В магазине одной сети цены на продукты в Москве оказались заметно дешевле, чем в Калуге

Средняя заработная плата в Москве по итогам 2021 года составила более 111 тысяч рублей. В Калужской области этот показатель намного скромнее – около 48 тысяч.

То есть жители столицы могут позволить себе значительно больше. Правда, оказывается, москвичи на продукты тратят меньше, чем калужане.

В этом мы на этой неделе убедились лично, сравнив цены в двух магазинах одной сети в Москве и Калуге. Что у нас получилось - смотрите сами. Слева везде стоимость в калужском магазине, справа - в московском.

В Калуге цены на морвовь на 29 процентов выше.

Туалетная бумага известной марки стоит в Калуге на 10 процентов дороже.

Цены на корма для животных приблизительно равные, но в столице все равно дешевле.

Подгузники в Москве стоят немного меньше (напоминаем, если забыли, что московские цены - справа, калужские - слева).

Одно утешение - соль в Москве стоит дороже.

На этом минутка утешений закончилась - продолжаем сыпать соль на рану. Московские бананы на 13 рублей дешевле. Да и выглядят, честно говоря, лучше калужских.

Лидер калужских продуктовых полок - кофе. Даже по желтому ценнику его стоимость у нас на четверть выше, чем в Москве.

Московский провансаль как и все остальное, кроме соли, в Калуге стоит на 9 процентов дороже точно такого же, но в столице.

Подсолнечное масло в Калуге по скидке стоит на 22 процента больше..

И колбаса в Калуге дороже.

Ну а зафиналим все-таки на утешительно-позитивным желтым ценником - макароны в Калуге дешевле, чем в Москве.

Уважаемые читатели, а в чем, на ваш взгляд, причины такой разницы в ценах на продукты в рамках одной сети? Может быть, в логистике? Или причина в другом?

Кстати, мы же решили сделать эту сравнительную рубрику постоянной и с периодичностью один-два раза в месяц будем мониторить московские и калужские цены. Какие товары хотели бы увидеть в сравнении вы?

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