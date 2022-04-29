Экодвижение в Калуге держится на волонтерах

Ранее в статье «Чтобы сделать Калугу чище: Людмила Кузьмичева 6 лет сортирует отходы» мы поднимали вопрос раздельного сбора мусора в нашем городе. Сегодня продолжение темы – история калужанки Дарьи Ивановой.

Частный пример

Калужанка Дарья ИВАНОВА несколько лет назад изменила свою жизнь, сделав её максимально экологичной.

– Лично для меня отправной точкой было желание мамы, которое я с радостью поддержала: она давно искала информацию о раздельном сборе мусора, а потом, году в 2016, увидела Людмилу Кузьмичёву и Екатерину Николаеву, стоящих под огромным баннером в начале пешеходной части улицы Театральной: тогда проходило эколого-просветительское мероприятие, они рассказывали, как можно сберечь экологию, начиная с себя.

Чтобы сократить количество оставленного мусора, я стараюсь его не создавать. Еще при покупке задаю себе несколько вопросов: так ли мне необходима эта вещь? Могу ли я найти многоразовый аналог?

Одежду и обувь беру качественную, чтобы хватило надолго. На удивление, в магазинах «Секонд хэнд» встречается что-то крепкое, недорогое и, что важно, оригинальное. Если что-то сломалось, предпочитаю чинить, использовать вторично (отдавать детям на поделки, перешивать).

Собираясь в поликлинику, кладу в сумку многоразовые бахилы, на прогулку беру термос (в нем вода, чай или кофе), чтобы не покупать напитки в пластиковых бутылках. Когда есть на это силы, надеваю ребенку многоразовые подгузники.

Если говорить о продуктах, то покупаю те же фрукты-овощи, используя многоразовые сетки-фруктовки. При приобретении товара в упаковке ищу ту, которую можно переработать.

Многоразовая сетка-фруктовка калужанки Дарьи Ивановой.

Вторсырье сдаю в пункт раздельного сбора при экоцентре, вещи – в благотворительный магазин или отдаю на фримаркетах.

Я долгое время была волонтером на акциях в эколого-просветительском проекте «Мы разделяем» (в предыдущей публикации ошибочно указано как «Я разделяю» – прим. авт.). Всей семьей с проектом ездили на фестиваль «Бессонница», организовывали там вывоз вторсырья и делились мыслями о разумном потреблении.

Всё держится на волонтёрах

После встречи с Людмилой Кузьмичевой, организатором экологического движения в Калуге, нам стало интересно узнать, как обстоят дела с заботой об экологии в других регионах. О сборе вторсырья в Самаре нам рассказала коллега и основательница экологического движения по раздельному сбору мусора Ольга НОВИКОВА.

— Нашему благотворительному движению четыре года. Начиналось всё с инициативы нескольких неравнодушных людей.

Я не хотела выбрасывать пластиковые бутылки, которые у меня накопились в машине, не хотела, чтобы они лежали на свалке. Отсюда всё и пошло. Изначально нами была создана одна точка сбора вторсырья. Там принималось несколько фракций. Сейчас в городе 11 точек, среди них два экоцентра, которые действуют на постоянной основе: работают 6 дней в неделю, можно в любой момент приходить и сдавать вторсырье.

У нас все держится на волонтерской основе, за исключением нескольких людей, кто постоянно работает в экоцентре. Собираем мешки, развозим на точки, туда приходит волонтер, который болеет душой за экологию и готов потратить свое время, чтобы помочь. Это учителя, сотрудники детских садов, дизайнеры, айтишники – люди совершенно разные, разных профессий. В другой ситуации они и не пересеклись бы между собой. Но их всех объединяет то, что они искренне готовы помочь просто так.

Один из экоцентров Самары.

Волонтеры уже знают особенности приема фракций, как определить, как сложить. Загружаем в машину и отвозим переработчикам или компаниям, которые принимают за деньги вторсырье и отправляют далее. Те деньги, которые они дают за вторсырье, мы (помимо расходов на мешки, на оплату перевозки/доставки, организационных расходов) передаем в благотворительные организации.

Наши подписчики в соцсетях каждый месяц выбирают нового адресата, которому мы перечислим средства. Стараемся, чтобы все было максимально открыто. Помогаем зооприютам, людям в трудной жизненной ситуации, бездомным. Адресатами были женский кризисный центр, «Лиза Алерт».

На постоянной основе перечисляем вырученные средства в образовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги». Они строятся. Приятно смотреть, как из заброшенного детского садика помещение преображается. Мы уже отремонтировали первый этаж, дети там занимаются.

Стоит сказать, что нам помогают многие неравнодушные компании: они предоставляют одну-две машины для перевозки вторсырья, так мы сокращаем транспортные расходы. Кто-то делает скидку в 30 %.

Экоцентры Самары работают 6 дней в неделю.

У нас в Самаре, если человек хочет разделять мусор и снижать свой экологический след, то у него есть реальные возможности для этого. По городу ездят экомобили, есть два экоцентра, которые работают постоянно. В выходные дни мы часто проводим акции. В крупном сетевом магазине есть небольшая сортировочная станция. Появилось несколько коммерческих пунктов, там принимают мусор за деньги.

За четыре года существования мы отправили на переработку 350 тонн мусора. 1,5 млн рублей мы передали на благотворительность.

Как видим, опыт Самары раскрывает новые возможности: раздельный сбор мусора не только делает город чище, но и становится мощной благотворительной силой, дополнительным источником финансовой помощи различным социальным центрам и другим волонтерским организациям.

При поддержке большого количества волонтеров и неравнодушных к экологии активных жителей города создается круговорот добра: вторсырье отправляется на переработку, а вырученные средства отправляются в помощь животным, людям в кризисной ситуации, на создание центров развития для детей.

На наш взгляд, при активном вовлечении калужан в раздельный сбор мусора, есть реальная возможность использовать опыт эковолонтеров Самары и у нас.

Акция по сбору вторсырья в Самаре.

Кстати

В комментариях к публикации на сайте наш читатель с ником «Мародер» писал: «Сам разделяю года три как, соседи по дому смотрят как на идиота. И немудрено, народ не заморачивается и все кидает в оранжевый ящик. Хотя всего лишь на пару пакетов больше иметь. У нас часто приводят в пример западные страны, сейчас, наверное, уже меньше, но все-таки в этом плане многие из них удивляют. Нам с нашим менталитетом «А тут все равно грязно, с моей грязью меньше не станет» и «Это работа дворников/уборщиц, им бабки за это платят» – до них далеко, как до Луны».

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