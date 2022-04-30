Психолог из Калуги Михаил Обухов рассказал, почему лени не бывает

В современном мире считается, что надо быть успешным, целеустремлённым, сделать карьеру.

Но если пропадать на работе, страдает личная жизнь, семья, могут начаться и проблемы со здоровьем. Однако, прослыть лентяем тоже не хочется.

Разбираемся в причинах трудоголизма и лени с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Ориентир - на баланс

- Михаил, откуда берутся трудоголики и лентяи? Это с детства закладывается, из семьи идёт?

- Любая вещь, которая приобретается, это - психическая защита. Часто семейная стратегия либо в точь-в-точь копируется, либо переворачивается: семья разгильдяйская, и человек не хочет быть похожим на родственников.

- Трудоголиком быть вредно?

- Для начала надо знать, что такое трудоголизм, а потом определить, вредно это или нет: действительно ли мы с этим дело имеем, или у человека всё хорошо.

Ориентироваться надо на баланс: если в человеке всё более-менее гармонично, значит, это не трудоголизм, а трудолюбие. А если это чему-то мешает, тогда надо разбираться.

- На работе трудоголики выгодны.

- Иногда плохо, что в коллективе есть трудоголик, потому что существуют такие организации, сферы, где не принято выкладываться, в госслужбе, например. А он почему-то берёт и работает.

Есть микросоциум, традиции, культура корпоративная. Если на работе принято не высовываться, жить по принципу: тише едешь - дальше будешь, то человек, который пытается делать больше, чем надо, вызывает перекос.

- Возможно, он трудоголик от тревожности, страха потерять хорошую работу?

- Да. Потому что были времена, когда либо у него самого, либо в его семье было не всё хорошо, и отсюда сделан вывод: чтобы не допустить голодных времен, надо пахать.

- Можно перестать быть трудоголиком?

- Можно всё, лишь бы психика знала, зачем это нужно. Чтобы психика менялась, нужны весомые аргументы. Мозг привык и ему сложно доказать, что так не надо, надо как-то иначе.

- Для начала попробовать чуть меньше взять на себя работы?

- В терапии так и делают. Предлагается ситуация, когда человек пробует новое поведение и видит, что ничего плохого при этом не происходит, скорее, даже наоборот.

Тогда мозг начинает догадываться, что можно иначе и новое, более комфортное, поведение пытается реализовать.

- Ещё считается, что важно разрешить себе снизить доходы.

- И так бывает.

- Но разрешить себе снизить уровень дохода очень трудно.

- Это - невротическая цепочка, что ни в коем случае нельзя терять свой уровень дохода. Здесь вопрос переоценки ценностей: что человеку вообще надо.

- Правда, что к новому, более высокому уровню дохода быстро привыкаешь, и начинает казаться, что денег мало.

- Хорошие менеджеры знают, что мотивация деньгами - не самая хорошая. Происходит привыкание, и тот доход, который казался больше, не мотивирует. Поэтому мотивация деньгами – самый примитивный способ, не всегда работающий.

- А какая мотивация самая сильная?

- Скорее, обстановка в коллективе. Дать человеку как бы смысл жизни или миссию, ощущение ценности, нужности того, что он делает, обществу или конкретному кому-то.

Чтобы человек осознавал, что он не только работает, но с этим связано гораздо больше, какая-то идея. Люди, которые идут в бюджетные организации - учителя, врачи, полицейские – их должна мотивировать идея. А если они идут ради солидного заработка, это говорит о том, что они должны заниматься чем-то другим, идти в другую сферу.

Так же, как люди, которые идут в бизнес, должны понимать, что автоматически возникает риск неудачи, недополучение чего-то. Вот как раз там трудоголиком сложно не быть. Мало кто в мире бизнеса может позволить себя расслабленно, неспеша что-то делать.

Поэтому, собственно, слово «трудоголизм» в нашем понимание уже немного размазано. Если раньше, до 1990-х годов, экономика была более понятной, трудоголизм был личной проблемой какого-то человека, потому что работает система, а не человек. А от работника требуются какие-то конкретные вещи. И если он делает больше, то он - либо герой, либо не совсем правильный.

Сейчас трудоголизм больше свойственен людям с негарантированным ежемесячным доходом: как потопаешь, так и полопаешь. Например, для фрилансеров. Здесь человеку надо понимать, какой уровень жизни он на самом деле хочет и не навязано ли ему это.

Если он идёт в негарантированную сферу и при этом хочет Порше Панамеро иметь, возникает вопрос: адекватно ли это. Это – про завышенные ожидания. Люди почему-то устраиваются на такую работу, не учитывая, какой там зарплатный потолок.

Другая система координат

- Лень - это обратная сторона трудоголизма?

- Я слово «лень» вообще не рекомендую использовать. Это педагоги такое слово используют. В психологии я его не знаю. Что такое лень? Это либо, когда человек истощен, рад бы делать что-то, но не может, либо - недостаточная мотивация: и пока это не станет личным, мотивировать не будет.

- Лень - это когда неохота что-то делать.

- Это - очень примитивное и поверхностное объяснение.

- Есть же люди, которые работать не хотят, могут весь день бездельничать.

- Правильно. Это говорит о том, что у них есть система координат, которой они пользуются, непонятая окружающим. И когда нам непонятно, что происходит, надо это как-то назвать, вот придумали слово «лень».

Если человек не стремится зарабатывать, не значит, что он ленивый. Это значит, что у него есть что-то важней, чем то, что мы ему предлагаем.

- Сейчас некоторые предприятия закрыты, и кто-то все-таки находит себе дела, а кто-то бьёт баклуши. Знакомая многим ситуация: муж лежит на диване, а жена его пилит.

- Это - потому что жизнь позволила ему это делать. Ему дали понять, возможно, сначала родители, а потом – жена, что он может не являться активным субъектом экономической деятельности, ему позволено немного расслабиться.

А теперь они судорожно пытаются объяснить ему обратное. А он привык расслабляться. Это тоже - не лень. Это говорит о работе системы адаптивности у человека.

Просто он так умудрился в этот мир встроится, что от него никто никогда особо ничего не требовал, только сейчас начинают требовать.

- А как же лень поменять работу, найти что-то более стабильное?

- Это - не лень, это страх, тревога, ощущение своей нужности на этом месте, часто, кстати, ложное. Какие-то доводы психика сама себя придумывает, чтобы оправдать отсутствие передвижения.

Так выстроена схема у человека. Правильно или неправильно, говорить нельзя. И если человеку так комфортно, а другим нет, предъявить ему что-то сложно.

- Это боязнь потерять комфорт?

- Естественно. Людьми частенько движет страх.

Родовые системы

- У нас даже в сказках ленивые герои – беззаботный Емеля на печке.

- Да, есть и Иванушка-дурачок. Культура во многом программирует человека. У финнов, например, нет таких сказок, вроде Емели и Иванушки, которым всё на халяву достаётся, потому что их судьба изначально – серьезна работа, чтобы преодолеть природу. Суровая природа не потерпела бы Иванушку, там нужно пахать.

- Ну, у нас крестьяне тоже пахали.

- Правильно, потому что им деваться некуда. Но помимо крестьян были шальные люди, часто из криминальных слоёв, которых не устраивало текущее положение дел и которым на месте не сиделось, они куда-нибудь бежали, что-нибудь завоевывали.

В одном и том же этносе люди могут вести себя по-разному. В терапии мы частенько разбираем родословную человека, чтобы понять, откуда у него странные, не очень объяснимые тенденции в поведении, которые на поверхности не проглядываются.

И когда выясняется, что его предки всю жизни сражались, кочевали, не находили покоя, понятно, что человеку это передалось. Родовые системы тоже нельзя игнорировать.

Надоесть не может

- Говорят, что работу надо менять каждые пять лет.

- Так говорят люди европейского толка, где не поощряется спокойствие, уравновешенность. В Советском Союзе таких людей называли летунами, это порицалось. Сейчас пытаются доказать обратное.

Всё зависит от сферы, где работает человек. Если он - менеджер по продажам, то пусть хоть каждые полгода меняет работу. А если он трудится на серьёзном оборонном производстве и у него нехороший послужной список, кадровики ещё подумают, стоит ли его брать на очередную такую работу.

- Разве у человека не бывает привыкания, работа не надоедает?

- Если человек взрослый, личностно зрелый, что-то надоесть ему не может. Он всегда себе придумает занятие, причём, не разрушая, не ломая то, что есть. Он обязательно найдет способ, как свою психику организовать, чтобы не надоело.

А когда в лексиконе появляются слова: надоело или скучно, значит, человек какой-то неправильно сложенный. Для таких как раз и придумали эту лазейку, дескать, я не инфантильный, мне сказали, якобы мудрые люди, что нужно что-то менять. И они меняют, потом ещё меняют.

о мужчинах и женщинах

- На работе часто существует гендерная несправедливость, мужчина и женщина на одной должности, но зарплата у мужчины выше и обязанностей может быть меньше. Раньше это не было так выражено.

- Раньше это сглаживалось, потому что был гендерный провал, мужское население подвыбило. На самом деле, наше общество - патриархальное. Тут вообще вопрос, что нужно государству?

Если нужно общество более стабильное, предсказуемое, традиционное, то приоритет будет у мужчин. Если решит пойти по либеральному и, скажем так, модернистскому пути, тогда допускаются разного рода эксперименты.

Любой работодатель понимает, что женщина на ответственной должности - это возможные декреты, больничные с детьми. Поэтому законодатель пытается усидеть на двух стульях: дескать, мы якобы создадим равные возможности, надо, чтобы людей больше рождалось.

А с другой стороны, надо, чтобы экономика развивалось. Но на двух стульях усидеть невозможно. Это двойственная ситуация.

Поэтому есть структуры, где в плановом порядке женщины работают, невзирая на количество декретов, например, госслужба. А если нужен экономический результат, то преимущество будет у мужчин, они не имеют декретов. Это - здравый смысл.

- Но женщин-начальников много.

- Много, но от хорошей ли жизни они ими становятся? Им бы такой вопрос задать не мешало.

- Возможно, у них лидерский характер.

- Что такое характер? Это степень и качество отклонения психи от нормы. То, как бедная психика научилась защищаться от внешнего мира.

Мы это, естественно, учитываем, но ссылаться на характер – не очень хорошая идея. Редко кто-то рождается с лидерскими качествами.

Чаще бывают ситуации, когда из не лидера пытаются сделать лидера. Вот был человек более-менее собранный, жил, не тужил, работал. Давай его на разные курсы подготовки отправлять, да ещё какие-нибудь федеральные.

Прислушаться к себе

- Зачастую после выходных люди чувствуют себя уставшими, даже если не работают, а весь день проводят на диване.

- Чтобы отдыхалось хорошо, нужно чувствовать своё здоровье: состояние, когда человек ощущает себя оптимальном образом, какое в этот момент его настроение, самочувствие.

Если отдых ему ухудшает состояние, это не отдых, а дань моде или коллективу. А если это, правда, его компенсирует, то и прекрасно.

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