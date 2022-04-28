Здоровье домашних животных влетит в копеечку: корма в дефиците, наркоз в Калуге дорожает неприлично

Мы продолжаем серию публикаций о ситуации с наличием и ценами на различные товары в нашем городе.

Ранее мы уже писали о ценах на автозапчасти, бытовую химию, косметику и прочее.

Все публикации о том, что творится с ценами, можно почитать по ссылке «Цены» .

Говоря о ценах, можно констатировать - корма для животных не стали исключением: их стоимость взлетела так же, как и цена на все остальные товары. Владельцы домашних питомцев, полагаем, уже заметили и отсутствие акций на корма в тех же сетевых магазинах.

Чтобы узнать подробнее о динамике цен на товары для животных, мы заглянули в один из зоомагазинов. В зале не было покупателей, и девушка-продавец согласилась рассказать, как изменилась стоимость позиций, представленных в ее магазине.

Корма пропадают

– Корма для животных, конечно, подорожали, – говорит сотрудница зоомагазина Стася. – Что касается кормов нашего производства, то они подорожали где-то процентов на 10-15, но это не так ощутимо. То есть если корм брать на развес, то разница за килограмм рублей в 40-50.

Когда объявили о санкциях, то о кормах зарубежного производителя нам сначала сказали: «Стоимость повысим на 20 процентов». Подняли на 20, а потом еще на 60 процентов! Это корма производителей: Farmina, Cat Chow, Mr. Buffalo, Grandorf, Royal Canin, Pro Plan лечебная диета (ее производят за рубежом), Monge и Hill's подорожали как влажные, так и сухие, – уточняет продавец.

— Есть сложности с доставкой. Скажу так, в Россию идут, к примеру, 10 фур с товаром, и весь этот товар распределяется на регионы. Каждому региону, грубо говоря, дают пачку, а нам по горсточке это распределять среди покупателей. Поставку многих позиций задерживают, бывает, что не раз в неделю товар приходит, а по три недели ждём, – поясняет продавец.

— Что раздражает в поставщике – ну вот они партию корма сделали в конце 2021 года – начале 2022-го, ну могут они поднять цену на следующую партию, когда у них уже подорожало сырье, логистика? Но нет, они поднимают цену уже на произведенное ранее, в 2021 году, – возмущается Стася.

— Помимо импортных кормов, повышение цен коснулось «обработки» животных: капли подорожали на 10-15 процентов. А вот когтеточки и домики – российские, их подорожание не коснулось, – уточняет сотрудница зоомагазина. – Лежанок у нас еще больше стало. У кого мы заказываем – их под Питером делают.

Или вот еще пример: пришла ко мне поставщик. Я у нее заказала 10 пачек наполнителя одного вида, а привезли только две. На складе мало осталось, вот по всем точкам выделили по две пачки.

Лечебные корма для животных - только иностранного производства. Они существенно подорожали

Поблагодарив девушку-продавца, мы заглянули в ветеринарную клинику, чтобы узнать, как повлияли санкции на оказание ветеринарной помощи.

Медикаменты в дефиците

— С вакцинами сейчас есть проблема, они пропадают и дорожают, – поясняет ветеринарный фельдшер Евгения Валерьевна. – Стоимость вакцинации у нас поднялась на 100-200 рублей. Сейчас вакцины стали чуть ли не в два раза дороже. Некоторые антигистаминные препараты пропадают, был один препарат, 1 таблетка почти 100 рублей стоила, но сейчас мы его даже заказывать не будем, потому что накрутка – просто космос. Антибиотик «Синулокс» вообще пропал у поставщиков. А антибиотики для людей животные плохо переносят.

Наркоз с обезболивающим компонентом, которым мы чаще всего пользуемся, раньше стоил 2 500 рублей, а сейчас цена закупки доходит до 15 000 рублей, – говорит Евгения. – Мы перед всей этой ситуацией закупились, удачно успели. У нас хоть цена и понялась на операцию, но еще хотя бы в пределах нормы. Но если будет продолжаться в том же духе и нам уже придется закупать наркоз по этой новой стоимости, то и у нас цена на операцию с наркозом возрастет в 10 раз. Естественно, ту же стерилизацию кошек люди уже просто откажутся делать, не будут приходить. Если кастрация 1 800 рублей сейчас стоит, то за 18 тысяч ее никто делать не будет. У людей на себя денег не хватает, что там говорить о животных.

Перчатки, медикаменты, катетеры, шприцы – сейчас пошел дефицит этого и просто остатки со складов сгребают, – рассказывает ветеринар. – Катетеры вообще пропадают. В основном их производит Индия или Германия, мы с ними работаем. Даже индийские стали пропадать. Видимо, связано с логистикой.

Проблемы с лечебными кормами. В России их не производят. Даже российский корм хорошего качества Best Dinner до них не дотягивает. Полноценной замены иностранному корму нет. Да и у российских хороших производителей тоже цена очень высокая стала. Часть компонентов для производства они брали из-за границы: витамины, минералы. Сейчас все подорожало, но еще хуже то, что многих товаров, необходимых для лечения животных, вовсе нет, – завершает разговор Евгения Валерьевна.

Выводы

Если обобщить сказанное спикерами: теперь стараемся тщательнее следить за здоровьем питомцев, поскольку лечение домашнего любимца грозит оказаться просто не по карману.

Будем, конечно, надеяться, что у властей дойдут руки до мер поддержки и решения проблем и этой сферы, но пока чиновники очевидно больше заняты проблемами людей, а не зверей.

Pro Plan производят в России, но не лечебную линейку.

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