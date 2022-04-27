В Калуге дали Ампирный бал в музее

Событие воссоздало такое социально-культурное событие как исторический бал в усадьбе с погружением в эпоху ампира. По приглашению организаторов, калужского клуба исторических танцев «Вдохновение», в Калугу приехали гости из Обнинска, Москвы, Апрелевки, Тулы, Щёкино и Ржева.

Руководитель клуба «Вдохновение» Анна ТЮИНА рассказала о всех тонкостях организации подобных культурных событий в нашем регионе.

- Анна, скажите, как давно вы занимаетесь организацией балов? Что в ней самое сложное?

- Я занимаюсь организацией балов уже 5 лет. Кстати, первый бал у меня прошел в бывшем Доме дворянского собрания. Пожалуй, самое сложное - это найти подходящее помещение. Мне нравится, когда интерьер соответствует идее и духу бала: для ампирного - в стиле ампир, для стимпанка - модерн. И проблема не в том, что у нас в Калуге нет таких залов - они есть. Но зачастую условия аренды, к сожалению, делают их недоступными для проведения балов - это и стоимость, и различные бюрократические и организационные затруднения.

Хозяйка бала Анна Тюина.

- Есть ли в этом балу что-то особенное?

- Особенность этого бала - именно в максимальном погружении в эпоху ампира: начиная от места проведения - великолепной старинной усадьбы Билибиных, построенной в 1809-1811 годах в «имперском стиле», и заканчивая ампирными костюмами и танцами. Ведь у нас клуб исторических танцев - и особое удовольствие не просто их разучить и где-то как-то станцевать, а сделать это в соответствующих нарядах и обстановке, танцуя там, где когда-то, столетия назад, танцевали наши предки.

Для нашего клуба это первый настолько проработанный в этом отношении ампирный бал. Например, заявки на участие в нем принимались только после утверждения костюмов участников - они должны были быть реконструкцией или стилизацией ампирной моды: дамы в платьях а-ля Наташа Ростова и Жозефина Бонапарт, кавалеры - во фраках а-ля Евгений Онегин.

Мы даже помощников нарядили в костюмы. Особенно постарались над образом «мажордома месье Жюля», который в «старинной ливрее и напудренном парике» встречал гостей и затем руководил музыкальной частью.

Месье Жюль и хозяйка бала.

- А какие были танцы?

- Настоящие реконструированные или постановочные в стилистике эпохи как, например, контрданс «Прихоть мистера Бэвериджа» из фильма «Гордость и предубеждение». Танцевальная программа состояла из 4 отделений, 23 танцев. Открывалась торжественным полонезом и завершалась гроссфатером. Основную танцевальную часть составили различные контрдансы и кадрили, а также были вальсы, рил, экосез и котильон - танцы, характерные для периода ампира.

- А если говорить о любимом танце, какой назовёте?

- Любимый танец - контрданс «Свечи в темноте». Для меня он самый романтичный.

Бал прошел в Калужском музее изобразительных искусств.

- Чем вам нравится именно эта историческая эпоха?

- Пожалуй, именно её выверенным классицизмом, прежде всего в архитектуре, и при этом - несомненном революционном духе борьбы. Если сравнивать с временами года - это как начало весны, с ее пробуждением, освобождением от снегов, разливами рек, когда все соки земли устремляются в рост и цветение.

Организатором бала стал калужский клуб исторических танцев «Вдохновение».

- В случае возможности перемещения во времени, какой бы исторический период выбрали?

- Несмотря на то, что мне часто говорят, что я очень органично смотрюсь в нарядах прошлых эпох, не хотела переместиться ни в какую из них. Мне очень нравится наше время - когда я могу сама что-либо организовывать, распоряжаться своими средствами и временем, читать книги, путешествовать по всему миру в достаточно короткие сроки. Не говоря уже о высоком уровне образования, медицины и бытового комфорта.

В Калугу приехали гости из Обнинска, Москвы, Апрелевки, Тулы, Щёкино и Ржева.

- Как это - быть хозяйкой бала? Какие ощущения?

- Быть хозяйкой бала - утомительно, но интересно. Каждый раз это своеобразный вызов моим организационным способностям. Есть люди, которые получают адреналин, лазая по горам или прыгая с парашютом, а мой личный адреналин - организация мероприятий: придумать и реализовать задуманное так, как оно задумывалось.

- Расскажите о вашем клубе исторических танцев. Он занимается только ампирным периодом?

- Нет. Мы изучаем танцы XVI-XX веков, в основном - 19 века, и очень любим периоды романтизма и «прекрасной эпохи» (La Belle Époque), а также просто какие-то интересные направления, например, стимпанк. И, конечно, не только сами организуем балы, но и с удовольствием посещаем события других аналогичных клубов в Калуге и других городах.

- Когда планируется следующий бал?

- Он состоится 28 мая. Это наш традиционный ежегодный весенний бал, завершающий танцевальный сезон. Вход на него будет только в кринолинах.

Людмила Великорода.

Людмила Великорода из клуба исторических танцев «Феникс» приехала в Калугу из Московской области.

- Людмила, давно ли занимаетесь историческими танцами? Считаете ли балы?

- 3 года. К сожалению, была пандемия, и мы редко встречались, а сейчас практически каждые выходные куда-то выбираюсь. В Калуге - впервые.

- Где ещё случилось побывать?

- На Николаевском балу в Санкт-Петербурге, на нескольких в Москве, в том числе - Пасхальный бал в доме Пашкова.

- Какие впечатления от калужского мероприятия?

- Мне здесь очень нравится: историческое здание - вокруг картины, предметы, это очень гармонично! В организации всё понятно, великолепно выстроено!

- Как семья относится к вашему увлечению?

- Моя семья поддерживает, супруг не ходит со мной на танцы - это требует определённого времени, особенно первое время. При этом всегда с удовольствием ждёт фотографий.

Валентина Калянова.

Валентина Калянова из Москвы также поделилась своими эмоциями.

- Как давно увлекаетесь историческими танцами? С чего начали?

- Занимаюсь уже 12 лет. Я - мастер по пошиву костюмов, работала со многими коллективами, в том числе с Зыкиной, с театрами.

- Где бывали на балах?

- Когда начинала танцевать с Русским Балом, у нас были выезды зарубеж - в Италию, очень много ездили по городам бывшего Союза. В Калугу приехала в первый раз.

- Как семья относится к увлечению?

- Муж умер, дети выросли. Так что занимаюсь в своё удовольствие. Дети хорошо относятся.

Клуб исторических танцев «Вдохновение» находится в Городском досуговом центре. Возраст участников свыше 35 лет. Занятия бесплатные.

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