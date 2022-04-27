Какие главные проекты в Калуге будут реализованы в 2022 году, Дмитрий Денисов рассказал журналистам

В Калуге прошла первая в 2022 году пресс-конференция городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА. Полтора часа журналисты задавали свои вопросы.

Синие мосты

- Давно мы не встречались в таком формате. Причины понятны – коронавирусные ограничения. Теперь есть возможность пообщаться с глазу на глаз, — сказал Дмитрий Денисов, обращаясь к журналистам. – В начале хотел поделиться с вами нашими определенными достижениями. Начал реализовываться, наверное, самый ожидаемый проект, который можно только себе представить, - реконструкция транспортной развязки на Синих мостах. На текущий момент у нас есть действующий контракт по разработке проектно-сметной документации. Благодаря губернатору мы подали заявку на финансирование этого объекта за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Это долгосрочные обязательства, которые на себя берет правительство области, чтобы решить закоренелую городскую проблему.

Дмитрий Денисов отметил, что Синие мосты находятся в предельно неудобном месте. Они соседствуют с действующей железнодорожной веткой. Поэтому приходится искать «окна» с ОАО РЖД – время, в течение которого будущая подрядная организация сможет разобрать все, что находится на объекте, и построить новое мостовое сооружение.

- В ближайшие две недели проектная документация должна быть предоставлена на государственную экспертизу, - продолжил градоначальник. – Ожидаем в этом году выход на площадку подрядной организации. Начнем реконструировать транспортную развязку. Напомню, что проект комплексный. Он затрагивает не только мостовое сооружение, которое станет четырехполосным, а также подходы к соседним улицам. Общая протяженность автомобильных дорог, вошедших в проект по реконструкции, составляет 3,5 километра. Будут установлены современные светофорные объекты, которые обеспечат безопасность и увеличение пропускной способности движения.

Продолжается благоустройство набережной Оки.

Набережная Оки

Дмитрий Денисов также отметил второй интересный проект по развитию городской рекреационной инфраструктуры. В Калуге стартовали работы по благоустройству набережной Оки.

— Это идея наших предшественников. Еще в советское время был заложен такой интересный каркас, который должен был позволить нашим жителям отдыхать на набережных Оки и Яченского водохранилища, в калужском бору, - отметил городской голова. – Все это является единым каркасом, чтобы люди чувствовали свою сопричастность природе, имели возможность в выходные дни провести время со своей семьей, набраться сил.

По словам Дмитрия Денисова, перед руководством города стоит задача связать Воробьевку, где сейчас располагается понтонный мост, со сквером Волкова и бором.

Дмитрий Денисов проголосовал за благоустройство набережной Яченского водохранилища.

Выбор калужан

Не осталась в стороне в ходе пресс-конференции и тема всероссийского голосования по проекту «Комфортная городская среда». Дмитрий Денисов рассказал о своем личном выборе.

- Я проголосовал за благоустройство Яченского водохранилища. Нам предстоит второй этап реконструкции, - сказал городской голова. – Мы в текущем году планируем продолжить работы по строительству ливневой канализации и очистки ливневых стоков. Это обязательное условие получение субсидии для очистки самого Яченского водохранилища.

Также Дмитрий Денисов отметил, что в Калуге введены в эксплуатацию два детских сада по улицам Маяковская и Сиреневый бульвар. В 2022 году начнется строительство еще одного дошкольного учреждения в районе 50-ой городской школы. В 2023 году детский сад должен появится в районе Силикатный.

Продолжается строительство школы на улице Ермоловская. В микрорайоне Кубяка этот объект является долгожданным. Действующая школа перегружена.

- Город является сейчас участником всех доступных для нас национальных проектов, - сказал Дмитрий Денисов. – Самое главное для развития Калуги – это финансовые ресурсы. Чтобы их получить, команда городской управы системно работает, готовит заявки, разрабатывает проектную документацию, участвует в различных отборочных сессиях, которые устраивают федеральные органы исполнительной власти. Эта работа проводится вместе с командой губернатора.

Недалеко от кампуса Бауманского будет продана земля для строительства нового жилого района.

Изменения в бюджете

Журналисты также задали вопрос градоначальнику об изменениях в формировании бюджета в современных условиях.

- Мы в еженедельным режиме проводим штабы, где заслушиваем информацию о поступлении средств по доходным статьям в городской бюджет, - начал ответ на вопрос Дмитрий Денисов. – Сейчас мы наблюдаем нормальную ситуацию относительно прошлых годов. Естественно, в следующем квартале ситуация возможно ухудшится. По понятным причинам. Можно привести один пример – налог на доход физических лиц. Некоторые наши предприятия заявили о том, что будут финансировать данные расходные обязательства, исходя из того, что оплачивают своим работникам 2/3 от заработной платы. Для городского бюджета это ощутимо. Поэтому мы планируем также откорректировать программу приватизации муниципального имущества. Основная наша задача – создать абсолютно прозрачные условия и продать землю по максимально выгодной для города стоимости. Понимаем, что сейчас надо сосредоточить все силы. Выпадающие доходы необходимо компенсировать за счет перераспределения наших ресурсов, поэтому что-то будет выставлено на продажу.

В заключение пресс-конференции Дмитрий Денисов отметил, что в 2022 году с радостью еще ни раз встретиться с калужскими журналистами.

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