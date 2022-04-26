На планерке Дмитрия Денисова: Дожди остановили дорожные ремонты в Калуге

В понедельник, 25 апреля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

В Калуге зацветут 300 тысяч тюльпанов

В первую очередь речь на планерке пошла о подготовке к майским праздникам.

- К 9 мая в областной столице зацветут 300 тысяч тюльпанов, которые высадили еще осенью 2021 года. Клумбы у памятников, на городских развязках и в скверах также украсят 20 тысяч цветов виолы и сурфинии, - сказал начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко. - С 1 мая начнут работу все городские фонтаны.

В рамках всероссийской акции «Сад памяти» 12 мая на бульваре 65 лет Победы будет высажено 20 туй.

К 1 мая будут также приведены в порядок все воинские захоронения.

В Калуге с 1 мая начнут работать фонтаны.

Калугу уже украсили 500 баннерных консолей на центральных улицах города. На Дамбе Яченского водохранилища, Гагаринском и Каменном мостах традиционно появились флаговые конструкции. В этом году их установили более чем 760 штук.

- Спасибо всем, кто готовил концепцию праздничного оформления, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. – Все очень лаконично и торжественно. За оставшиеся дни до майских праздников надо прибрать город. Думаю, что совместно с калужанами, которые принимают участие в субботниках, мы сможем это сделать. Большое спасибо всем неравнодушным жителям нашего города.

С 4 апреля в Калуге уже проведено более 400 субботников. Участие в них приняли более 3000 калужан.

Три дороги в Калуге готовы к укладке выравнивающего слоя.

Дорожники Калуги ждут погоды

В Калуге готовят основания для укладки плитки и ждут благоприятных погодных условий, чтобы начать работу с асфальтом. Такую информацию озвучила директор Службы единого заказа Татьяна Арен.

- В настоящее время ведутся работы на пяти объектах из двенадцати. На прошлой неделе мы произвели фрезерование на улице Энергетиков. «Ведутся работы по устройству бортового камня на тротуарах улицы Привокзальной», — сказала Татьяна Арен. – На улице Баррикад 50 процентов тротуаров уже выполнены в плиточном исполнении. Работы продолжаются. На улице Космонавта Комарова плитка уложена на трети тротуаров. К сожалению, погодные условия не дают сейчас возможности работать в полную меру. Пока ждем. Нужны благоприятные погодные условия, чтобы начать работу с асфальтом. Потому что у нас уже три дороги готовы к укладке выравнивающего слоя.

Плошадка для дрессировки собак появится на Грабцевском шоссе.

В Калуге появится площадка для дрессировки собак

Большое внимание на еженедельной планерке городской голова Дмитрий Денисов уделил вопросам жителей областной столицы, которые они задавали в социальных сетях. Один из них касался отсутствия площадки для дрессировки собак.

- Мы, действительно, совместно с инвестором, который построил центр на площади Маяковского, планировали возведение за внебюджетные средства площадки для дрессировки собак, - рассказал Дмитрий Денисов. – Мы вернемся к этому вопросу. Думаю, обязательно сделаем. По улице Грабцевское шоссе есть возможность устройства такой площадки. Мы уже озвучивали эти планы. Проработаем этот вопрос с инвестором. Пообщаемся и доложим потом о результатах.

Выйти из тени

Еженедельно калужане поднимают вопросы, связанные с участками, которые были выделены многодетным семьям. Иногда об этом пишут люди с «пустых» аккаунтов.

Дмитрий Денисов в ходе планерки попросил калужан задавать вопросы с личных страниц, а не скрываться за фейковыми именами.

- Дмитрий, если вас так действительно зовут, сделайте свой аккаунт работоспособным, - обратился градоначальник к одному из жителей Калуги, который задал вопрос в социальных сетях. - Пишите, пожалуйста. Мы здесь ничего не скрываем. Прекрасно знаем о состоянии улиц Млечной, Жемчужной, Рубиновой. Их несколько десятков. Эти улицы все примерно в одинаковом состоянии. Уже неоднократно мы говорили по поводу всей этой ситуацией, связанной с многодетными семьями, земельными участками, которые им предоставлены. Сейчас работаем над вопросами с электроснабжением, уличным освещением. Оно уже пришло в часть населенных пунктов. Я попрошу коллег консолидировать всю информацию о проведенной за все эти годы работе. Проанализировать, сколько земли было предоставлено, сколько участков продали. Посмотреть, какое количество денежных средств за все время мы вложили в инфраструктуру. Работа была проведена большая. Она рассчитана на длительный период времени. Речь идет о строительстве, по сути дела, новой малоэтажной Калуги на севере нашего городского округа. Поэтому, Дмитрий, делайте свой аккаунт более читабельным. Понимаю, что вы его создали недавно, но хотелось бы общаться с живыми людьми.

Все городские парковки с 1 по 10 мая будут работать бесплатно.

Подарок к майским праздникам

Уже во вторник, 26 апреля, Дмитрий Денисов рассказал о подарке, который городские власти сделают местным жителям.

- Принял решение сделать бесплатными все городские парковки с 1 по 10 мая включительно, - говорится в сообщении главы администрации. - Всех с наступающими майскими праздниками!

Ранее планировалось, что платить не нужно будет только 1 и 9 мая.

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