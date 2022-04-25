Футболисты разбушевались: «Калуга» не испугалась Павлюченко, а «Квант» забил на последней минуте

В субботу, 23 апреля, прошли матчи четвертого тура весенней части чемпионата России. В Футбольной национальной лиге-2 клуб «Калуга» добился третьей победы подряд.

Обнинский «Квант» порадовал болельщиков первым в 2022 году успехом на домашнем стадионе.

Оба калужских клуба продолжают восхождение в турнирной таблице.

Павлюченко не помог

«Знамя» (Ногинск) — ФК «Калуга» — 1:2 (0:1)

Голы: Макляев, 60 — Лукьянов, 24, Сергеев, 83.

«Знамя»: Кудинов, Лысов, Шурыгин, Рыжков (Сичкар, 36), Макляев (Кашперский, 71), Чемагин (Столбовой, 86), Белов (Разделкин, 36), Иващов, Костин, Павлюченко (Попов, 86), Грязнов.

ФК «Калуга»: Крайков, Желтиков, Демин, Новицкий, Храпов (Бурдыкин, 84), Дубровин, Крыжевских, Волгин (Сергеев, 64), Романюк (Олишевский, 86), Лукьянов (Укомский, 46), Суханов.

Предупреждены: Дубровин, 61 — Лысов, 62.

Удален: Костин, 51.

«Калуга» отправилась на второй выездной матч в 2022 году в подмосковный город Ногинск. Местная команда «Знамя» знаменита в последние годы тем, что в ее составе выступают экс-игроки сборной России. Правда, в матче с «Калугой» на поле появился только бывший форвард лондонского «Тоттенхэма» и московского «Спартака» Роман Павлюченко.

Спящий гигант не испугал наших футболистов. Калужане действовали на протяжении всего матча более мощно, чем хозяева поля.

На 24-ой минуте защита подмосковной команды допустила ошибку. Николай Суханов подхватил мяч на правом фланге, отдал на Павла Крыжевского, а тот сделал голевую передачу Ивану Луьянову.

В начале второго тайма «Знамя» осталось в меньшинстве. Но это не помешало хозяевам на 60-ой минуте сравнять счет.

Обзор матча «Знамя» (Ногинск) — ФК «Калуга».

И все же «Калуга» в этот день взяла заслуженные три очка. Вышедший на замену Иван Сергеев головой послал мяч в сетку ворот подмосковного клуба.

2:1 – «Калуга» добилась третьей подряд победы в чемпионате России.

Послематчевая пресс-конференция Константина Дзуцева.

- Мы знали, что «Знамя» - серьезная команда, которая проповедует быстрый и современный футбол, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – Очень опасались этого матча. Тем ценнее то, что мы выиграли, смогли создать достаточное количество опасных моментов у ворот соперника. За исключением некоторых шероховатостей нам удалось неплохо сыграть в обороне. Конечно, мы довольны результатом.

Алексей Феколкин (слева) вновь принес победу «Кванту».

Футбольный триллер в Обнинске

«Квант» - ФК «Сахалин» - 3:2 (1:0)

Голы: Демидов, 37, Мельников, 81, Феколкин, 90 — Яковлев, 63, Матрахов, 84.

«Квант»: Яковлев, Исаев, Болтунов, Иванушкин (Волков, 46), Юлдашев, Абрамов (Драгой, 90), Феколкин, Демидов, Житников, Садовский (Геворкян, 78), Бойчук (Мельников, 71).

ФК «Сахалин»: Хорошилов, Маслов, Булатников, Антух, Алахвердов, Большунов, Катиновасов (Яковлев, 46), Сорокин, Матрахов, Шанин, Тихомиров (Мягков, 46).

Предупреждены: Иванушкин, 31, Садовский, 50, Абрамов, 55, Юлдашев, 87 — Шанин, 90.

Обнинский «Квант» продолжает радовать своих болельщиков. На этот раз любители футбола из первого наукограда увидели праздник спорта своими глазами. «Квант» после дисквалификации провел первый домашний матч в 2022 году.

В первом тайме хозяева поля выглядели намного сильнее своего противника – клуба «Сахалин». И на 37-ой минуте Анатолий Демидов открыл счет после розыгрыша углового.

После перерыва игра изменилась. Уже «Сахалин» завладел преимуществом. И в середине второго тайма гости сравняли счет.

Голы в матче «Квант» - ФК «Сахалин».

В концовке матча команды обменялись голами, причем, дальневосточники вновь отыгрались, на этот раз с пенальти.

И вновь эндшпиль футбольного матча остался за футболистами из Калужской области. Капитан «Кванта» Алексей Феколкин в компенсированное арбитром время отправил мяч с острого угла в ворота соперника – 3:2.

Пресс-конференция Олега Морозова.

- Хочется поздравить всех болельщиков, которые нас давно не видели. «Очень чувствовалась их поддержка сегодня», — сказал на пресс-конференции главный тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ. – Матч получился похожим на триллер. В первом тайме мы играли с солидным преимуществом и заслуженно его выиграли. После перерыва не смогли перестроиться, когда вышел у гостей большой нападающий. Но все равно, несмотря на то, что у нас многое не получалось, было видно наше стремление к победе. Поэтому мы два гола и забили в конце матча.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б.

Движение вверх

«Квант» поднялся уже на второе место в турнирной таблице. Обнинская команда уступает только одно очко пензенскому «Зениту».

«Калуга» также продолжает двигаться вверх. После четвертого тура подопечные Константина Дзуцева располагаются на седьмой позиции.

В пятом туре калужане 30 апреля примут на своем поле раменский «Сатурн». В этот же день «Квант» сыграет в гостях с молодежной командой воронежского «Факела».

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