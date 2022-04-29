В дореволюционной Калуге жених и невеста впервые видели друг друга только на свадьбе

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На Красную горку принято играть свадьбы. В этом году Красная горка выпадет на 1 мая.Свадебный обряд включал несколько частей: смотрины, сватовство, рукобитие, девичник и мальчишник (молодёжник), венчание, свадебный пир.

Самой главной частью считалось сватовство. И это не было формальностью, от сватовства зависела дальнейшая судьба молодых людей.

Сотрудники музея «Палаты Коробовых» поделились интересной информацией о том, как в Калуге проходило сватовство.

Узнать всю подноготную

Начиналось сватовство задолго до свадьбы. Сватами обычно становились родственники: крестные родители, брат, дядя, близкий друг семьи, а иногда и сам жених.

Найти хорошую пару частенько помогали профессиональные свахи. Они имели опыт в подготовке свадеб, обладали даром убеждения и отличными организаторскими способностями.

Устроить личную жизнь молодых свахи брались за вознаграждение. Вих обязанности входило подобрать невесту или жениха, разузнать, какое приданое даётся, в чем оно состоит: в платьях, деньгах, землях или дворовых людях. Ну и провести само сватовство.

Кроме того, через сваху жениху докладывалось о красоте и характере невесты, потому что некоторых случаях молодые впервые видели друг друга только в день свадьбы.

Свахи должна была разузнать и всю подноготную о семьях будущего мужа и жены, нет ли в роду пьяниц, преступников, слабоумных, душевнобольных, бездетных и не являются ли они роднёй, чтобы не допустить кровосмешения.

Вели картотеку

Раньше свахи пользовались огромной популярностью. Заниматься таким делом было прибыльно. Хорошая сваха могла подобрать любую кандидатуру на любой кошелек. К свахам обращались купцы, военные, служащие. Их часто приглашали на светские мероприятия, с ними дружили.

Профессиональные сводницы вели свою картотеку. Заносили туда все сведения о семье потенциальных невесты и жениха: есть ли у них долги, кто родственники, какое приданное.

В народе говорили: «Выбирай не невесту, а сваху». И к процессу сватовства относились очень серьезно. Хорошая сваха порой лучше жениха и невесты знала, что именно подойдет каждому. И могла создавать невероятные союзы.

Свахе дарили шаль

В конце XIX - начале XX веков в Калуге самой ловкой свахой была Топориха. Она сватала исключительно купеческие сословия и бралась устроить самое безнадежное дело, если оно было ей выгодно.

Сваха хорошо знала всех женихов и невест своего круга, их возраст и условия, которые ставила та или иная сторона, роспись приданого, которое давали за невестой.

В дворянской и богатой купеческой среде роспись являлась своего рода предложением и представляла официальный договорной документ. Большие надежды на свах возлагали семьи, которые хотели богатого жениха или невесту, а также имевшие «засидевшихся в девках» дочерей.

Лучшим для брака считался возраст 12-15 лет. Если девушке исполнялось 18, найти жениха уже было проблемой. А к барышням старше 20 лет приходить свататься было даже стыдно. Поэтому свахи занижали возраст невест.

Если дело «связывалось», сваха получала от заинтересованной стороны приличное вознаграждение. Его размеры зависели от зажиточности семьи, но, как правило, оно составляло не менее 10 рублей, а в купеческой среде доходило до 25 рублей.

Помимо этого, свахе обязательно дарили кашемировую шаль. Так, о Топорихе в Калуге говорили: «К ней пойдешь не пропадешь, у нее сундук шалей высватан».

Большая, с кистями кашемировая шаль на плечах свахи была постоянно в моменты сватовства и являлась своего рода знаком качества. Чем больше было у свахи высватанных шалей, тем популярнее она была в городе и тем большим уважением пользовалась среди свах.

Соблюдали приметы и традиции

Засватывать сваха отправлялась рано утром или вечером, в сумерки, чтобы никто её не видел. И обычно шла не по улице, а пробиралась задворками.

Чтобы дело прошло успешным, совершались разнообразные магические ритуалы. Подойдя к дому, сваха сначала незаметно прикасалась рукой или плечом к дверному косяку, и только потом стучала в дверь.

Получив приглашение войти, она крестилась на образа и затем начинала разговор, во время которого старалась незаметно для всех дотронуться до ножки стола, за которым сидела.

В доме невесты сваха заводила разговор издалека, иносказательно: «У вас есть товар, у нас купец, давайте торговаться», «У вас есть куничка, а у нас охотник», «У вас телушка, у нас бычок, нельзя ли свести вместе?», «Молодой гусачок ищет себе гусочку. Не затаилась ли в вашем доме гусочка?»

Как в городе, так и в деревне для успешного завершения сватовства надо было выбрать правильный день. Затевать свадебные дела в среду и в пятницу не следовало, так как эти дни неблагоприятны для брака.

Плохим днем для начинаний считался и понедельник. Ну и конечно, пропускали 13 число, которое называли «чертовой дюжиной». А вот нечетные числа (3, 5, 7, 9) в сватовстве и в свадьбе считались счастливыми.

Соблюдали и определённые обряды. В первый день сватовства выясняли, согласна ли семья выдать невесту замуж. В случае положительного ответа родители невесты и сваха трижды обходили вокруг стола, крестились на образа и на этом расставались.

Вечером того же дня или на другой день договаривались о смотринах, которые устраивали, как правило, через неделю в доме невесты.

В купеческой среде были свои традиции. Венчание до революции проходило в 6 часов вечера, а свадебный пир и стол — в 9 вечера. На свадебном пиру не обходилось без пряников. Гостей ими и встречали, и провожали.

И был пряник «Разгоняй». В конце свадебного пира невеста его разламывала и раздавала гостям, что означало: праздник закончен, пора расходиться.

На второй день после свадьбы молодые шли к родителям невесты и давали им пряник, а те клали на него деньги. Отсюда и выражение «Давать на пряники».

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