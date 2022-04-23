Волейболисты «Обнинска» сыграют за медали чемпионата России

23 и 24 апреля в Обнинске пройдут матчи заключительного десятого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Спортсмены из первого наукограда проведут две игры против клуба «Кристалл-Черкизово».

«Обнинск» может выиграть как серебряные, так и бронзовые медали в свой первый сезон в Высшей лиге «Б». Главный тренер клуба из Калужской области Сергей Киндинов рассказал о том, как его команда прошла весь турнир и готовится к решающим встречам.

- Сергей, когда вы только готовились к первому сезону в Высшей лиге «Б», что ожидали от чемпионата?

- В первом сезоне мы не знали соперников и своих сил. Мы пригласили в команду Никиту Савостьянову, Олега Величко и Германа Снигерева. На этих волейболистов делали ставку. Но в остальном в Обнинске мы собрали молодую команду. Многие наши волейболисты вообще не выступали до этого в профессиональных лигах. Также в составе было много своих молодых воспитанников.

Конечно, нам хотелось бы в этом сезоне завоевать золотые медали Высшей лиги «Б».

В целом провели турнир неплохо, за исключением некоторых матчей.

В заключительном туре «Обнинск» дважды сыграет с клубом из Воронежа «Кристалл-Черкизово».

- Если сейчас оглядываться назад, что-то поменяли бы в плане подготовки к сезону?

- Кардинально ничего не стал бы менять. Мы много и хорошо поработали летом и в начале осени. Единственное – можно было бы больше уделить внимание техническим моментам.

- Не было ощущения, что команда, собранная всего за несколько месяцев, может в каких-то моментах проседать?

- Проблема не во времени. Главное – отсутствие опыта у многих волейболистов. Мы могли весь матч играть здорово, но в решающих эпизодах не получалось добиться результата. В этих моментах команда и буксовала.

- Как можете оценить уровень Высшей лиги «Б»?

- Конечно, команды серьезнее Первой лиги, где мы выступали в прошлом сезоне. Хотя и в нашем чемпионате сейчас собраны совершенно разные клубы. Где-то играют только молодые или только собственные воспитанники. В таких клубах состав, конечно, послабее.

Но есть 3-4 команды, которые могли бы неплохо выступать в Высшей лиге «А». Это «Дагестан», «ИжГТУ-Динамо», «Кристалл-Черкизово» и, конечно, «Обнинск».

В клубе из Махачкалы хватает волейболистов, которые выступали в Высшей лиге «А». В Ижевске играет Андрей Красноперов, имеющий большой опыт в Суперлиге. Эти две команды хорошо укомплектованы.

- Вы уступаете сейчас «Дагестану» и «ИжГТУ»? В каких компонентах эти команды сильнее?

- Опять же, у них есть опытные лидеры. У нас такой игрок появился только ближе к концу сезона, когда в «Обнинск» пришел Альберт Строев. Он, действительно, может повести за собой команду. Скажем, в матче с «ИжГТУ-Динамо» Альберт забил пару сложных мячей, и ребят это воодушевило.

Сергей Киндинов (справа) и Андрей Петров (слева) ведут ВК «Обнинск» к медалям.

- В этом сезоне вам помогал маститый и опытный тренер Андрей Петров. Оцените работу вместе с ним в одном тандеме?

- Вы правильно сказали, что Андрей Александрович обладает громадным опытом. Он помог грамотно выстроить тренировочный процесс.

Также Петров следил за калужской молодежью, просматривал матчи первенства России и Калужской области. Это тоже очень важная работа.

- Как оцените прогресс молодых игроков своей команды? Что для них дал этот сезон в Высшей лиге «Б»?

— Это, во-первых, прекрасный игровой опыт. Были хорошие моменты у наших молодых волейболистов, где-то они проседали.

В «Обнинске» сейчас выступают два юных либеро – Егор Матвеев и Иван Цуриков. Эти ребята 2004 года рождения. В течение всего сезона они друг друга подменяли. Либеро у нас смотрелись довольно-таки неплохо.

Артем Окунев хорошо спрогрессировал. Если в начале сезона мы его рассматривали только как четвертого игрока первого темпа, то сейчас он является третьим нашим выбором. Артем может выйти и усилить подачу и блок. Ребята прибавляют. Думаю, что прогресс будет и дальше.

- Вы следите за воспитанниками спортивных школ Калужской области?

- Конечно. Есть хорошие игроки 2006-2007 года рождения из Калуги и Обнинска. Они все у нас в поле зрения. Но их еще тяжело даже представить пока в профессиональном волейболе.

Мы следим за матчами первенств России и Калужской области. Так что всех талантливых юниоров в нашем регионе знаем.

- Мужская команда волейбольного клуба «Обнинск» готова к Высшей лиге «А»?

- Для нас сейчас разницы особой нет, в каком турнире профессиональном играть. Мы везде новички. В любом случае, надо с чего-то начинать, пробовать.

Очень жаль, что в этом сезоне в Высшей лиге «Б» нет финального турнира. Если бы сильнейшие команды еще сыграли между собой, было бы все намного интереснее.

- Какой ключевой неудачный матч был в чемпионате России?

- Наверное, вторая игра с «Дагестаном». Наша команда, действительно, в тот день развалилась. Волейболисты чувствовали себя очень неуверенно.

Практически невозможно было варьировать ту игру заменами. Не было какого-то усиления со скамейки. У того же «Дагестана» больше пространства для маневра.

Волейболисты «Обнинска» ждут аншлага на домашних матчах.

- В каком состоянии сейчас подходят «Обнинск» к решающему туру?

- Все хорошо. Проблем практически нет. Все здоровы, а это главное. Не сможет нам помочь только Алексей Лободин, он подвернул ногу в Ижевске. До сих пор не может восстановиться.

- Какую поддержку вы ожидаете от матчей в Обнинске?

- Мы, конечно, хотим увидеть полный зал болельщиков. Сейчас уже ковидных ограничений нет. Всех любителей спорта приглашаем на волейбол. «Обнинск» постарается показать красивую, качественную и эмоциональную игру. Думаю, болельщикам матчи должны понравиться.

- Как команда будет настраиваться на матчи с Воронежем, учитывая, что шансов на «золото» уже нет?

- В первую очередь мы хотим доказать самим себе, что в каких-то матчах мы оступились, где-то не повезло. Если волейболисты выйдут с опущенными руками на поединки с клубом «Кристалл-Черкизово», то мы и бронзовые медали не выиграем. Должны доказать себе, руководству, болельщикам свою состоятельность.

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