Владислав Шапша обсудил с представителями бизнеса меры поддержки промышленных предприятий

В пятницу, 22 апреля, в Калуге в Торгово-промышленной палате Калужской области губернатор Владислав Шапша принял участие в традиционном бизнес-завтраке с представителями деловых кругов региона.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, президент региональной ТПП Виолетта Комиссарова, председатель Совета ТПП области Леонид Меерович, руководители предприятий области.

В рамках бизнес-завтрака обсуждались меры поддержки промышленности, в том числе компаний, которые реализуют программы инноваций и импортозамещения.

- Подобные встречи с бизнесом будут проходить теперь чаще — с периодичностью один раз в две недели, — отметил губернатор, —В сегодняшней экономической ситуации надо оперативно решать наиболее проблемные вопросы предпринимателей региона. Инициативу Губернатора поддержали собравшиеся представители бизнеса.

Глава региона также отметил, что на прошлой неделе по поручению Президента России выделены средства на докапитализацию региональных Фондов развития промышленности: «По этому вопросу активно работали с Минпромторгом России. Наш фонд получит почти 100 миллионов рублей. Эти средства позволят расширить возможности предприятий получать недорогие кредиты на пополнение оборотных средств».

- Сейчас важно найти новые связи по поставкам, выстроить логистику. У нас есть возможность в этом помочь, – резюмировал губернатор. - Все вопросы, которые сегодня были заданы по снижению административных барьеров, содействию в поиске альтернативных поставщиков комплектующих, развитию внутриобластной кооперации приняты в работу. На следующих встречах обсудим, какие есть результаты по каждому из них­.

По завершении официальной части участники бизнес-завтрака продолжили общение в неформальной обстановке.

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