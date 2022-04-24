Певица из Калуги Лариса Андреева спела в программе у Андрея Малахова
Про Ларису Андрееву мы уже не раз рассказывали вам.
В прошлом году её авторская песня «Замуж за генерала» набрала миллионные просмотры в ютубе.
Исполнить эту песню её пригласили и в программу «Песня от всей души» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».
Сама Лариса ещё не видела передачи и призналась нам, что очень волнуется.
«Замуж за генерала» Ларисы Андреевой стала хитом.
- Съёмки проходили в конце января, я приболела, плохо себя чувствовала, - говорит Лариса Андреева.- В студию приехала с температурой. Тяжело было петь.
Как рассказала нам певица, за неделю до съемок программы корреспонденты приезжали и к ней в Сухиничи.
Сейчас песню «Замуж за генерала», которая за год набрала 3 миллиона просмотров, сейчас можно послушать в соцсетях Ларисы Андреевой.
Передача «Песня от всей души» выйдет в эфир на канале «Россия 1» в воскресенье, 24 апреля, в 18:00.
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