Певица из Калуги Лариса Андреева спела в программе у Андрея Малахова

Про Ларису Андрееву мы уже не раз рассказывали вам.

В прошлом году её авторская песня «Замуж за генерала» набрала миллионные просмотры в ютубе.

Исполнить эту песню её пригласили и в программу «Песня от всей души» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Сама Лариса ещё не видела передачи и призналась нам, что очень волнуется.

«Замуж за генерала» Ларисы Андреевой стала хитом.

- Съёмки проходили в конце января, я приболела, плохо себя чувствовала, - говорит Лариса Андреева.- В студию приехала с температурой. Тяжело было петь.

Как рассказала нам певица, за неделю до съемок программы корреспонденты приезжали и к ней в Сухиничи.

Сейчас песню «Замуж за генерала», которая за год набрала 3 миллиона просмотров, сейчас можно послушать в соцсетях Ларисы Андреевой.

Передача «Песня от всей души» выйдет в эфир на канале «Россия 1» в воскресенье, 24 апреля, в 18:00.

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