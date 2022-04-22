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Дмитрий Денисов online: Северный въезд, набережная и субботники

Николай Егоров
Опубликовано: 22.04.2022 19:25 0 328
Дмитрий Денисов online: Северный въезд, набережная и субботники

Во вторник, 26 апреля, пройдет пресс-конференция городского головы Калуги.

В преддверии этого события мы пристально следим за социальными сетями Дмитрия Денисова.

Событий в жизни города хватает. А некоторые из них настолько ожидаемы населением, что даже не верится в начало реализации проектов.

Северный въезд и благоустройство

В преддверии майских праздников городские службы пошагово проводят уборку и благоустройство по всей Калуге.

Облагораживают парки, скверы и другие общественные места. Чистят памятники и скульптуры, проверяют и запускают фонтаны, занимаются рыхлением цветников, в которые осенью высадили луковицы тюльпанов. По словам Дмитрия Денисова, май обещает быть красочным!

Началась реконструкция Северного въезда в Калугу.

- Крупнейшая стройка 2022 года началась! – с такого сообщения начал свой пост в соцсетях городской голова 21 апреля.

Дмитрий Денисов провел штаб по реконструкции Северного въезда. План действий уже определён, подрядчик вышел на объект.

В результате работ старая аварийно-опасная дорога станет комфортным четырёхполосным шоссе с заездными карманами и шумозащитными экранами, тротуарами, ливневой канализацией и освещением.

Вывеска «Храните деньги в сберегательной кассе» вновь появилась на улице Ленина. 

«Храните деньги в сберегательной кассе» 

В пятницу, 22 апреля, легендарная советская вывеска «Храните деньги в сберегательной кассе», отсылающая к знаменитой картине Гайдая, вернулась на свое родное место – на крышу дома №59 на улице Ленина.

Восстановлением вывески занимался сектор главного архитектора и производственная компания «Система».

- Обязательно приходите оценить проделанный труд, - написал Дмитрий Денисов, который лично присутствовал при возвращении вывески на дом по улице Ленина.Городской голова встретился с создателем торта «Калуга».

Создатель «Калуги»

Дмитрий Денисов встретился с Анастасией Нехайчик – создателем торта «Калуга», который в прошлом году стал фирменным тортом города. Городской голова посмотрел местное производство, обсудил планы по сотрудничеству.

У Анастасии своя кондитерская студия. Работают с 2014 года. Для профессионалов и начинающих кондитеров регулярно проводят в Калуге творческие мастер-классы.

- Даже в санкционный период экономика города не может позволить себе встать на паузу, - отметил Дмитрий Денисов. - Перед предпринимателями стоит важная задача – сохранить бизнес. А задача города – не оставить калужан наедине с проблемами и всячески поддерживать планы по развитию. Что делаем и будем делать.

Набережная Яченского водохранилища готовится к приему отдыхающих

Набережная Яченского водохранилища

Не только прогуляться и перекусить, но и активно отдохнуть. Уже скоро всё это будет доступно на набережной Яченского водохранилища. Пока службы Калуги активно готовят самую посещаемую площадку города к лету: убираемся после зимы, скоро нанесём разметку.

На выходных встречался с руководителем местной станции для катания на вейкбордах и водных лыжах. Определили планы работы на ближайший сезон. Готовятся к открытию.

С началом тепла на набережной можно будет и вкусно перекусить, и заняться активными видами спорта: покататься на вейкборде, попрыгать на батуте, взять велосипеды и самокаты напрокат, да и просто полюбоваться закатом. 

Калужане провели 255 субботников.

255 субботников

Всё больше жителей присоединяются к месячнику по благоустройству. Наряду с городскими службами в нём участвуют калужские ТОСы, управляющие компании и неравнодушные калужане, у которых есть желание приобщиться к преображению города и своих дворов.

С начала апреля в Калуге прошло 255 субботников. 

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Николай Егоров
Опубликовано: 22.04.2022 19:25 0 328
Тэги: городской голова калуги общество набережная северный въезд
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