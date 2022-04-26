Молодые дизайнеры устроили в Калуге «взрыв» из дорогой и дефицитной нынче бумаги

На вернисаже в Доме музыки творилось что-то невероятное.

В зале, среди немыслимых бумажных инсталляций и замысловатых пространственных композиций, дефилировали барышни в платьях в стиле ампир, молодые люди во фраках, тут же – русские красавицы в сарафанах и японские гейши в кимоно.

И ничего удивительного - здесь открылась выставка «Взрывной дизайн или традиция?»

«Эхо традиций», работа Евангелины ВОЛКОВОЙ и Виолетты ФЕДОТОВОЙ.

Студенты факультета дизайна оторвались по полной и создали таинственный сюрреалистичный мир, представив необычное видение привычных вещей.

- Это ж разве может сделать человек, - удивлялись гости. – И всё из обычной бумаги!

Мария ШОЛОХОВА, Алина РЯЗАНОВА, Валерия СИДОРКИНА. В бумажном платье – Андрея МОДВАЛЭ.

- Это наша работа, называется «Фантазия флоры», - рассказали девчонки. – Сделали мы её вчетвером за две-три недели. Сидели по ночам. Самыми сложными были цветы. Их здесь больше 40. Мы старались, хотели, чтобы получилось красиво, чтобы все были в восхищении.

Бумажный наряд

Вы когда-нибудь примеряли огромный парик, который был в моде в ХVII -XVIII веках. У вас есть шанс это сделать. Парик, правда, бумажный, но не менее эффектный. На выставке можно выбрать из нескольких вариантов.

Бумажные парики на вернисаже каждый мог подобрать под свой образ.

Однако самый большой, не менее метра высотой с завитками и кораблем, самому водрузить на голову не получиться - слишком тяжёлый.

- Мы хотели, чтобы здесь была определенная игра, - объясняет куратор выставки, искусствовед, член союза художников России, преподаватель дизайна Наталия САРЫЧЕВА. - Бумажные парики можно померять. Наши девочки аккуратно их примеряли, фотографировались.

Но самый большой парик получился тяжеловатым. Поэтому у нас есть специально обученный мальчик в белом фраке, который держит этот парик над всеми, кто хочет сделать фото.

Рядом – фотозона с цветочным платьем, тоже бумажная композиция. По программе студенты должны делать витрину. И вот такое необычное её воплощение. Можно зайти, «примерить» платье и сфотографироваться.

На панно известные личности: Сталин, Ахматова, Леонардо да Винчи, Джулия Робертс и другие. Всех узнали?

Максимально демократично

- Большинство работ были выполнены студентами первых-третьих курсов, - говорит Наталия Ивановна. - Чтобы учёба не превращалась в рутину, обязательно должен быть праздник.

И здесь многие показали сильный уровень, учитывая, что они только начинающие дизайнеры, а некоторые дети даже без художественной школы к нам приходят.

Бывает, что у кого-то сразу что-то не получилось, например, кто-то понял, что живопись или графика - не его, ему больше интересны декоративно-прикладное искусство и бумажная пластика.

Куклы - маленькие, высота каждой примерно 30 см.

Бумажные часы - это парик.

- Почему бумажная пластика? Потому что сейчас всё дорого. Цены на материалы в последнее время сильно возросли. И мы должны делать всё максимально демократично. Думаем и о психологическом состоянии родителей наших студентов.

Бумажная пластика - очень популярное у молодежи направление. Она позволяет создавать интересные, экстравагантные вещи.

Рассмотрите внимательно витрину с куклами. Это было задание Строгановского института, которое называлось: «Объёмно-пространственные композиции на фигуре человека».

Так как на человеке выполнить это - дорогое удовольствие, делаем куклы. Но каждая – эксклюзивная, тонкая работа.

На вернисаж пришло около ста гостей. Были преподаватели, студенты, их родители и друзья.

Маски - дипломные работы выпускников-дизайнеров.

Переделали театр

- На выставке можно увидеть, как наши студенты переделали калужский драмтеатр. Есть ролик и большой проект на стене, - продолжает Наталия Сарычева. - Здесь молодежные тенденции – эльфы и сказочные существа, но в тоже время мы очень щадяще относимся к архитектуре этого здания.

Сделали декорации к спектаклю «Юнона и Авось», показали администрации театра. Они удивились объёму работ. Да, были некоторые нарекания – объем сцены не так просчитан, но нас не пустили померить, мы бы померяли. Декорации получились шикарные, но если их в реальности воплотить, обошлись бы в серьёзную сумму.

Есть у нас и оформление ул. Воскресенской. Дети сделали её пешеходной. Они полностью погрузились в историю улицы, изучали, кто в каком доме жил, кто там родился, женился, какие изменения претерпевала архитектура.

Мы берем известные городские объекты и творим!

Для гостей пела джаз Эмилия МОСТОВАЯ.

Лёгкая шизофрения

- Нам было важно раскрепостить студентов. Так как выставка называется «Взрывной дизайн», я им сказала, что должна быть лёгкая шизофрения, - признается Наталия Сарычева. - И они углубились в творчество. Что получилось, вы можете увидеть на выставке. Она будет работать до 15 мая. А в конце вернисажа мы приготовили своим студентам сюрприз - торт со свечами, но они ещё об этом не знают.

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