Почему женщины жестоко избавляются от детей: разбираем ситуацию с психологом из Калуги Андреем Скатовым

Недавно в Калуге произошёл шокирующий случай: на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца .

Через некоторое время задержали женщину - предполагаемую убийцу новорожденного мальчика. Она рассказала, что в своей квартире родила ребёнка, убила его, а тело выбросила в мусорный контейнер.

Как рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области, это - 30-летняя многодетная мать, семья которой состоит на профилактическом учете.

На фоне гормональной перестройки

Что заставляет матерей так жестоко избавляться от своих детей и повлияет ли сегодняшняя экономическая ситуация на демографию, разбираемся с клиническим психологом, работающим в калужском перинатальном центре Андреем СКАТОВЫМ.

- Андрей, почему в ХХI до сих пор выкидывают новорожденных на улицу, что в голове у таких женщин?

- К сожалению, такие случаи происходят. Они всегда были, но раньше это просто меньше придавали огласке.

Помню, пару лет назад зимой на ул. Дарвина студент, который потом оказался отцом ребёнка, сообщил, что в мусорном контейнере нашёл новорожденную девочку. Тогда малышка выжила, для неё всё закончилось хорошо.

- В этот раз мы с коллегами тоже подумали, что так поступила молодая мама, но оказалось, что нет, это многодетная взрослая женщина.

- Вообще, женщины меньше подвержены психическим расстройствам. И в мужских отделениях калужской психбольницы в два-три раза больше пациентов.

Но у женщин проявляются те или иные расстройства на фоне гормональной перестройки, которая наступает либо в подростковом возрасте, либо во время беременности, родов, после родов и - в климаксе. И в моей практике, работая в психиатрии и в перинатальном центре, такие случаи были.

Когда у женщины нарушается деятельность психики, проявляется расстройство или формируется психоз, она может совершать очень жестокие поступки по отношению к своему ребёнку.

- Почему они идут на такую крайность, а не отказываются от ребёнка, не отдают в Дом малютки?

- Потому что женщина находится в аффективном состоянии, её психика функционирует неадекватно. В некоторых случаях это, например, интеллектуальный дефект: у женщины нет должного уровня восприятия.

Мы, зачастую, меряем с позиции своих взглядов, ценностей, которых у неё нет. Она думает, что так ей будет лучше. Она вообще может ничего по этому поводу не думать. В каждой ситуации надо отдельно разбираться.

Женщина могла и начитаться в интернете информации, что кто-то отдал ребёнка в Дом малютки, а потом его лишили родительский прав на других детей, и подумать, что с ней произойдёт тоже самое.

Это побуждает скрыть беременность и совершить преступление. То, что это - преступление, что оно вскроется, в её сознании по каким-то причинам не формируется. Она это не учитывает. Опять же, это связано с интеллектуальным дефектом.

- Тем более, что все видели, что она была беременной.

- Бывает, что женщина каким-то волшебным образом умудряется не встать на учёт, не проходить врачей. Это - крайний случай, но такое может произойти.

Многие женщины очень поверхностно, безразлично относятся к медицинскому сопровождению. И потом часто проблемы, из-за которых женщина попадает в патологию беременных, из-за которых происходят преждевременные роды, это - попустительство, невнимание к своему здоровью.

Отсутствие обследования в периоды беременности и отсутствие медицинской помощи.

- Если в семье есть ещё дети, такая мать опасна для них?

- Бывает, что и в благополучных семьях какие-то вещи упускаются и происходит трагедия. Опять же, это может быть реактивное, временное состояние – психика на фоне родов, после родового периода изменилась. Потом она восстанавливает.

Но, безусловно, это опасно. Встречается и потребительское отношение к детям. Есть определённые женщины, которые рожают из-за из пособий, ради экономической выгоды. И в первую очередь реализуют свои потребности и своего сожителя. Это грустно, но, к сожалению, всегда есть люди с интеллектуальным дефектом, психическим расстройством, асоциальные. Это в любом обществе присутствует.

Психика не должна быть перегруженной

- Сейчас сложная экономическая обстановка, обычно это сказывается на демографии. В начале 1990-х, по статистике, был резкий спад рождаемости.

- А после второй мировой войны был всплеск рождаемости. По-разному бывает.

Когда наступает кризис, чрезвычайные события, включаются природные инстинкты сохранения популяции. Мы считаем себя очень разумными, что можем подавить эти потребности.

В современном обществе, когда мы обсуждаем, почему пары откладывают рождение детей, эти природные инстинкты максимально подавляются не только самими молодыми людьми, но и условиями жизни, установками, что надо делать карьеру, заработать миллион, иметь недвижимость, дорогой автомобиль, успех, популярность.

И в соцсетях женщины писали: «Мне 25 лет, имею постоянный заработок, карьеру, квартиру и нет детей». Преподносится, как достоинство, как плюсы жизни. Всё - в один ряд, и отсутствие детей, и наличие «Мерседеса». Такая мода очень страшно влияет на молодых ребят и девчат.

В период коронавируса, где-то к концу 2020 года, когда прошло 7-8 месяцев с начала пандемии, женщины рассказывали, что долго не могли забеременеть, несколько попыток ЭКО сделали. И вот волшебным образом, когда был локдаун, они переключились с работы, немножко отдохнули, у них спало напряжение и наступила беременность.

Как бы удивительно не звучало, но, когда мы отпускаем свои социальные амбиции, снижаем запросы на развитие, на карьеру, запускаются, заложенные в нас природные процессы, которые были подавлены.

Чтобы женщина забеременела и выносила ребёнка, нужно, чтобы её психика не была перегружена. А в современном мире люди самостоятельно занимаются этой перегрузкой. Поэтому, посмотрим.

Вполне вероятно, что ситуация, которая происходит сейчас, может положительно на кого-то повилять. А для кого-то это, безусловно, - страх неопределенность, и он примет решение переждать этот период.

- Вы работает с беременными в перинатальном центре, что они говорят, повлияла ли на их состояние нынешняя ситуация?

- Есть женщины, которые начинают тревожиться больше. Но для таких женщин это - лишний повод для тревоги. Не было бы этой ситуации, они стали бы тревожиться по другим вещам. И здесь мало убрать тревожный компонент, надо исключить саму тревожность.

- Два года у нас была пандемия, сейчас – экономическая нестабильность. Эти ситуации по психологическому напряжению похожи?

- Это - разные ситуации. Сейчас все по-разному воспринимают происходящее. Массово по этому поводу не впадают в депрессию, уже как-то адаптировались.

В нашей стране многие пережили не один кризис, и дефолты, и распад Советского Союза, и бандитизм в 1990-е, есть закалка. И если в европейских странах, немного повысили цены на бензин, и у них уже паника, катастрофа, у нас - относительно спокойно.

Такие процессы в экономике происходят везде, кризисы были не раз. И для того, кто адекватно к деньгам относится, выстраивает для себя механизмы защиты, кризис пройдёт легче.

Время упадка для некоторых – это время возможностей. Кто-то уходит с рынка, а кто-то приходит. Это естественный процесс, процесс обновления.

Не надо быть идеальной

- Молодежь часто не готова брать на себя ответственность за ребёнка, сейчас отодвигается взросление, возраст принятия решений.

- Да есть такой момент. Юность, молодость сейчас совершено другие понятия. На государственном уровне это тоже происходит: возраст молодых специалистов продлили, и есть возможность дольше получать пособия, пользоваться определёнными льготами. Это неплохо.

Но есть ещё механизм старения. Много пожилых, меньше молодых, которые обеспечивают. Здесь много экономических факторов.

Люди в пожилом возрасте ещё стараются работать. А это то же связано с демографией. Многие молодые люди готовы рожать с учётом поддержки бабушек и дедушек. А бабушки и дедушки хотят ещё карьерой заниматься, сидеть с внуками у них желания нет.

Раньше, когда всё жили большими семьями, общинами, было легче - можно было оставить ребенка родственникам. А сейчас все заняты: строят карьеру, деньги зарабатывают.

Вроде бы это хорошо, улучшается качество жизни, но это влияет на демографический фактор. А демография – самое главное, не будет людей, не будет всего остального.

- Ещё один тренд - дать детям все самое лучшее. А если не получается, родители испытывают чувство вины.

- У нас в Калужской области сколько миллионеров, чтобы самое лучше дать? Маме не надо быть идеальной. И жизнь ребёнка не должна быть идеальной.

Тепличные условия нанесут больше вреда. У родителей не получится довести ребёнка до старости. В какой-то момент они должны отсоединиться, чтобы ребёнок сам строил карьеру, отношения.

Если станут вмешиваться, будет беда - конфликты в семье. Если взрослого человека продолжать считать ребёнком, он привыкнет, что его обеспечивают, решают за него, у него не будет мотивации работать, что-то делать.

Ребёнок должен проходить и негативные ситуации, это - закалка, опыт, это даёт силы преодолеть препятствия, с которыми он столкнётся во взрослой жизни.

Уметь отдыхать

- Мы уже как-то говорили, что три ребёнка – оптимальное количество детей в семье. С одним – тяжелей, над одним больше трясутся, с него больше требуют. И на стресс самих родителей это влияет.

- Да, потому что, не дай Бог что-то случиться, это - трагедия: семья опустеет. И к сожалению, такое происходит. Научно доказано, что природой в нас заложено энергии больше, чем на одного ребёнка.

Если вся энергия направлена только на одного, потом начинаются те или иные проблемы. Плюс мы прекрасно понимаем, что дети вместе развиваются быстрей, им вместе интересней, у них не формируется комплекса принца или принцессы, они лучше выстраивают отношения во взрослом возрасте.

И сейчас много исследование, что средний класс менее охотно рожает второго, третьего. А среди более обеспеченных часто стали встречаться многодетные семьи. Так что не только у бедных бывает много детей, как это обычно считается.

- Когда ребенок маленький, женщина так устает, что, даже отдыхая, усталость не проходит.

- Отдыхать надо уметь. Сейчас все любят популярную психологию: как много успевать, как построить карьеру, начать изучать языки. Многие люди не умеют отдыхать. Вроде что сложного: на диванчике повалялся, сериальчик посмотрел.

Но в это время у них в голове другие мысли, они думают об экономических, внешнеполических вопросах. Это - не отдых. После отдыха вы должны чувствовать себя наполненными энергией. Да, многие женщины после родов чувствуют себя плохо, и психологически, и физиологически.

Муж старается ещё больше зарабатывать, чтобы вложить в развитие ребенка, обеспечить финансовую безопасность. У мужчин тоже сил зачастую не бывает, чтобы длительное время взять на себя ребенка.

Надо грамотно составить расписание, чтобы не сидеть в телефоне, когда ребенок заснул, а тоже лечь поспать. Если есть возможность – выйти на улицу, погулять. Это простые, банальные вещи.

Люди ленятся отдыхать. Думают: лучше я почитаю что-нибудь, позависаю в интернете, или курсы какие-нибудь пройду. А в итоге – психоэмоциональное истощение. Женщина измотана, ей тяжело.

Надо всё гармонично делать в плане нагрузок. И интеллектуальные нагрузки должны быть. Потому что бывает, что женщина выходит после декрета на работу, а у неё вместо рабочих моментов, в голове - домашние проблемы.

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