В Калугу привезли знаменитую картину о войне, которая в Тегеране тронула Черчилля и Рузвельта

В музее изобразительных искусств открылась выставка художника-классика Аркадия ПЛАСТОВА «Из прошлого».

Пластов при жизни стал классиком. Некоторые его работы вы видели даже в советских школьных учебниках.

А одна из его работ во время войны потрясла лидеров союзнических стран. Говорят, что Пластов написал эту картину всего за пять дней.

В 1943 году на Тегеранской конференции, где встретились союзники, в зале висела пробирающая до глубины души картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел»: возле деревни на краю лесочка разбрелось стадо коз и овец, на земле лежит убитый мальчишка-пастушок, рядом с ним воет собачка.

Один из четырёх вариантов знаменитой картины Пластова можно увидеть сейчас в Калуге.

Поговаривали, что эту картину лично привёз СТАЛИН. А ЧЕРЧИЛЛЬ и РУЗВЕЛЬТ, увидев её, были под сильным впечатлением и некоторое время просто молчали.

Сейчас полотно находится в Третьяковской галерее. А в Калугу привезли вариант этой картины, нарисованный Пластовым в 1972 году «Немец пролетел» из собрания семьи художника. На открытие выставки в наш город приехал внук Аркадия Пластова – художник Николай ПЛАСТОВ с женой Татьяной.

- «Немец пролетел» - это философская работа, - объясняет Николай Пластов. - Она актуальна и не замолкнет, к сожалению. Она несёт в себе большие гуманистические начала. Картина заставляет задуматься о цене жизни, счастья, божественного мира вообще.

Теперь так не старятся

Аркадий Пластов родился в 1893 году в селе Прислониха (ныне Ульяновская область) в семье потомственных иконописцев.

Аркадий Пластов в деревне за работой. Фото - из семейного архива Пластовых.

А это - начало 1960-х годов. Пластов - в полях.

И с Прислонихой не расставался всю жизнь: зиму проводил в Москве, а весной приезжал в деревню.

В автобиографии писал: «Я заделался пахарем, косцом, жнецом. Все эти профессии я немножко знал, а тут пришлось осваивать вплотную. Работая изо дня в день, я полагал, что это лучший случай наглядеться на крестьянскую жизнь…»

Автопортрет с белой повязкой, 1930-е годы. Как говорит внук художника, эта работа - прямой отсыл к Сезанну. Пластов увлекался имперссионистами.

Пластов любил свою Прислониху, рисовал быт и портреты крестьян.

- Это последние портеры русского крестьянства, сходившего с исторической сцены, - говорит искусствовед Татьяна ПЛАСТОВА. – О своем любимом герое Матвее КОНДРАТЬЕВЕ художник отзывался так: «Образчик русского мужика: младенец душой, богатырь телом». Много рисовал старух и стариков, говорил: «Нынешние так не состарятся».

Татьяна Пластова ещё студенткой изучала творчество этого художника, а потом случайно в книжном магазине познакомилась с его семьей.

- Дед работал очень быстро, писал, как дышал, - делится воспоминаниями Николай ПЛАСТОВ. - Рисовал крестьянское житие-бытие. Это - ушедшее крестьянство, мудрое сословие. Крестьянин мог сам себя обеспечить, и сделать красивым свой дом. Возьмите старую русскую архитектуру, я наличники, и нет ни одного бездушно сделанного. Позже мужички другие стали. Тот стародавний типаж уходит.

Одна из первых значительных работ художника «Купание коней» выполнена им для выставки «20 лет РККА»

- Картину «Слепые» дед писал долго. Начал в 1954 году, а закончив в 1967-м. Она то стояла у стены в мастерской, то появлялась на его мольберте. Для деда было трагедией не видеть прекрасный мир, наполненный яркими красками. Цветы, букеты на его картинах символизируют счастье, божественное провидение. Необъяснимо, почему они все разные: жёлтые, красные, синие. Это – свидетельство Бога на земле.

И портреты детей. Дети, как слепые. Они прозреют. И дай Бог им увидеть счастливую жизнь.

Детские портреты у Пластова очень сильные.

Художник рисовал детей из своей деревни, детей соседей.

Выставка так растрогала первых зрителей, что у некоторых на глазах были слёзы.

Выставка Аркадия Пластова будет работать до 15 мая. Здесь - не только картины из семейной коллекции, но и личные фотографии художника.

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