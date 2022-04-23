В Калуге показали японские «Картины ускользающего мира»

В музее изобразительных искусств предствили 63 японских ксилографии (гравюры по дереву).

Здесь есть знаменитые работы «36 видов Фудзи» Кацусики ХОКУСАЯ, «53 станции Токайдо» Андо ХИРОСИГЭ, «Альбом птиц и цветов» Коно БАЙРЭЯ и «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы ХИРОКАГЭ. В первом зале можно найти и пару китайских гравюр.

В Калуге полюбоваться японским искусством можно до 5 июня.

Справа-налево

Традиции в Японии были интересные и своеобразные.

Марина Зверева рассказала, что японские художники взяли за основу философию, пришедшую из буддизма: созерцание, умение наслаждаться сиюминутным.

- Ксилографы пришли в Японию из Индии. Там они появились в 1 веке нашей эры – отпечатки на свитках с каменных плит, - рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник музея изобразительных искусств Марина ЗВЕРЕВА. – Интересно, что в древние времена каждый художник был ещё и поэтом. На гравюрах часто можно встретить стихи.

В японском искусстве много символики, не надо всё воспринимать буквально. И если мы слева - направо читаем, то в Японии, наоборот, справа - налево и сверху - внизу. И движение на некоторых работах показано справа – налево.

Первых посетителей выставки привлекли портреты восточных красавиц.

Новая каста горожан

- К VIII веку гравюра – это уже совершенно отточенное мастерство у японцев. Цветную гравюру в Японии очень любили: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и «веселых» кварталов.

Из дзэн-буддизма приходит понятие эфемерности, исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Это отражается и в японское искусство.

И во второй половине ХVII века становится популярно «укиё-э», что переводится, как «картины ускользающего мира»: укиё – бренный мир, а э – образ, картина. Так трактуется сейчас, раньше было иное значение, оно переосмысливалось, менялось.

Расцвет укиё-э связан с периодом возвышения Эдо (современный Токио). Уже к началу XVIII века город обладал миллионным населением и превосходил по размерам все европейские столицы.

С появлением нового культурного центра Япония в XVII веке изолируется от всего внешнего мира. И изолируется надолго, до 1868 года. Им нельзя было уезжать за пределы страны, и ни к ним никто не приезжал.

Утагава Хирокагэ «Внутри ворот Судзикай» из серии «Комические виды знаменитых мест в Эдо», 1859 г.

- В это время формируется новая каста горожан, любителей светской жизни. Были так называемые «веселые» кварталы – места, где заключались коммерческие сделки, назначались встречи, здесь давал представления театр кабуки, а не только были гейши и какие-то неприличные с нашей точки зрения явления.

И в искусстве мы видим бытовые сценки, горожан, занимающихся повседневными делами, портреты гейш, актеров театра кабуки, изображения птиц и цветов.

Утагава Кунисада «Сцена театра кабуки», вторая половина ХIХ века.

Куклы японского театра, вторая половина ХIХ века.

Красивые люди

- С развитием Эдо в Японии возникает такое направление, как изображение красивых людей. Центральными персонажами картин становятся городские модницы и щеголи в ярких нарядах. Часто изображают гейш.

Появляются вертикальные живописные свитки. На них гейши - в полный рост в великолепных кимоно, с высокими причёсками. Это - собирательный образ, отражавший веяния моды.

Утагава Кунисада «Гейша», работа второй половины ХIХ века.

- В этом виде искусства прославился мастер Китагава УТАМАРО. Он для изображения одной детали мог использовать десятки досок. И впервые стал смешивать золотой и серебряный порошки, чтобы достигнуть эффекта мерцания.

А его ученик Тоёхара КУНИТИКИ изображал гейш высшего ранга, умевших создавать впечатление роскоши и неприступности. В Осаки их называли таю, в Эдо – ойран. Они мастерили сложные причёски с десятками шпилек и множеством украшений, надевали кимоно в три и более слоёв с длинным шлейфом и огромным бантом спереди.

Интересная чисто японская традиция: в образах красавиц иногда изображали древних воинов. В одной работе могли существовать разные эпохи. Красавица олицетворяла легендарного человека в современной одежде.

Своевольный художник

- В XVII веке в Японии появляется и пейзажный жанр. Здесь непревзойдённым мастером считается Кацусика Хокусай. Кацусика – это псевдоним, обозначающий район, откуда художник был родом – бедное городское предместье Эдо.

Хокусай был новатором, создавал не философский, как тогда было принято, пейзаж, а реалистичный. Он обладал своевольным характером, у него на всё было свое мнение.

Кацусика Хокусай работа из серии «36 видов Фудзи», 1900-е г.

- Восприняв японские традиции, он изучал и западноевропейское искусство. Много экспериментировал. Работал в разных направлениях, в том числе были у него и эротические рисунки. Но всё-таки пришёл к пейзажу.

Искал себя до 50 лет. В дневниках признавался, что до 70 лет не создал ничего стоящего. А прожил он долго, почти до 90 лет. Жизнь у него была не простой, он и бедствовал, и голодал.

Хокусай заинтересовал калужских художников Владимира АРЕПЬЕВА и Владимира МЯЛЬКИНА. Они долго рассматривали работы этого японского мастера.

- В 1836 году художник вернулся в Эдо, когда город был разгромлен окрестной беднотой, и ему пришлось продавать свои картины. А через три года в мастерской Хокусая случился пожар, все было уничтожено. После этого Хокусай рисовал мало и практически не выпускал гравюр и книжных иллюстраций.

Эскизов не осталось

- Интересно, что эскизов японских художников дошло до нашего времени крайне мало. Они попросту уничтожались. Делались на тонкой рисовой или из тутового дерева бумаге. А доски отполировались так, что могли слипаться. Рисунок клали на отполированную доску, он весь прорезался, поэтому от него ничего и не оставалось.

«Чайная церемония». Неизвестный художник, акварель, 1900-е г.

- С доски делали оттиски. Художник помечал кисточкой, какие краски должны быть. Резчиков было много, они подразделялись на группы. Самым опытным доверяли прорезать головы, руки, тонкие детали.

Были резчики, которые специализировались на сложных деталях. А подмастерья делали более простые линии. Всё согласовывалось с печатником и художником.

И подписи на гравюре стояли, и художника, и печатника, и резчика, ещё и название сюжета, имя персонажа и какое-нибудь стихотворение. А потом и подпись цензора, потому что была цензура, были же и эротические сюжеты.

Поразили Европу

Когда на лондонской выставке появились японские работы, они произвели фурор. Затем их увидели в Париже, в а в 1897 году – в Санкт-Петербурге.

Они мгновенно стали популярными, их рассматривали, ими восхищались. Японские гравюры начинают массово скупать, собирать. Увлекались ими и что-то восприняли из них Клод МОНЕ, ТУЛУЗ-ЛОТРЕК, ВАН ГОГ.

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