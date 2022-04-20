Калужских спортсменов начинают заселять в Дворец спорта на ПМЖ

В Калуге новый дворец спорта начинает функционировать в полную мощность. Уже были проведены соревнования уровня Центрального федерального округа. А в июле в областной столице может состоятся международный турнир по спортивной гимнастике.

Вскоре начнет функционировать и интернат. Там смогут проживать перспективные спортсмены региона.

О состоянии дел в футболе, волейболе, строительстве новых объектов рассказал министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.

Футбол

- Олег Эдуардович, в Калужской области на профессиональной арене выступают команды из двух видов спорта. Начнем с футбола. Как вы оцениваете выступление клуба «Калуга» и обнинского «Кванта»? Учитывая возможные реформы Российского футбольного союза, в нашей области останутся профессиональные клубы?

- Я слежу за футболом достаточно активно. Поздравил обе команды с успешными результатами в предыдущих матчах. Стараюсь посещать игры. В Обнинск, конечно, не всегда получается приехать, а поединки «Калуги» практически не пропускаю.

Конечно же, не радует, что наши клубы оказались во второй группе команд и не борются за медали. Причины мы обсудим, когда будем подводить итоги сезона.

Задача для обоих клубов стоит одна – сохранить место в профессиональном футболе. Команды имеют определенную историю. Калуга и Обнинск достойны иметь профессиональные клубы.

С генеральным директором ФК «Калуга» Олегом Митрофановым мы провели достаточно большую работу в зимний период. Выстраивали концепцию подготовки спортивного резерва. У руководства футбольного клуба есть понимание того, что надо воспитывать и ориентироваться на местных игроков.

Мы поставили задачу, чтобы через три года в составе было не менее 50 процентов своих воспитанников.

На вершине системы подготовки футболистов должен быть профессиональный клуб.

- Как вы относитесь к появлению дублирующего состава у футбольного клуба «Калуга», который будет выступать в Третьем дивизионе?

- Мы много обсуждали этот вопрос в разных кабинетах. Провели большое количество встреч, на которых присутствовали представители ФК «Калуга», тренеры спортивных школ, родители. Было принято единогласное решение. У нас должна быть команда КФК, в которой будут выступать спортсменов 2002-2005 годов рождения. Вскоре туда придут и другие. Скажем, перспективные игроки 2006 года рождения.

Были у нас дискуссии по поводу того, как выстроить работу в этой команде. Но пришли к выводу, что она должна быть в структуре ФК «Калуга». Также в работе с футболистами будут активно участвовать тренеры наших ведущих спортивных школ – «Калуга» и «Торпедо».

Юные калужские футболисты должны стремиться играть в местных профессиональных клубах.

- Впервые в истории калужская команда, составленная из воспитанников местных спортивных школ, будет выступать в Юношеской футбольной лиге. Чем поможете? Все-таки турнир под эгидой РФС серьезный, с большими требованиями к организации матчей и комплектованию тренерского и административного штабов.

- После того, как мы определились с участие дубля ФК «Калуга» во всероссийских соревнованиях, предложение от Российского футбольного союза о создании юношеской команды явилось подарком. Как раз все выстраивается в одну вертикаль. Сейчас в Юношеской футбольной лиге будут играть калужские футболисты 2007 года рождения. В будущем они должны пополнить ряды дубля и основную команду ФК «Калуга».

Приятно, что РФС берет на себя большую часть расходов, оплачивает проживание, питание, транспорт. Со стороны Калужской области будут только небольшие расходы по организации домашних матчей.

Добавлю ко всему сказанному еще то, что с 1 сентября мы начинаем во дворце спорта «Центральный» использовать часть жилого фонда для постоянного проживания ведущих спортсменов Калужской области.

— Это будет похоже на интернат?

- Да, на первом этапе мы предусмотрели 20 мест дляя представителей разных видов спорта. Конечно, и для футбола тоже. Так что талантливые ребята, приезжающие из районов области в Калугу для обучения в Высших и средних учебных заведениях, смогут проживать в комфортабельных условиях, получать полноценное питание и тренироваться. Это еще один шаг для развития спортивного резерва.

В калужском дворце спорта уже выступили три призера Олимпийских игр.

Дворец спорта

- Дворец спорта «Центральный» в Калуге функционирует уже 7 месяцев. Насколько вы довольны его работой?

- Турниров уже прошло достаточно большое количество. Все, кто к нам приезжал на соревнования, благодарят за организацию. Потому что дворец спорта – уникальный объект. Он многофункционален, находится в самом центре города. Условия для спортсменов созданы идеальные. Они тренируются, живут и питаются в одном месте.

- В дворце спорта до сих пор не работает паркинг. В чем причины?

- Подрядная организация еще не завершила работы. Самое главное, что они не сдали нам систему пожаротушения. А это обязательное условие, без нее никак нельзя принять паркинг.

Пока сроки окончания работ намечены на конец мая – начало июня. Но мы постараемся ускорить этот процесс. Директор дворца спорта Станислав Лопухов делает для этого все возможное. Он, несмотря на критику в некоторых СМИ, первым заинтересован в том, чтобы паркинг побыстрее заработал.

. Вы довольны наполнением соревнований на новом объекте? Такого уровня и периодичности турниры вы хотели видеть?

- Конечно, мы далеки от проектной мощности. Есть технические моменты, которые нас немного затормаживают.

Но есть и спортивная сторона вопроса. Я встретился в последнее время с представителями более чем 30 всероссийских федераций. Все поддерживают нас. Но хотят начать сотрудничество с соревнований уровня Центрального федерального округа.

В Калуге уже состоялись всероссийские турниры по брейкингу, настольному теннису, шахматам, фехтованию, бадминтону, баскетболу… Мы сейчас ведем эту работу с перспективой поднятия уровня соревнований, которые будут проводиться в дворце спорта.

- Появилась информация о международном турнире по спортивной гимнастике в Калуге.

- Планируется его провести в июле. Дважды уже приезжали представители всероссийской федерации спортивной гимнастики. Их все устроило. Сейчас принимается решение о проведении соревнований.

Турнир может пройти на ледовой арене. Мы совсем недавно провели пробный шеф-монтаж защитного покрытия на ледовую площадку. Оно укладывается буквально за полдня.

Обнинские волейболисты борются за медали чемпионата России.

Волейбол

- Мужская команда волейбольного клуба «Обнинск» выступает в Высшей лиге «Б» чемпионата России. Игроки неплохо прошли сезон, борются за медали. Что будет с командой в следующем сезоне?

- Команда выступала неровно, все-таки «Обнинск» первый сезон играл в профессиональном классическом волейболе такого уровня.

Очень рад, что удалось провести матчи первого домашнего тура в Калуге. Министерство спорта оказало всяческую поддержку, чтобы это стало возможным. Калужане смогли увидеть профессиональный мужской волейбол. Матчи получились хорошие.

Были у «Обнинска» в этом сезоне и неудачные игры. В причинах неудач надо разбираться руководству клуба, тренерам.

Этот сезон поможет клубу проанализировать свои ошибки, понять, как двигаться дальше. Может быть, «Обнинск» после первого сезона и не готов к выходу в Высшую лигу «А».

- Профессиональный мужской волейбол останется в Калужской области?

- Команда в Обнинске сохранится. Это позиция руководства региона. Мы не должны терять команды и спортсменов.

Может быть, мы больше уделим внимание подготовке перспективных волейболистов. Есть молодые интересные игроки из Обнинска и Калуги, районов области. Понятно, что они не завтра начнут выступать на высоком уровне, но клуб должен их взять уже в свою систему.

- То есть «Обнинск» в следующем сезоне в любом случае остается в профессиональном мужском волейболе?

- Да, как минимум будем выступать в Высшей лиге «Б». В «Обнинске» и на данный момент собрана молодая команда, но сейчас нужно всем, кто причастен к клубу, оценить проделанную работу и дать оценку себе. Необходимо устранить ошибки. Это естественный процесс становления профессиональной команды.

- Волейбол в вашей жизни долгие годы занимает важное место. Как вы видите развитие волейбола в Калужской области? Какие проблемы есть? Как их можно решить?

- Волейбол имеет в Калужской области большие традиции. В Обнинске воспитали победителей и призеров Олимпийских игр. Были и в Калуге хорошие волейболисты, которые выступали на уровне Суперлиги. Так что надо обязательно развивать этот вид спорта в нашем регионе.

В мае, кстати, волейбольный клуб «Обнинск» в рамках первенств Калужской области планирует вновь провести серию семинаров и мастер-классов.

Футбольный манеж должен появиться в Калуге не позднее конца первого квартала 2023 года.

Спортивная инфраструктура

- Перейдем к инфраструктурным проектам. Какова ситуация со строительством футбольного манежа в Калуге?

- Объект должен быть сдан не позднее конца первого квартала 2023 года. Работы сейчас отстают от графика. Это связано, в первую очередь, с удорожанием строительных материалов. Такая ситуация по удорожанию строительства объектов существует на данный момент по всей России. По футбольному манежу в Калуге и плавательному бассейну в Балабаново соответствующие заявки направлены в минспорта России, ждем решения правительства РФ.

- Будет ли создан новый комплекс для школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной?

- Земля для него в Обнинске выделена. Данный объект очень важен и нужен, но без помощи из федерального центра его не построить.

Вопрос сейчас решается на уровне министерства спорта России и федерации спортивной гимнастики. На данный момент есть только эскизный проект.

Этот комплекс в Обнинске может стать центром спортивной гимнастики федерального уровня. Там можно будет проводить сборы национальных команд, международные соревнования.

- Может быть, еще есть планы по новым спортивным объектам?

- В районе магазина «Метро» на Тульском шоссе будет создан кластер. Инвестор готов построить теннисный центр с 4 крытыми кортами и 4 отрытыми, плоскостные спортивные сооружения. Вместе с тренировочной базой «Спутник» и строящимся футбольным манежем получается современный спортивный кластер.

Перспективы

- Какие основные и самые важные проекты можете выделить для министерства в 2022 году?

- Если говорить о развитии инфраструктуры, то сейчас мы делаем очень много по поискам инвесторов и подписания с ними концессионных соглашений. Это общий федеральный тренд. Надеюсь, что в 2022 году наши усилия приведут к постройке новых спортивных объектов.

- Как обстоят дела со сдачей норм ГТО в Калужской области?

- Калужская область находится в лидерах федерального рейтинга. По работе со СМИ, по итогам первого квартала 2022 года, заняли третье место в нашей стране.

Каждую неделю проходят мероприятия, на которых калужане могут сдать нормы ГТО. Система, созданная в Калужской области, работает. Но есть, конечно, что можно еще улучшить.

- Какие бы виды спорта вы выделили в нашем регионе, как наиболее перспективные и развивающиеся?

- Не буду кого-то выделять. Не хочется кого-то обидеть. Недавно собирали представители всех спортивных федераций. Говорили о нашем взаимодействии. Хочу сейчас предложить федерациями еще плотнее общаться. Не надо боятся замахиваться на какие-то соревнования самого высокого уровня. На базе дворца спорта «Центральный» в Калужской области появились широчайшие возможности.

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