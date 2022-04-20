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Дмитрий Денисов online: поручения губернатора, субботники и общественный транспорт

Николай Егоров
Опубликовано: 20.04.2022 09:23 7 822
Дмитрий Денисов online: поручения губернатора, субботники и общественный транспорт

В понедельник, 18 апреля, прошла еженедельная планёрка с начальниками управлений и руководителями служб Калуги. Городской голова на ней по уважительной причине отсутствовал. Последние дни, в том числе и выходные, у Дмитрия Денисова крайне насыщены. Такой вывод можно сделать, изучив социальные сети градоначальника.

Поручение губернатора и субботник

Субботним утром Дмитрий Денисов оказался в одной из калужских кофеен. Городской голова пообщался с калужанами. Денисову также рассказали про кофе, который готовят местные предприниматели, и мини-производство выпечки.

Далее по поручению губернатора Владислава Шапши Дмитрий Денисов встретился с жительницей поселка Росва. На большом личном приеме главы региона в Калуге она рассказала об отсутствии освещения на Московской и Берёзовой улицах.

Дмитрий Денисов встретился с жителями поселка Росва.

- Проблему решим. К концу майских праздников свет на этих улицах будет. Вопрос с ямами на проезжей части Московской тоже взял на личный контроль, - отметил Денисов.

Городской голова на субботнике.

Чуть позже градоначальник отправился на территории дома Капыриных. Там Денисов вместе с калужанами и членами Калужского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провел субботник.
- Сегодня о старинном доме есть кому позаботиться – город передал его частному инвестору для восстановления и сохранения исторического вида. Пусть наша генеральная уборка станет отправной точкой большой работы, - написал градоначальник в социальных сетях.

Транспорт, идущий «Европейский квартал», стал работать по расписанию.

Маршрутки на Европейский квартал

В выходной Дмитрий Денисов отправился на проверку работы новых красных автобусов до микрорайона «Европейский квартал». Ранее калужане жаловались на нерегулярные рейсы частного перевозчика по этому маршруту.

- Благодаря поддержке Владислава Шапши городу удалось закупить три новых автобуса. Все они сейчас на линии. А перевозчика сменили на надёжного – муниципального, - отметил Дмитрий Денисов. - Проверил: работают чётко по расписанию. Проезд можно оплатить картой, что быстро и удобно. Пока ехали, пообщался с пассажиркой, говорит, что местные жители новым транспортом довольны.

Дмитрий Денисов посетил школу в поселке Куровской. 

Проблемы Куровского

Дмитрий Денисов посетил с рабочей поездкой посёлок Куровской. Градоначальник побывал в 47-ой общеобразовательной школе. Посмотрел оснащённость кабинетов, пообщался с учителями.
- Два года назад мы ремонтировали фасад школы. Сейчас учреждение нуждается в ремонте спортивного зала. В этом обязательно поможем, - рассказал своим подписчикам Дмитрий Денисов. - На улице руководство образовательного учреждения планирует оборудовать спортивную площадку. Кроме этого, школа стала участником Всероссийского конкурса с заявкой на размещение автогородка.
По словам городского головы, возможностей для ежедневных занятий спортом у школьников будет достаточно.

Денисов также пообещал решить ещё одну проблему посёлка Куровской – отсутствие тротуара по четной стороне улицы Мира.
Сейчас по дорожке действительно тяжело ходить, особенно родителям с детьми и пожилым калужанам. Многие просто пренебрегают правилами безопасности и идут вдоль проезжей части.
Городской голова пообещал проработать варианты обустройства нового тротуара.

9 мая по улицам Калуги пройдёт «Бессмертный полк».

Новости Дмитрия Денисова

- Калуга готовится к самому главному празднику – Дню Победы. Во время субботников благоустраиваем воинские захоронения и памятники. За счёт средств федеральной программы два воинских захоронения полностью отремонтируем.
Городские службы начали монтаж украшений. Помимо 500 баннерных консолей, на главных магистралях города повесят флаги и установят объёмные композиции.
Ключевое событие - в этом году по улицам Калуги снова пройдёт «Бессмертный полк». Маршрут традиционный – от сквера Мира до площади Победы.
 

Калужские предприятия получат поддержку. 

- Оперативно подготовленные областным правительством меры поддержки (уже 52 позиции!) позволяют калужскому бизнесу и предприятиям адаптироваться к новой реальности, не прекращая производства.
- Город также идёт навстречу бизнесу. Делаем всё, что в наших силах. Любые трудности временны и сделают нас только сильнее, - отметил Дмитрий Денисов.

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Николай Егоров
Опубликовано: 20.04.2022 09:23 7 822
Тэги: общество городской голова калуги
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