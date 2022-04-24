Известный полиглот Дмитрий Петров рассказал в Калуге, что будет с языком через 100 лет и какой иностранный сейчас надо учить

Дмитрий ПЕТРОВ - синхронный переводчик, полиглот, профессор Высшей гуманитарной школы КАЗГЮУ.

Известен он своими 16 уроками английского в программе «Полиглот», которая выходила на канале «Культура».

В интернет-источниках сказано, что он знает 30 языков, сам Петров отшучивается: «Не знаю ни одного, но я учу».

Из минувших эпох

В Калугу Дмитрий Петров приезжал на кинофестиваль «Циолковский». На творческой встрече он рассказал, как связаны космос, наука и языки и ответил на вопросы калужан.

- Самое интересное, что во всех культурах, цивилизациях происходили общие параллельные явления, - начал встречу Дмитрий Петров. - В течение долгого периода истории искусство, наука, религия были неразрывны. И на примере многих языков мы можем проследить, как формировались абстрактные понятия.

Кстати, возьмём слово «абстрактное». Что значит абстракция? Отвлечение. «Тракция», «трактор» – это то, что влечёт, оттаскивает, отвлекает. Вот то, что отвлекает нас от реальности - абстракция.

Что такое «религия»? Это восстановление утраченной связи. На архаическом латинском языке – «лигио», «лига» – связь. Есть музыкальный термин «легато» - связная игра. А «ре» – это восстановление.

Любое слово, которое мы возьмём из научных, технологических сфер, если его разберём, даст нам кадр из давно минувших веков. И мы узнаем, как формировалось это понятие.

В Калуге Дмитрий Петров не первый раз. В прошлом году он тоже приезжал с лекцией на кинофестиваль «Циолковский».

- Интересно, что национальный менталитет проявляется даже в этом. Вот, казалось бы, ХХ-ХХI век. Глобальные технологии нуждаются в глобальном языке. Но и здесь всё неоднозначно.

Даже такая универсальная вещь, как компьютер. У нас-то - компьютер. А французы и итальянцы назвали «ординаторе». То есть два латинских слова: «компутаре» – считать и «ординаре» - упорядочить.

Одни народы взяли за основу функцию подсчета. А другие – функцию упорядочения информации. Разные аспекты одного и того же явления через язык трансформируют представления народа, который на этих языках говорит.

А есть страны, где заимствование слов законодательно запрещено. Например, Исландия. Например, слово «электричество» что означает? Электроном древние греки называли янтарь. Они заметили, что янтарь вызывает эффект намагничивания, если потереть по шерсти.

Вот исландцы решили докопаться, как думали древние греки и взять слово «янтарь». Электричество на исландском – рафман, что буквально означает «сила янтаря». Поэтому важно воспринимать язык, который даже относится к точным сферам, через призму восприятия мира.

- А компьютерные языки?

- Принцип любого языка – структурированная система обмена информации: и человеческих, и компьютерных, и птичьих, каких угодно. Это набор определённых элементов информации.

На человеческом языке это – слова, звуки – то, из чего строится речь. И есть определенные правила, алгоритмы взаимодействия между этими элементами. Это мы наблюдаем и в компьютерных языках.

- Тогда почему для прописывания программ используется именно английский?

- Если бы компьютерные технологии появились в ХVII -ХVII, максимум начале ХIХ века, это был бы латинский язык. Потому что общий язык науки - это язык максимально понятный максимальному количеству носителей.

Английский максимально структурирован. Когда переводят презентации с английского, то, что на нём написано коротко, на любом другом языке приходится расписывать так, что формат слайда надо увеличивать.

Одного языка в мире не будет

- Как вы относитесь к тому, что сейчас язык стал более упрощённым?

- Согласен. Но это упрощение касается не только русского, но и всех языков. Визуальная информация стала доминировать над текстовой.

А вторая причина - как мы сейчас общаемся. Если 20-30 лет назад мы писали письма, сейчас пишем короткие сообщения и ценим себя за то, что очень коротко смогли передать максимум информации, ещё и пару смайликов поставили, чтобы лишние слова не писать.

После встречи Дмитрий всем желающим подписал свою афишу.

- Как будет выглядеть язык через 100-200 лет?

- Я думаю, он будет гораздо более экспрессивным. Мы наблюдаем несколько процессов, которые происходят в языковой картине мира - гибридизацию (на стыке разных языком образуется некие гибридные версии).

Английский считается универсальным, но он за это платит высокую цену – распадается на варианты, географические, социальные, профессиональные группы.

Никогда не будет в мире одного язык, так же как не будут люди носить одинаковую одежду. Потому что стремление к единству и разнообразию всегда идут параллельно.

И как только какой-то язык приближается к роли глобального, что-то ему мешает для полного доминирования.

- Почему не пошел эсперанто? Одно время многие им увлекались.

- Эсперанто - это очень хорошая попытка сделать универсальный язык с максимально простой структурой, грамматикой. Но у этого языка нет страны.

Языку помимо лексической, грамматической структуры требуется менталитет, история, традиция, которые объединят его носителей.

- За какими языками будущее, какие стоит сейчас учить?

- Если говорит о рейтингах популярности, есть интересная статистика. У английского - стабильный уровень популярности. А есть языки с растущим уровнем популярности. К ним за последние два года относятся – испанский, корейский и арабский.

- Почему популярность этих языков растёт?

- Испанский стал практический вторым государственным в главной англоязычной стране - в половине штатов Америки вы можете жить, не зная английский.

Кроме того, экономический рост ряда испаноговорящих стран, например Мексики. Демографический рост тоже учитывается. И так же растет количество арабоговорящих.

А корейский – особая история. Во- первых, авторитет технологический компаний. Во-вторых, мощное воздействие корейской массовой культуры. Корейские сериалы, молодежные популярные группы – миллионные просмотры.

Переводчики не исчезнут

- C развитием таких ресурсов, как яндекс-переводчик, гугл-переводчик, не отпадет ли со временем потребность в живых переводчиках?

- Этот вопрос всё время возникает. Но надо помнить, что технический переводчик – это не зритель, а читатель.

Сейчас сериалы часто через него прогоняют. Искусственный интеллект видит только текст и не видит, что происходит на экране, поэтому претензии возникают.

Корейский сериал «Игра в кальмара» так на английский перевели. Корейцы потом возмущались, что половину юмора потеряли, игра слов исчезла. Чтобы искусственный интеллект начал переводить, как человек, он должен стать человеком.

К Петрову выстроилась очередь за автографами и просто пообщаться, задать ещё пару вопросов.

Эксперимент в книге

- Раньше часто писатели русские вставляли в текст французские слова. Половина «Войны и мир» написано на французском. В современной литературе такого почти не наблюдается.

- У ТОЛСТОГО часть текста на французском, потому что он рассчитывал, что его читатель это поймёт. Он не писал, чтобы показать, как он французский знает. Другое дело, когда есть эксперименты.

Был такой писатель Энтони БЁРДЖЕСС, который написал «Заводной апельсин». И не только писатель, лингвист, но и сотрудник разведки. В его романе «Заводной апельсин» текст - на английском, но каждое 5, 8, 10-е слово - на русском языке, подходящее по смыслу.

Не так давно я прочитал исследование, почему он это сделал. Он занимался информационной войной. Исследовал, сколько должно пройти текста с момента поступления в него непонятной, необычной информации, чтобы она стала привычной.

Дали этот текст студентам и замеряли, с какого места их перестало это напрягать. К 15-й странице они стали эти слова понимать. Это был эксперимент, который превратился в бестселлер.

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