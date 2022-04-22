Для певицы Александры Прокошиной из калужской глубинки написали песню «Загудели, заиграли провода»

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18 апреля 1918 года в селе Митинка Мосальского(нынке Барятинского) уезда Калужской губернии родилась исполнительница русских народных песен, народная артистка РСФСР Александра Васильевна ПРОКОШИНА. В своё время она была популярна не менее Зыкиной.

Александра Прокошина была солисткой хора им. Пятницкого. Её любили за красивый высокий голос - сопрано. Самыми известными в её репертуаре были песни «И кто его знает», «Белым снегом нашу сторону замело», «Пойду млада по Дунаю», «Загудели, заиграли провода».

Пели все

«В деревне все время звучали песни. На работу шли с песнями, отдыхали - с песнями, на сенокос – с песнями», - говорила Прокошина.

И в её семье пели все. У мамы Александры был очень красивый нежный голос. Долгими зимними вечерами в деревне взрослые сидели за прялкой до рассвета и распевали старинные песни. Маленькая Александра не могла уснуть, ночью она спрыгивала с печки и забиралась к маме на коленки, пыталась подпевать.

- С печки моя песня началась. Мы все спали на печке. Нас детей было много, 14 человек, где, чьи ноги трудно разобрать, - вспоминала в одном из интервью Прокошина. – Старшие сидели, пряли. В семье было шесть прялок. Проснёшься – мама поёт, а потом сестры на несколько голосов. И так красиво!

Я посплю, посплю, проснусь – опять звучит песня. И я, босоногая, соскакиваю с печки и к маме. Прижмусь, она прядёт, прялка гудит. Потом остановится, по голове меня погладит...Любила я мамины песни и тихонечко ей подпевала…

Была такая традиция, когда молодую привозили в дом мужа после венца, надо было ей на колени посадить маленькую девочку, и чтобы она сыграла песню. И к матери обращались женщины в деревне: «Дай свою девку Саню, пусть у молодой посидит, песню сыграет…

Четырёхлетней девочкой пела на деревенских свадьбах величальную песню для молодых. За это меня награждали подарком.

Односельчане любили меня и всегда брали в хоровод. А какую огромную школу я прошла на посиделках, на вечёрках, на праздниках. Особенно мне запомнился Троицын день, когда в красивую березовую рощу стекались разными дорогами люди из десяти деревень, и каждая деревня шла со своими песнями.

Бабы и девушки в прекрасных красочных костюмах, сделанных своими руками. Вышитые рубахи, панёвы, расшитые позументами, вышитые, украшенные лентами занавески, расшитые бисером и разноцветными мелкими бусами повойники.

Всё ярко сверкало на солнце с утра до позднего вечера. Сходились все в один хоровод, вместе заводили игры. Было удивительно красиво. Это забыть нельзя. В 14 лет я уже знала более 200 песен, много хороводов, игры и пляски, бытовавшие в моей родной деревне Митинке.

Отправили в Москву

Учительница Александры Прасковья БИРЮКОВА написала о девочке письмо в хор им. Пятницкого. И теплым майским днём Александра с отцом приехали в Москву и пришли к племяннику Пятницкого, одному из руководителей знаменитого хора Петру Казьмину.

Гостей очень хорошо приняли. Но Александра стеснялась петь. Тогда Казьмин стал расспрашивать её о деревне, и здесь Александра разошлась, рассказывала так, что было не остановить. И само собой стала петь.

Казьмин был в восторге, навал Александру «маленьким чудом». И бросился звонить второму руководителю хора, композитору Владимиру ЗАХАРОВУ. Александра Прокошина хорошо помнила этот день:

«Примерно через час в комнату вошёл очень симпатичный молодой человек: довольно высокий, худощавый, с красивой шевелюрой, темной, но уже с проседью, в белоснежной рубашке. То и был Владимир Григорьевич Захаров.

- Ну, давай знакомиться, - сказал он, - Как тебя зовут?

Я увидела его, заревела, тихо ответила: «Шура»... Он достал белоснежный платок, я такого никогда не видела, вытер мне глаза, говоря: «Чудо ты мое, чудо».

Сел за фортепиано и стал потихоньку наигрывать какие-то очень приятные мелодии, напоминавшие мне калужские песни.

Пела я по-своему, по-деревенски, как учила меня мама. Много песен спела в тот вечер – протяжных, плясовых, шуточных, хороводных, игровых, частушек.

Рассказывала о деревенских свадебных обрядах, посиделках, ряженых, хороводах, о гуляньях на деревенской улице, о нарядах…

А в 1934 году для этого «чуда» Захаров сочинил великолепную песню «Загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда».

Специально для меня написал музыку, с учётом моих голосовых возможностей. Не знаю, насколько хорошо я пела, все-таки маленькая была – 15-16 лет. А была известна я на всю деревню через эту песню. Песня эта сыграла такую огромную роль».

Помогала сельским коллективам

С тех пор 42 года Прокошина не расставалась с хором им. Пятницкого Прокошина. Была солисткой, потом – вокалисткой, педагогом, хормейстером. И всегда помогала сельским коллективам самодеятельности.

В начале 1960-х Александра Васильевна ушла из хора, уже здоровье было не то. Но без песни не могла, стала художественным руководителем народного коллектива «Белая Дача». А ансамблем песни и пляски «Искорка» колхоза «Искра» Кировской области руководила аж до 1990-х годов.

Прокошину можно увидеть и в кино. В 1944 году она снялась в фильме ГЕРАСИМОВА «Большая земля» - танцевала и пела с хором им. Пятницкого, а в 1986 году – в роли Аринушки в кинофильме о Пятницком «Певучая Россия».

Замуж за генерала

В 1939 году Александра Прокошина вышла замуж за генерал-майора танковых войск Ивана ЛАЗАРЕВА. Муж был старше на 20 лет

Иван Гаврилович шутил: «Санюшенька, я не тебя люблю, ты не воображай и нос не задирай, я люблю твои песни. Вот ты думаешь, я на ком женился? На песнях».

На самом деле у них в семье были очень трогательные отношения. Во время войны Лазарев возил с собой пластинки с песнями Прокошиной и писал жене трогательные письма с фронта. А она их берегла, и до сих пор эти письма бережно хранятся в семье.

Александра Порошина прожила долгую жизнь. Скончалась 19 июня 2005 года в Москве. Её дочь Наталия и внучка Мария работают в музыкальной школе. Любит музыку и правнучка Екатерина.

А в родной деревне певицы Митинка есть ул. Прокошиной.

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