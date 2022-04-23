Юные модельеры показали в Калуге свои коллекции

Участники конкурса «Чародейка-2022» креативили из подручных материалов. В ход шли старые джинсы, бисер, фетр, краски.

Конкурс юных модельеров в 32-й раз прошёл в Областном центре дополнительного образования им. Гагарина (Дворец пионеров).

Темой этого года было народное искусство и традиции Калужской области.

Конкурс включал три номинации: «Мотивы традиционных костюмов Калужской области в современной моде», «Необычное в обычном (авангард)», «Моделирование на манекене», «Декоративно-прикладное искусство в этно-стиле»

В финал вышли юные модельеры из Боровского, Жиздринского, Козельского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Сухиничского районов.

Творческое объединение «Клуб «Дизайн» из Козельска сделал ставку на пиратскую тему и сразу привлёк внимание жюри. Модели-пираты выходили в лёгких летящих белых платьях с кожаными корсетами или чёрными поясами, украшенными золотыми цепями.

Нежные топы и юбки дополняли шляпы-треуголки и грубая брутальная обувь. Коллекция «Козельская жемчужина» была представлена с театральностью и фееричным размахом. Пираты сражались на мечах за драгоценности и заняли 1 место в номинации «Необычное в обычном».

- Пиратская тема сейчас вдохновляет многих дизайнеров, - рассказали руководители клуба «Дизайн» Елена МИНАЕВА и Юлия МОРОЗОВА. – Элементы пиратского стиля присутствуют во многих коллекциях мировых дизайнеров.

Сейчас очень актуальны корсеты. Наши девчонки научились работать с косточками для корсета и разными потайными вариантами шитья, французскими швами.

Год готовили коллекцию. Каждый придумывал свой образ. Костюмы мы сначала моделируем в цифровых программах. А затем идёт пошивочный процесс. Использовали много прикладных технологий с разрезанием ткани.

И эти костюмы можно не только на Новый год одевать, элементы из них, те же корсеты, они будут носить и в повседневной жизни.

Пиратская коллекция «Козельская жемчужина» была самой эффектной на показе.

Коллекция была показана, как мини-спектакль.Были там и пираты, и «злая колдунья».

В номинации «Традиционный костюм» 1 место у объединения «Технология моды», средней школы №7 г. Киров, которое представило яркую коллекцию с элементами традиционной вышивки.

Цвета для коллекции тоже выбраны традиционные - красный, чёрный, белый.

А объединение «Школа дизайна» с коллекцией «Этно-микс» из Сухиничей заняло I место в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Девочкам по 11 лет, шили они всё сами.

- Мы брали за основу старые джинсы, распарывали их, делали выкройки, даже панамки сами сконструировали, - поделились с нами юные модельеры. - Готовились больше месяца. Что-то шили руками, а что-то - машинкой.

Интересные украшения сделал Дома детского творчества Жиздринского района. Свою коллекцию они назвали «Город детства».

- Дизайн брошей мы разработали сами, - рассказали девчонки. - Это яркие домики, в которых живут сказки. Дверцы домиков открываются. Крупные броши - из фетра, дополнены декоративными швами, элементами из дерева, стразами, тесьмой. Их можно прикрепить к одежде или к сумке.

В каждой броши много мелких деталей, кропотливая работа.

Завершился конкурс номинацией «Моделирование на Манекене». За первое место сражались Анна КУБАНОВА, Алина ПАХОМОВА и София БЫКОВА. За 40 минут они должны были смастерить что-то невероятное и удивить жюри.

16-летняя Анна Кубанова из Козельска из трех метров ткани сделала «Лесную фею». У Анны - 1 место.

14-летняя Алина Пахомова из двух полутораметровых кусков креп-сатина и проклееной белой ткани, заглаженной веером, соорудила наряд «Голубь мира», завоевал 2 место.

Самая юная участница этой номинации 11-летняя София Быкова быстрей всех закончила свою работу. Её модель называется «Ночная фея». У Софии – 3 место.

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