Наталья Бондарчук рассказала в Калуге, как в «Солярисе» её поливали клюквенным вареньем

Почти всю неделю в нашем городе гостила актриса, режиссер Наталья БОНДАРЧУК.

Она входила в жюри международного кинофестиваля «Циолковский». Как рассказала Наталья Сергеевна, каждый день у неё было обилие встреч, а конкурсные фильмы она смотрела по ночам на телефоне.

В Калуге она купила всем родным сувениры, внукам - футболочки и игры.

Наталья Сергеевна была под большим впечатлением от нашего музея космонавтики. Об этом она рассказала на творческой встрече с калужанами.

- Ваш музей космонавтики - лучший в мире. Это какой-то необыкновенный центр! И я была в гостях у Циолковского, в его доме. Там купила книжечку «Монизм Вселенной». У меня такая папина была, куда-то задевалась.

Мой папа так был увлечен космосом! Когда он снимал «Войну и мир», они жили в палатках, он положил рядом с собой на раскладушку Никиту МИХАЛКОВА и читал ему «Монизм Вселенной».

Михалков там должен был играть Петю РОСТОВА, и его утвердили, он уже скакал на лошади. Но вдруг он вырос, стал дылдой, в Михалкова старшего. Ему говорят: «Давай мы тебе таблетки дадим, чтобы рост остановить». Он подумал, и отказался.

Наталья Сергеевна показывала на экране старые фото и рассказывала истории, связанные с ними.

Полтора часа Наталья Сергеевна беседовала со зрителями, разговор был открытый, интересный и искренний.

- Мой отец - Сергей Федорович БОНДАРЧУК. А вот брат - Федор БОНДАРЧУК. А то иногда путают, - сразу пояснила залу Наталья Сергеевна. - А мама - Инна Владимировна МАКАРОВА. Я помню, что двери в нашей квартире не закрывались. Часто бывали РЫБНИКОВ с ЛАРИОНОВОЙ. Да, всё время кто-то приходил.

Меня тискали, я этого не любила. Подбрасывали под потолок… иногда ловили. И говорили: «Ты, конечно, хочешь стать артисткой». А я говорила: «Ни за что! Я хочу быть пожарником или пограничником, чтобы иметь огромную собаку». Я родилась после войны. И все фильмы, которые я смотрела, были военными.

И я ещё такую историю сочинила, когда посмотрела «Молодую гвардию». Я поняла, что мама – это Любка ШЕВЦОВА. Мама жива, значит, Любка жива: в кино же её смерть не показана. Значит, фашист её куда-то дел, но она поболела-поболела, поступила в институт кино, сменила фамилию и родила меня.

Папа тоже играет в «Молодой гвардии», но там маленькая роль ВАЛЬКО. ГЕРАСИМОВУ пришлось много вырезать, потому что СТАЛИН сказал: «Наши войска так не отступали, они отступали на заранее подготовленные позиции». И у Герасимова был рубец на сердце.

В фильме Валько погибает, их живыми забрасывают землей. И когда папа пришёл домой, был весь зелёный от ужаса, мама его просто откачивала.

Мамочки уже два года нет с нами, но она дожила почти до 93 лет! И мы с сыном думали, какой памятник маме поставить? Взяли фотографию из «Молодой гвардии», где Любка Шевцова танцует с кастаньетами. И художница на мраморе сделала это фото.

Теперь, когда мы приходим к маме, видим танцующую Любку. Я думаю, мама была бы согласна.

А вы знаете, что фильм «Женщины» в прокате набрал больше зрителей, чем «Война и Мир»? И папа, посмотрев этот фильм, сказал: «Инна – талантище». Очень приятная оценка бывшего мужа.

У мамы - около 50 картин, у меня – 50. Вообще, наша семья, если взять целиком, это 20% нашего кинематографа. И мы продолжаем работать. И детей у меня двое - Иван, да Марья. Комплект. А внуков пока шестеро, но очень скоро будет семеро.

Неслучайная встреча

- Расскажите про ТАРКОВСКОГО, как вы попали в «Солярис»?

- Я вам про другое расскажу. Мне 13 лет. Я ношу хвостик с белым бантиком, который иногда сползает к уху, и я напоминаю собачонку. И я должна вернуть книжку Станислава ЛЕМА «Солярис», которая принадлежит педагогу Михаила РОММА Ирине ЖИГАЛКО - наши дачи были рядом, через дорожку.

Она меня позвала, сказала, что студенты приедут. Я прихожу: на пороге молодой человек шишками растапливает огромный самовар, дальше, у камина, который нещадно дымит, сидит второй студент. А третий - в моём любимом кресле-качалке раскачивается и хитро поглядывает.

Я с книгой подхожу к Ирине, она говорит: «Предай её Андрею, который в качалке». И я ему из рук - в руки книгу передаю.

А через много лет мы разбираем: с самоваром сидит Василий ШУКШИН, у камина - Андрон КОНЧАЛОВСКИЙ. А в кресле-качалке – Андрей ТАРКОВСКИЙ. Вот, что-то бывает не случайно.

Но когда он меня пробовал, я читала знаменитый монолог Хари, где она говорит, что любит, что человек. Я плакала, играла. Пробовалась уже с БАНИОНИСОМ. И он мне понравился, и я ему понравилась. И главном оператору я понравилась.

А Тарковский говорит: «Молодец, как ты здорово играешь. Как тебя Герасимов научил играть! Я тебя не утверждаю». Я дрожащим голосом спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Ты слишком молодая. Посмотри на Донатаса, ты ему в жены не годишься».

Банионис услышал, обиделся. Я реву, Тарковский меня утешает: «Я тебя подарю своей подруге Ларисе ШЕПИТЬКО». И через день я знакомлюсь с Шепитько, и она меня утверждает без проб на роль 17-летней Нади в картине «Ты и я». Это одна из главных ролей.

Моя героиня влюбилась безответно, и там очень смешной монолог. Она решила покончить с собой, приготовилась, но тут коза идет, как при козе? Потом - обедать зовут, подумала и решила пообедать. Вот такой интересный персонаж.

Потом мы вернулись в Москву, а тут известие: Тарковский всех перепробовал – ДЕМИДОВУ, двух ВЕРТИНСКИХ, свою бывшую жену, до иностранных звёзд добрался. Надо снимать, а он никого не утвердил.

И я попросила Шепитько показать ему кусочек снятого материала. Он удивился, говорит: «Отдавай подарок обратно». И утвердил меня, не пробуя второй раз. И мы с ним уехали в Ялту. Я первый раз увидела Крым. Был май, мой день рождения. Всё цвело, красиво невероятно.

Здесь Наталья Бондарчук вспоминает, как в «Солярис» ей надо было разбежаться и пробить дверь.

Нас поселили в гостиницу, в маленькие номера. У Баниониса в номере были только кровать и стол. У Тарковского номер чуть больше. А у меня – шикарный, с балконом. Я ж звезда! И все ко мне приходили, потому что у меня день рождения.

Тарковский дарил мне Ялту. Мы гуляли. Он читал стихи ПАСТЕРНАКА: «И вы прошлись сквозь мелкий, нищенский, нагой, трепещущий ольшаник..» Я спросила: «Ваши стихи?» Он говорит: «Дурочка, если бы я писал такие стихи, я бы такой дурнотой, как кинематограф не занимался».

И потом он пел песню на моём дне рождения. Вообще, в быту он был очень веселый человек. И «Солярис» - это очень счастливое время в его жизни. Потому что 5 лет не выходил «Рублёв». И вот мы снимаем новый фильм, и грандиозно снимаем.

Когда работали в павильоне на Мосфильме, там была ракета. Пришёл Акира КУРОСАВА, сидит, чай пьёт. Вдруг грохот дикий, всё затряслось. Куросава побледнел. Ему говорят: «Да вы не волнуйтесь, это не третья мировая война. Это Тарковский в третьем павильоне ракету запускает».

Не было компьютерной графики, оператор в шлеме входил в огонь. Меня, конечно, в ракете не было. Но если бы Тарковский тогда мне дал команду лететь в космос, даже, не возвращаясь на Землю, я бы полетела. Настолько мы любили тогда космос, Юрочку ГАГАРИНА! Все же, когда он полетел, обнимались, целовались. Такое всенародное ликование было только тогда и в День Победы.

- У вас такой взгляд в «Солярисе», Тарковский вам объяснял, как вы должны смотреть?

- Нет, Тарковский не любил репетиции, и снимал одним дублем, потому что больше пленки «Кодек» у нас не было. Единственно, что пришлось снимать серьезно, это когда я пробиваю железную дверь.

Что больше всего напоминает кровь? Клюквенное варенье. Оно так похоже, что американцы купили наш патент. А клюквы у них нет! Вот вам и санкции!

Меня облили клюквой. Дверь - это асбест и металлическая фольга. Я разбежалась, вломилась и застряла в этой двери, еле освободили. Слава Богу, была дубль-дверь.

И опять я вломилась и пролетела мимо камеры. Но так как была замедленная съёмка, получилось красиво. Надо было почеркнуть, что Хари не человек, и что она не может без него. Я назвала это «Синдром Хари», когда мы так любим человека, что должны быть с ним постоянно. Это такая болезнь.

И потом я иду в разодранной рубашке по тёмных коридорам Мосфильма, не знаю, почему мы снимали всё время ночью, окровавленная. И вдруг навстречу - фигура в белом – Сталин в кителе, в орденах, косо на меня смотрит. И я тут такая в кровище, как жертва сталинских репрессий.

Потом говорю Тарковскому: «Андрей, там Сталин бродит». Он смеётся: «Ну это не глюки, это Бухо ЗАКАРИАДЗЕ снимается в «Освобождении».

- Вы испытывали синдром Хари после ухода Тарковского?

- Да, и он об этом знал. Потом был Канский фестиваль и 50 стран мира с этим фильмом. Я тысячу раз смотрела «Солярис» и каждый раз нахожу в нём что-то новое, это абсолютно загадочная картина!

Сейчас был юбилей Тарковского, в Доме кино я на большом экране посмотрела «Солярис» и увидела, что БЕРТОН, которого ДВОРЖЕЦКИЙ играет, едет с мальчиком в машине, которой никто не управляет, она сама едет. И таких вещей много.

В «Солярисе» есть фраза: «Любят только то, что можно потерять – родину, женщину». Предрёк сам себе. Всё это Тарковский потерял, когда уехал из страны, вернее, когда его за границей оставили. И я в своем садочке закапывала бабины с «Солярисом», потому что запретили все фильмы Тарковского.

- Расскажите историю про плёнку.

- Не было пленки, и мы остановились. А в это время Герасимов снимал фильм «Любить человека». Главную роль у него играл Толя СОЛОНИЦЫН, который сыграл и в «Солярисе».

И Толя, по секрету, мне говорит: «У нас расход плёнки – один к двум, а у него – один к восьми, могу договориться со вторым оператором за деньги». Я приношу деньги, мы воруем у моего учителя Герасимова пленку и на неё завершаем картину. Господи, прости, Сергей Аполлинариевич! Но картина-то снята!

- В «Солярисе» Хари нежная, милая, добрая. А если бы вам предложили сыграть жесткую, сильную женщину - тот образ, который сам пропагандируется, согласились бы?

- Я по натуре - не жертва. А у Тарковского Хари – чистая жертва. Я когда начинала произносить монолог, он говорит: «Она, как дверцами старыми скрипит, она - среди мужиков, она - не человек, она вообще права голоса не имеет. Убери патетику». И я убрала.

И, благодаря этому, получился образ. Потому что нельзя было качать права, будучи не женщиной, не человеком, и любить ещё. Она единственное что делает, пытается защитить любимого от безвыходного положения.

Как вы считаете, кто такие «гости»? У каждого же в фильме свой «гость». У Криса – Хари, женщина, которая умерла на планете Земля, сделала укол. Умерла из-за него, из-за недолюбви. И это запало ему в сердце.

Помните, вначале «Соляриса» Крис кидает фото Хари в костёр. А потом это фото оказывается у него в рюкзаке, значит, оно все-таки не сгорело, он взял его с собой. И тут она возникает перед ним, да ещё и бессмертная.

А у САРТОРИУСА, которого сыграл Солоницын, гость – карлик. Не проводил ли он опыты на Земле над этим человеком? И продолжает это делать, он его за человека не считает.

Что такое фашизм? На мой взгляд это - неуважение к другому, не похожему на тебя. И этот другой вызывает страх, а если есть страх, значит, - желание уничтожить. Об этом тоже «Солярис».

А ещё там есть девочка, которая появляется у ГИБАРЯНА. Слава Богу, в советское время не читали «Лолиту» НАБОКОВА, а то вообще бы не пропустили фильм.

У каждого – свой грех, который предстал перед ним. И кто знает, если мы переступим черту жизни, может быть, «Солярис» пройдёт каждый из нас. «Здесь что-то с совестью», - говорит Гибарян, и кончает жизнь самоубийством.

А вот чтобы не кончил жизнь самоубийством Крис Кельвин, должна исчезнуть Хари. И дальше - аннигиляция и ветер. Она уходит, спасая его от безумия.

Наталья Сергеевна обещала вернуться в Калугу со спектаклями и, возможно, снять новый фильм.

Не сыграла Наташу Ростову

- Вы никогда в фильмах отца не снимались?

- Нет, он работал со мной, как актер с режиссером. Снимали дипломную работу «Пошехонская старина» по САЛТЫКОВУ-ЩЕДРИНУ. Кто читал?

А в моем детстве это была настольная книга. Там фразы мои любимые: «Маменька, под какое декольте шею мыть, под большое или под малое»?

И я, Николай БУРЛЯЕВ и Игорь ХУЦИЕВ диплом замыслил. Я там играла крепостную девушку. И нам нужен был текст от автора.

Папа согласился его прочесть. 40 дублей сделал, вспотел весь. А всего надо было пару фраз сказать: «Я люблю Россию до боли сердечной и желал бы видеть своё отечество счастливым».

Папа предлагал мне сыграть маленькую Наташу РОСТОВУ. Я была кареглазая, похожа на образ, который у ТОЛСТОГО. Но сыграла Люся САВЕЛЬЕВА, потому что у неё были потрясающе голубые глаза.

Стало открытием

- Вы сняли фильм «Гоголь. Ближайший». А ГОГОЛЬ приезжал в Калугу к жене калужского губернатора СМИРНОВОЙ-РОССЕТ. Вы видели место, где был домик Гоголя?

- Я хочу посетить это место и музей Чижевского. Россет в моём фильме сыграла Анастасия ЗАВОРОТНЮК. Это было для многих открытием и для неё самой. Она так была благодарна, что сыграла не няню.

Она - талантливейший человек, добрейший. У меня денег на озвучку не хватало, она говорит «Наталья Сергеевна, вы мне ничего не должны». И притащила мне 500 роз, огромный букет.

Снять фильм в Калуге

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Моему театру «Бемби» 35 лет. Я очень хочу сюда его привести. И у меня - 7 спектаклей. Один из них «Встреча на Солярисе», где есть я и Тарковский, нас играют артисты.

Некоторые мои спектакли стали фильмами, например «Тайны Снежной королевы», «Красная шапочка онлайн». Сказки - по ШВАРЦУ, но я кое-что додумала, внесла в сценарий.

Вот они прошли так незаметненько. А сейчас попробуем вернуть. Потому что нечего показывать – великое американское кино ушло, досвидос!

И есть спектакль «Иные» о детях с особенностями развития, там дети играют аутистов. Теперь хочу сделать из него художественный фильм. Думаю, в Калуге его снимать.

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