Дмитрий Баранов: «Я хочу, чтобы в Калуге появлялись бассейны, ледовые площадки, но только не на месте единственного футбольного стадиона»

Спортсменов, которые преданы одной команде, не так много в современном футболе. Еще меньше игроков, связавших свою судьбу только с родным городом.

Футболист клуба «Калуга» Дмитрий Баранов уже больше 20 лет защищает честь нашего региона на всероссийских турнирах. Он провел более 470 матчей на профессиональном уровне.

Своим трудом и преданностью городу полузащитник заслужил любовь болельщиков.

19 апреля Дмитрию Баранову исполнилось 40 лет. Он по-прежнему является профессиональным игроком и выступает за ФК «Калуга».

- Дмитрий, откуда у тебя любовь к футболу?

- Мама отвела в спортивную школу, потому что я всегда был шустрым. И, конечно, дядя поспособствовал моему футбольному будущему, потому что он сам играл профессионально и продолжает играть среди ветеранов футбола.

Начал учиться в 12-ой городской школе. И параллельно тренировался в «Смене». Тренером все мои юношеские годы в спортивной школе был Вячеслав Андреевич Смольянинов.

Занимались мы везде: на Правом берегу, в бору, в Анненках, но чаще всего на Малинниках.

Дмитрий Баранов по телефону договаривается о своем первом контракте.

- Как можешь охарактеризовать своего первого тренера?

— Это просто потрясающий человек. Воспитывал нас, иногда был вместо родителей. Учил нас не только футболу, но и как вырасти достойными людьми.

Как тренер Вячеслав Андреевич – настоящий профессионал. Это любой человек вам скажет, кто у него занимался.

- У калужских футболистов 1982 года рождения было немало успехов.

- В 1996 году мы выиграли в Анапе Кубок России сред юношей. Также был памятный матч на стадионе «Центральный». В следующем году в финале все того же Кубка России уступили московскому «Динамо» 3:4.

Вообще команда у нас была сильная. Каждый год выходили в финальную часть первенства России.

- Те годы сложно представить без дворового футбола. Ты наверняка тоже не ограничивался одними тренировками в спортивной школе.

- На Тайфуне было две площадки, на которых мы постоянно играли в футбол. Правда, одна из них уже давно превратилась в автостоянку.

Дмитрий Баранов в составе калужского «Локомотива» в легендарном матче против питерского «Зенита» на стадионе «Центральный».

- Ты уже в 16 лет подписал первый профессиональный контракт с калужским «Локомотивом». Помнишь свою первую зарплату?

- Сумму, конечно, сейчас не скажу. Но это были хорошие деньги для 16-летнего парня.

- Кто еще заиграл на профессиональном уровне из твоей команды?

- Александр Скворцов и Алексей Коломийченко выступали в Первой лиге. Дмитрий Захаров играл во Второй лиге.

- Насколько тебе сложно было акклиматизироваться в профессиональном футболе?

- Приняли в «Локомотиве» меня хорошо отчасти потому, что уже были знакомы с моим дядей, Владимиром Барановым. Поэтому дали такое же прозвище, как у него - Бяша. Закрепился я в стартовом составе к концу второго года пребывания в команде.

- В конце 90-х из Калуги уехали многие талантливые игроки. Сергей Волков, Сергей Митин, Евгений Лосев. Всех и не перечислишь. Почему ты остался?

- Предложения были. В 2000 году ездил в дубль московского «Спартака» на просмотр. Меня хотели взять в команду, но я уже был на контракте в «Локомотиве», поэтому не получилось.

В том же году ездил на тренировочные сборы со сборной России с игроками 1982 года рождения.

В 2001 году забил 11 мячей за сезон. После этого поступали звонки из разных клубов, в том числе из Первого Дивизиона. Так как у меня был подписан контракт, то просил всех решать вопросы с руководством «Локомотива».

Но всё-таки если я остался, а другие ребята уехали, значит, дело было во мне. Может быть, не так ярко играл.

На просмотры в команды Первых и Высших дивизионов я не ездил.

- Самому хотелось уехать?

- Конечно. Все, кто занимаются профессиональным футболом, хотят попасть в клубы более высокого уровня.

Дмитрий Баранов в составе калужской команды «МиК».

- Но ты навсегда останешься в памяти калужских болельщиков. Все-таки уже у себя дома играешь 19-ый сезон на профессиональном уровне.

- Да, 19 лет на профессиональном уровне, 3 сезона выступал за клуб «МиК» в Третьем дивизионе и один год играли в мини-футбол. У меня в этом виде спорта тоже неплохо получалось. Олег Геннадьевич Митрофанов мне в те годы рассказывал, что мной интересовалась команда из Липецка.

- В течение всей карьеры ты менял позиции на поле. Какая все-таки тебе ближе?

- У меня никогда и не было одной позиции. Вячеслав Андреевич Смольянинов меня ставил либо крайним полузащитником, либо опорным. А вот последние два года в юношеском футболе отыграл на позиции оттянутого нападающего.

На профессиональном уровне я играл на всех позициях кроме вратарской.

- Ты долгие годы провел на стадионе «Центральный». Какие ощущения были, когда арену снесли.

- До сих пор у меня от этих событий возникает негатив. Почему именно на этом месте надо было строить дворец спорта. Я, конечно, хочу, чтобы в Калуге появлялись бассейны, ледовые площадки. Но только не на месте единственного футбольного стадиона.

«Анненки» за эти 13 лет мне так и не стали родными.

- Клуб «Калуга» в «Анненках» не является главной командой?

- Я вспоминаю времена «Локомотива». Мог в любое время прийти и потренироваться на «Центральный», остаться после тренировки. В «Анненках» у нас нет такой возможности. До и после нашей тренировки поле обычно занято.

Дмитрий Баранов пользуется большим уважением у калужских болельщиков.

- Болельщики всегда хотят видеть в команде как можно больше местных футболистов. Для тебя это является принципиальным моментом?

- Мне совершенно все равно, кто вместе со мной играет в команде. Главное, чтобы был результат. А игроки приносили пользу. Не важно - местные они или нет.

- Ты далек от социальных сетей?

- Я не любитель всего этого. У меня есть аккаунт, но только иногда там общаюсь.

- Завершать карьеру собираешься?

- Тут вопрос, скорее, не ко мне. Я, может быть, еще немного бы поиграл, желание имеется. Но есть тренерский штаб, руководство клуба. Надо соответствовать требованиям современного футбола.

Дмитрий Баранов провел более 300 матчей в составе футбольного клуба «Калуга».

- Но как-то ты до 40 лет все-таки сумел доиграть в профессиональном спорте?

- Меня все время спрашивают, что я ем, сколько сплю, как тренируюсь. Думаю, все заложено моими родителями. Нельзя забывать и про великолепную подготовку, которую мне дал калужский «Локомотив». Мы очень много бегали в те годы, были большие объемы физической нагрузки.

До сих пор, когда чувствую запах резины, вспоминаю легкоатлетический манеж в Анненках, где мы часто сдавали тесты, бегали и прыгали через барьеры. Тогда это было очень тяжело, а сейчас я вспоминаю это с улыбкой.

- Какие у тебя мысли о будущей жизни, после 40 лет?

- Думаю, что эти полгода станут моими последними в профессиональном спорте. Хотелось бы остаться в системе футбольного клуба «Калуга». Есть желание отучиться на тренерскую категорию.

Надеюсь, что как минимум в одном матче весной 2022 года я еще сыграю. На данный момент восстанавливаюсь после полученной травмы на сборах.

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