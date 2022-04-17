Футболисты «Калуги» забили пять голов в чемпионате России

Прошли матчи третьего тура весенней части Футбольной национальной лиги-2. Клубы из Калужской области вновь порадовали своими результатами.

Обнинский «Квант» добился ничьи в Туле. А «Калуга» забила пять безответных мячей в ворота «Коломны».

Все подробности, видео голов и комментарии тренеров наших команд читайте в обзоре Николая ЕГОРОВА.

Рекорд Дубровина, гол левой Суханова

Футболисты «Калуги» нашли свою игру. И игра эта крайне результативная и привлекательная для болельщиков.

В предыдущем туре в Подмосковье наши футболисты за 30 минут второго тайма забили четыре гола в ворота клуба «Металлург-Видное».

На этот раз калужане решили в домашнем матче с «Коломной» не откладывать дело до второй 45-минутки.

Уже в дебюте встречи подопечные Константина Дзуцева захватили инициативу. Калужане создали до 11-ой минуте три голевых момента. Но лишь Николай Суханов точным ударом из штрафной площади открыл счет.

Кстати, забил крайний полузащитник нерабочей левой ногой.

Николай Суханов открыл счет в матче с «Коломной».

Спустя девять минут Сергей Храпов пробил по воротам «Коломны». Мяч застрял в ногах футболистов, а первым в этой ситуации сориентировался Павел Крыжевских – 2:0.

Уже после перерыва голевой порыв партнеров поддержал капитан «Калуги» Юрий Дубровин. Причем, гол полузащитника получился самым красивым в матче. Дубровин метров с 25-ти направил мяч в ворота так, что голкипер «Коломны» ничего поделать не смог. Этот гол стал для капитана 31-ым в составе «Калуги». Больше в истории нашей команды никто не забивал.

Три первых гола в матче «Калуга» - «Коломна».

Через минуту после гола Дубровина заменил Андрей Волгин, и, видимо, капитан передал голевую эстафетную палочку.

«Добежать» до следующего взятия ворот калужане смогли на 80-ой минуте. Отличился как раз Андрей Волгин. А через пять минут полузащитник оформил дубль и установил окончательных счет.

5:0 – «Калуга» громит «Коломну».

- Сегодня у нас многое получалось. В атакующих действиях и оборонительных, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – У соперника, наверное, сегодня был не лучший день. Особенно хочу отметить третий гол. Его забил Юрий Дубровин. Он этим голом установил рекорд клуба «Калуга» по забитым мячам. Здесь ценен не сам точный удар сегодня, а то, как Юра к этому достижению шел. Это было на моих глазах. Дубровин получил серьезнейшую травму, после которой очень тяжело восстанавливаться. Учитывая его возраст, это просто феноменально. Есть яркий пример для подражания калужским футболистам. Для тех, кто находится во второй команде, в спортивных школах. Надо с таких людей брать пример.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

ФК «Калуга» — ФК «Коломна» — 5:0 (2:0)

Голы: Суханов, 11, Крыжевских, 20, Дубровин, 62, Волгин, 80, 85.

ФК «Калуга»: Крайков, Демин, Новицкий, Желтиков (Антипов, 76), Дубровин (Волгин, 63), Романюк, Крыжевских (Сергеев, 76), Храпов, Лукьянов (Укомский, 63), Суханов (Манукян, 76), Семин.

ФК «Коломна»: Рябинкин, Гутников (Амирханян, 46), Артамонов, Дмитриев, Дворяшин, Рендаков, Родный, Ламанов (Дудаев, 56), Максимович (Баурин, 85), Галушин (Викулов, 68), Шакир.

Удален: Дудаев, 70 (нецензурная брань в адрес арбитра).

Алексей Феколкин (слева) сравнял счет в тульском матче.

Очередной пенальти в игре «Кванта»

Обнинский «Квант» проводил третий подряд гостевой матч. Дело в том, что даже свой домашний поединок команда из наукограда сыграла неделю назад в Калуге.

«Квант» встречался с лидером утешительного турнира, в котором разыгрываются места с 13 по 22.

«Арсенал-2», правда, весной совсем не блещет. Туляки уступили в двух первых матчах и, забегая вперед, не смогли добиться победы и в домашней игре против «Кванта».

В этой встрече все решили два пенальти. В первом случае защитник обнинского клуба нелепым образом сыграл рукой в своей штрафной.

«Квант» отыгрался в начале второго тайма. Правда, этот пенальти вызвал куда больше споров. Нарушение правил было найти сложно, но судья из Москвы это сделал. А Алексей Феколкин сравнял счет.

В итоге команды разошлись миром – 1:1.

Голы в матче «Арсенал-2» – «Квант».

- У нас в первом тайме нигде игра не получалась. Удивительно плохо начали, необъяснимо пока, - прокомментировал матч в Туле главный тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ. – Соперник здорово играл. Но самое главное, что мы оказались не готовы к борьбе, такому уровню сопротивления. По первому тайму мы еще легко отделались. А вот после перерыва удалось навести какой-то порядок. У соперника не было моментов. А мы сравняли счет.

«Арсенал-2» (Тула) – «Квант» (Обнинск) – 1:1 (1:0)

Голы: Злобин, 45 – Феколкин, 48.

«Арсенал-2»: Сидоров, Илюхин, Злобин, Зыбченко, Гребенщиков, Мягкий, Соколовский (Рыжов, 61), Бронников, Якушин, Лутай, Изотов.

«Квант»: Яковлев, Исаев, Юлдашев, Геворкян, Болтунов, Волков (Губарев, 66), Семкин, Демидов, Житников, Феколкин (Авагян, 69), Мельников (Бойчук, 46).

Предупреждены: Лутай, 23, Якушин, 47, Илюхин, 48, Зыбченко, 73 – Семкин, 57, Волков, 64.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б

После третьего тура «Квант» делит третье место с клубом «Сахалин» и всего на одно очко отстает от идущей на первом месте тульской команды «Арсенал-2».

«Калуга» поднялась на восьмое место. В четвертом туре клуб из областной столицы сыграет в Ногинске против местной команды «Знамя». Калужане 23 апреля вновь встретятся на поле с Романом Павлюченко и Романом Шишкиным.

А «Квант» сыграет дома с «Сахалином».

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