Космонавт Олег Новицкий рассказал в Калуге, как с ним намучались Юлия Пересильд и Клим Шипенко

В нашем городе НОВИЦКИЙ уже был три года назад, а теперь приехал на международный кинофестиваль «Циолковский».

В космосе Олег Викторович летал трижды, в последнем полете работал вместе с Юлией ПЕРЕСИЛЬД и Климом ШИПЕНКО, снимался в кино, выполнил три выхода в открытый космос.

Вернулся из полета 17 октября 2021 года. На встрече космонавт сначала немного рассказал о себе.

Всегда везло

- Родился я в Белоруссии, в маленьком городке Червень в 1971 году, - рассказывает Олег Новицкий. - В прошлом году у меня был юбилей, мне повезло отпраздновать своё 50-летие на орбите. Учился в обычной школе на «4» и «5».

Причем, «пятерки» были по физкультуре, пению, географии, физике. С такими оценками ещё и в полет! Занимался спортом. И почему-то в детстве мечтал стать капитаном дальнего плавания.

А потом двоюродный брат поступил в Борисоглебское лётное училище, приезжал, рассказывал. И в то время ещё очень хорошо освещались в СМИ полёты в космос, на первых полосах. Наверное, тогда я стал задумываться о космонавтике.

Городок у нас маленький, я даже не мог примерно представить, где набирают космонавтов. Но прекрасно понимал, что кратчайший путь – это военная авиация. И поступил в Борисоглебское лётное училище.

Потом практически 10 лет служил в печально известном городе Будёновск. Там понял, что такое военная летная дружба. Мы все были в одинаковых условиях, по полгода не получали зарплату, по полям собирали морковку, лук, потом это меняли на рыбу. Такой процесс выживания был. И выполняли боевые задачи.

В 2002 году я поступил в военно-воздушную академию им. Гагарина, чтобы получить возможность управлять частями авиации. И где-то за пару месяцев до выпуска к нам приехали из Центра подготовки космонавтов, сказали, что идёт набор в отряд.

Я даже близко себя не мог поставить с таким людьми, как Гагарин, Титов, Леонов. Но про себя подумал: «Если дети спросят: «Пап, почему ты не попробовал?», я им скажу: «У меня была попытка. Но не взяли».

Стал проходит отбор, и мне сказали, что я - годен. Повезло, что комиссия проходила 11 октября, а 12 октября мне исполнялось 33 года. И если бы она проходила на день позже, меня бы не взяли. Потому что тогда было возрастное ограничение – 33 года.

Но после комиссии нам сказали: «Ребята, спасибо, можете возвращаться воинскую часть». Я думаю: «Вот это попал, я бросил курить, похудел, всё сделал, ну, может, не так понял что-то».

И уехал в свой полк в Будёновске, но посчитал необходимым подойти к командиру полка и сказать, что проходил отбор. Он говорит: «Новицкий, не морочь мне голову, иди принимай эскадрилью и занимайся летной подготовкой».

Только через полгода пришёл приказ о моем переводе. И мне опять повезло: период подготовки был очень короткий – всего пять лет. Я знаю, что мои друзья Максим СУРАЕВ, Роман РОМАНЕНКО долго ждали первого полета, по 10-12 лет.

Олег Новицкий признался в Калуге, что больше в кино сниматься не хотел бы. А вот в космос готов полететь ещё раз.

- В третьем полете я впервые вышел в открытый космос, у меня было три выхода. Я подумал:«За каждый полёт – по выходу». Мы приняли новый модуль «Наука», который с таким скрипом летел.

Но наши учёные-конструктора сделали хороший запас прочности. Причем, мы хотели уже перейти на ручное управление, но потом он сам выровнялся и пристыковался.

На борту нет никаких разногласий. С иностранными коллегами хорошо общаемся, устраиваем совместные ужины. Они учат русский и стараются говорить по-русски. Мы стараемся говорить по-английски. Главное, чтобы в смешение языков, все понимали друг друга.

Работаем в замкнутом пространстве, психологически это тяжёлая вещь. У нас в российском сегменте в рабочем модуле самая широкая часть - 2, 5 метра. В остальных частях мы руками до стенок можем доставать. Но мы к этому подготовлены.

И во внештатной ситуации – пожар, разгерметизация, течь аммиака, мы должны работать вместе. И это даёт нам понимание, что мы можем изменить отношения, жить дружно и беречь Землю.

О съёмках в кино

Во второй части встречи космонавту задали множество вопросов.

- Какие у вас впечатления от съемок фильма на станции?

- Тяжёлые. Ребята – Юля и Клим проявили себя очень достойно. Они уже на следующий день приступили к работе. Хотя даже космонавтам дают время для адаптации. Мы участвовали в фильме. Но меня, полковника авиации, сложно заставить играть какие-то эмоции и изображать какие-то чувства. Они с нами намучились.

- Какие у них ещё были задачи?

- Насколько я знаю, они должны были снять ещё и документальный фильм.

- Что у Пересильд было с шеей? сказала, что в невесомости шея не держала голову.

- Нормально с ней всё, могу подтвердить. Мы обратно летели в самолёте, всё хорошо было.

Время у космонавта было ограничено. Встреча заняла всего 40 минут, но Новицкого долго не отпускали, окружили, расспрашивали, фотографировались и брали автографы.

Чем пахнет космос

- В иностранных фильмах иногда показывают, что космонавты живут, как в отеле, нет невесомости. Можно ли так сделать на станции?

- Когда-то давно были попытки создать искусственную гравитацию на станции. Но это было затратно. За счёт работы двигателей создавалось ускорение, чтобы космонавты чувствовали хотя бы небольшую силу тяжести.

Но это неоправданно, проще работать в условиях невесомости. Восстанавливаемся мы потом очень быстро.

- Ваш любимый момент в полете?

- Я всегда жду момента отрыва от стартового стола. Потому что ты понимаешь, что никто теперь тебя ни остановит, ни один начальник, твой полет начался. Это маленький момент счастья.

И когда обратно возвращаешься, открывается купол основного парашюта, можно расслабиться, потому что в планету ты точно попадешь, приземлишься.

- Какая космическая еда вам понравилась?

- Из нашей - борщ, а из партнерской - креветки. Они сваренные целиком, обезвоженные. Вода наливается, надо немного подождать, они наполняются и это вполне приличная еда. Худых у нас нет, заметьте.

- Какие эксперименты вы проводите на станции?

- В каждом полёте - 45-55 экспериментов: промышленные, технологические, биологические. Многие связаны с работой организма в условиях космоса.

- Правда. что после полета отвыкаешь от гравитации?

- Есть такое. Потому что после полугодового полета организм понимает, что такой объём мышц, такая крепость костей не нужна. И очень быстро сбрасывает мышечную массу, быстро уходит кальций. Поэтому мы каждый день по 2-2,5 часа занимаемся спортом.

После посадки можем передвигаться, но не можем выдержать вертикаль - каждого космонавта поддерживают, потому что его начинает валить.

- С какой скоростью летит ракета?

- В конце полета она разгоняется до скорости станции – 28 800 км/час.

- Правда, что невесомость похожа на чувство падения?

- Нет, когда находишься в невесомости, нет захватывающего чувства внутри. Ты просто ощущаешь, как распухает лицо, закладывает нос. Первоначально может кружится голова, возникать рвотный рефлекс. Когда прыгаешь с парашютом, ничего подобного не испытываешь.

- Вы выходили в открытый космос, чем для вас пахнет космос?

- Ну, мы его не нюхаем, мы – в скафандрах. Скорее всего, как запах перегретого металла. Металлический привкус.

- Были ли американцы на Луне?

- Не могу об этом судить. Но Леонов говорил, что были. Я ему верю.

- А инопланетян вы видели?

- Нет, ни инопланетян, ни НЛО.

- Ваши дети хотят стать космонавтами?

- Старшей дочери 25 лет, она точно не хочет. А младшей – 6 лет, она ещё не хочет.

- Хотелось бы вам остаться жить в космосе?

- Нет, в мне и здесь хорошо.

С президентом кинофестиваля «Циолковский» Игорем УГОЛЬНИКОВЫМ, который был на встрече в костюме, а потом вдруг появился в космической форме.

В конце встречи Олег Новицкий рассказал, что на следующей неделе у него медкомиссия и, если её решение будет положительным, начнётся подготовка к следующему полету.

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