Благоустройство набережной Оки, или мусорный понтонный мост в Калуге

- Набережная Оки проходит испытание паводком, - так написал в своих социальных сетях городской голова Дмитрий Денисов.

К этому сообщению были прикреплены несколько фотографий. Ясности процессам, которые происходят на набережной главной водной артерии области, снимки не добавили.

Мы решили своими глазами увидеть все, что происходит на Оке под Калугой. И, конечно, показать вам, как стартовала первый этап работ на набережной.



Пока набережная выглядит не очень красиво.

Первый этап работ должен завершится 1 августа 2022 года.

Набережная заждалась благоустройства.

С десяток рабочих укладывают георешётки.

На протяжении нескольких сотен метров повсеместно выведены кабели.

На объекте работали менее 10 единиц техники.

А вот у понтонного моста очень грязно.

Сам понтонный мост напоминает большое мусорное ведро.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.