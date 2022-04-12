Уличный вопрос: чем, помимо космонавтики, славится Калуга

12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник для Калуги особенный.

Мы вышли на улицы областной столицы и провели традиционный опрос.

Попытались узнать - только ли Циолковским славен наш город и какие ещё ассоциации, кроме «колыбели космонавтики», приходят в голову при упоминании о Калуге.

Юлия Валынова – преподаватель

- Калуга развивается промышленно, появляются новые современные производства. И при этом наш город остаётся достаточно «зелёным», один бор чего стоит. Живописные пейзажи - в любом уголке области, много красивых храмов.

Алёна Абрезчикова - менеджер

- Для меня это город старых улочек, со старинными домами-памятниками культуры, с причудливой лепниной и колоннами. А ещё в Калуге доброжелательные люди, по крайней мере, мне попадались только такие.

Денис Лобенкин - студент, 2 курс

- Когда я первый раз приехал в Калугу, поступать в университет, в навигаторе мне сразу бросились в глаза два кольца, соединенные дорогой. Уже позже я узнал, что это знаменитая калужская «гантеля».

Александр Чернов - студент, 2 курс

- Много церквей, красивых парков. Люблю набережную Яченского водохранилища. А ещё знаковые места для меня - площадь Победы и памятник Жукову.

Ирина Воронцова - бизнесмен

- Любим с ребёнком прогуляться по Каменному мосту, часто ходим в Краеведческий музей. Уже, кажется, всё там изучили. И, конечно, заходим в парк культуры и отдыха.

Олег Ефремов - монтировщик сцены

- Калуга - купеческая! Вы только посмотрите, какие широкие центральные улицы, сохранившиеся небольшие рыночки. А сам Старый Торг - настоящая визитка города!

Анастасия Гайдук - экономист

- Корпус «Бауманки», который на улице Гагарина. В студенческие годы приезжала из дома, из Тульской области, сюда на учёбу. И ещё с юных лет запомнился старый автовокзал.

Алексей Акбашев – риэлтор

- Правый берег - для меня как символ новой части города. А по поводу старого города - есть идея-предложение продлить так называемый калужский Арбат и объединить его в пешеходный маршрут, ведущий к Каменному мосту и краеведческому музею. Здесь же, в городском парке величественный кафедральный собор.

Татьяна Конкина - пенсионерка

- Калуга - моя малая Родина, я родилась здесь, здесь мой родной дом. По этим же улицам, где когда сама гуляла ребёнком, сейчас гуляю с внуком. Помню, как в юности любила с друзьями танцевать на летней сцене в парке культуры и отдыха, да и сейчас туда прихожу в дни городских праздников.

Карина Авоян - студентка 2 курса

- Наверно, для меня Калуга – это, прежде всего, старые поместья купцов, помещиков. Такой современный город с богатым старинным прошлым. Ведь, действительно, у нас есть музей К. Э. Циолковского, Полотняный завод, усадьба Золотаревых, Тарусский музей Цветаевых, церковь Калужской Тихоновой пустыни.

Виктория Федосова - студентка 1 курса

- В первую очередь я ассоциирую Калугу с детскими воспоминаниями, потому что прожила здесь с самого рождения. Прогулки в сердце города, колоритные улочки. В детстве много гуляли с родителями в парке культуры и отдыха. Бесспорно, я вспоминаю именно его.

Нанули Кумелашвили – журналист

- Архитектура Калуги тёплая, желтая, уютная. Маленькая Берендиковка, по которой можно спуститься к Березуйскому оврагу, с деревянными домиками на одном из них сохранилась табличка «Дом образцового содержания». Любитель старины прочувствует истинный дух провинции. Подвойская улица, Казанский монастырь, аутентичный деревенский дух. Если идти с горы, пейзаж напоминает бразильские фавелы.

Иван Вачаев - инженер-технолог

- В Калуге интересных мест много: водохранилище, виды на Оку, центральный парк. Самое запоминающееся, на мой взгляд, это улица Кирова, которая идёт от площади Мира до площади Победы. У неё и протяженность большая, и памятников много, хорошая инфраструктура в целом.

Лариса Гольц - преподаватель в колледже

- Калуга - исторический город. Здесь раньше жили богатые купцы. Мне нравятся сохранившиеся старые двухэтажные домики, некоторые из них как в сказках: необычная лестница, ажурный вход. Но больше всего я люблю нашу набережную, там очень красиво, особенно ночью.

Анна Ивановна - пенсионерка

- Мне в Калуге нравятся люди: они добрее, чем в других городах. Каждый день уже на протяжении месяца гуляю в центральном парке культуры и отдыха. Там есть памятник Кукше, о котором я узнала, читая историю российского государства и права.

Артём Фёдоров - самозанятый

- Калуга сейчас славится эко-поселениями, расположенными возле города. К нам приезжают жители со всей страны и создают свои родовые поместья: берут по гектару земли и ставят дом, открывают какое-то производство.

А ещё в Калуге самый дешёвый бензин по сравнению с другими российскими городами.

Мария Смирнова - студентка 3 курса

- Калуга - торговый город, по факту. Сюда приезжали Екатерина ||, Гоголь. Больше всего понравился краеведческий музей: хоть и спектр того, что там представлено достаточно небольшой, но все же стоит посмотреть.

Алла Бочковская - продавец аксессуаров

- Калуга - город красивый, если не считать дальние районы. Люди здесь хорошие, отзывчивые, в своё время мне помогали.

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