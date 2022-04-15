200 лет назад родился морской адмирал Унковский, любивший своё Калужское имение

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10 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения адмирала, мореплавателя Ивана Семеновича УНКОВСКОГО, детство которого прошло в Калужской губернии. Эта дата в нашем городе не осталась без внимания.

В библиотеке им Белинского организовали выставку «Флотоводец и государственный деятель». Памяти Ивана Семеновича Унковского в храме Тихвинской иконы Божией Матери в селе Козлово, где похоронен адмирал, состоялась панихида и молебен. Кроме того, в честь 200-летия Унковского выпустили новую почтовую карточку.

Иван Унковский родился в с. Колышево, что недалеко от посёлка Воротынск Калужской губернии, в семье отставного капитан-лейтенанта флота Семёна УНКОВСКОГО и его жены Варвары БЕЛКИНОЙ.

Семён Унковский был кругосветным путешественником, плавал на корабле «Суворов» под командованием друга, знаменитого адмирала, создателя Черноморского флота Михаила ЛАЗАРЕВА. После выхода в отставку был директором калужской Николаевской гимназии и почетным попечителем народных училищ Калужской губернии.

Семён Яковлевич Унковский - отец адмирала Ивана Унковского.

Про брак Унковского с Белкиной остались такие записи: «Варвара Михайловна Белкина, которую жених, отставной капитан-лейтенант Семён Унковский привёз на Введение Богородицы в ноябре 1818 года показать в Волочёк, после одобрения Николая Матвеевича и поддержки поиздержавшегося Семёна Яковлевича 5 тысячами рублями, получит предложение руки и сердца, чтобы вскоре обвенчаться в калужском именьице обрадованной тётушки».

Династия мореплавателей

Иван был третьим сыном в семье Семёна и Варвары Унковских. И, как только ему исполнилось 13 лет, отец отдал его в Морской кадетский корпус.

Закончив учёбу, Иван Унковский в звании мичмана был направлен на службу в 8-й Балтийский флотский экипаж. А весной 1841 года его по просьбе отца перевели на Черноморский флот и направили на службу в Николаев.

Вскоре Унковский стал адъютантом у командующего флотом адмирала Лазарева. Был отправлен в греческий порт Пирей с поручением к российскому посланнику, затем собирал разведданные о состоянии иноземных военных флотов и политической обстановке.

Работа, проделанная Унковским была высоко оценена, его наградили орденом Святого Станислава 3-й степени.

Лучшая минута в жизни

В 1846 году Иван Семенович Унковский был назначен командиром яхты «Орианда». Это одномачтовое судно было построено под личным наблюдением адмирала Лазарева.

На яхте Унковский плавал три года, принимая участие в морских учениях. И здесь добился успеха – победил в гонке яхт, тендеров и шхун на императорские призы.

Гонка проходила летом 1848 года в Кронштадте. В экипаж, кроме командира, входило три офицера и двадцать пять матросов. «Орианда» прибыла в Кронштадт 8 августа 1848 года после трёхмесячного плавания.

Современники вспоминали: «Гонка была назначена на тринадцатое августа. Погода стояла тихая, ветер самый умеренный. Уже в самом начале гонки ясно обозначились преимущества многих балтийских яхт перед «Ориандою», которая и по устарелой конструкции, и по невыгодности положения вскоре оказалась позади всех.

На «Орианде» были приняты все меры для успеха: матросы лежали на палубе, чтобы меньше парусило, у рулевого даже были подвязаны уши платком, чтобы ничем не отвлекаться. Гонка шла довольно медленно, как вдруг с юга стали надвигаться тучи и набежал шквал.

На яхтах стали убирать паруса… Только этой случайности и ожидал Унковский.

Рискуя перевернуться с яхтой, он не только не убрал парусов, под которыми шёл, но почти мгновенно, благодаря превосходной команде, прибавил столько парусов, сколько было возможно.

«Орианда» понеслась как птица. Яхта за яхтою оставались позади… Ровно в семь часов вечера «Орианда» бросила якорь у маячного судна — фрегата «Паллада», оставив далеко за собою всех состязавшихся. Иван Семёнович говорил всегда, что это была лучшая минута в его жизни».

После такой победы, яхту посетил император Николая I, поздравил Унковского и вручил ему «высочайший приз» — позолоченный серебряный ковш, украшенный драгоценными камнями с надписью «Преуспевшему в морских гонках 14 августа 1848 г.». Яхте же было присвоено имя «Императорская».

В 1849 году Унковский принял командование бригом «Эней», на котором патрулировал у абхазских берегов, а потом плавал в Средиземном море. Осенью 1851 года был назначен флигель-адъютантом Его Императорского Величества и переведён в списки Балтийского флота. Теперь он командовал фрегатом «Паллада». Когда в Японию с секретной дипломатической миссией отправилась эскадра вице-адмирала Путятина, «Паллада» шла первой. Тогда был заключен первый в истории русско-японских отношений торговый трактат.

В следующей Тихоокеанской экспедиции Иван Семенович Унковский был командиром фрегата «Аскольд».

В 1860 году Унковского произвели в контр-адмиралы, наградили орденом Св. Владимира III степени «За заслуги перед Отечеством» и назначили в свиту императора.

Честный губернатор

В 1861 морская карьера Ивана Унковского закончилась, его назначили губернатором Ярославля.

К тому времени императором был уже Александр II. Он сказал Унковскому: «Будешь таким же лихим губернатором, как был командиром фрегата!»

Иван Семёнович пробыл в этой должности 16 лет. Его уважали за честность и беспристрастие, «сердечное отношение к делу». Адмирал был награждён множеством орденов. Стал почётным гражданином Ярославля, Рыбинска, Мологи.

В конце жизни Унковский возглавлял Николаевский сиротский институт, Николаевское женское училище, Александровское малолетнее сиротское училище.

В 1882 году тяжело заболел, но продолжал выполнять свои обязанности. Современники писали: «это была высокая, прекрасная личность, показавшая, чего можно достигнуть при трезвом русском уме и с беззаветной преданностью своему делу и Родине».

Иван Унковский был скромным человеком. Его калужская усадьба была небольшой и простой.

Добрые отношения

Женат Иван Унковский был на Анне Николаевне КОРОВКИНОЙ, дочери отставного гвардейского офицера. У них было три дочери – Анна, Варвара, Евдокия (умерла в детстве) и сын Семён.

В семье Иван Унковский был мягким и добрым, очень любил своих родных. Он был близок с отцом – Семёном Яковлевичем Унковским, заботился о нем. Любил и родные Калужские места.

Вот, что писал один из биографов Унковских: «Семен Яковлевич достиг самой глубокой старости: он умер в ноябре 1882 г. девяноста четырех лет от роду, до конца жизни сохранив полную свежесть ума и сердца.

Как образец впечатлительности Семена Яковлевича приведу рассказ Ивана Семеновича. За год до смерти теплым весенним днем, ехали они в шарабане из Калуги в Колышево.

Выбравшись из бору на поляну, Семен Яковлевич любовно оглянулся кругом: внизу весело блестела свежая зелень, над головой широко раскинулось голубое небо, все радовалось, все горело под теплыми лучами солнца. Крупные слезы текли по щекам Семена Яковлевича; он снял шапку, перекрестился и вылил душевный порыв в благодарной молитве Богу за то, что он еще раз дал ему насладиться чудесами творения.

После смерти Семена Яковлевича, умершим глубоким христианином, остались не только распоряжения, как поступить с его телом… но даже гроб, изготовленный собственными руками почившего. Семен Яковлевич похоронен в Лаврентьевском монастыре близ Калуги».

Близкие отношения у Ивана Унковского всегда были и другом отца – адмиралом Лазаревым. Когда тот умирал в Вене от рака желудка, Иван Семенович, приехал проститься.

Построили храм

В 1885 году Иван Унковский подал прошение о постройке каменного храма в родовом селе Козлове (с. Богородицкое) Перемышльского уезда Калужской губернии. Но не успел его построить.

13 августа 1886 года на 64 году жизни адмирал скончался в Москве от тяжелой болезни. Согласно завещанию, был похоронен в часовне-усыпальнице церкви своего калужского имения Козлово.

Строительство храма завершила его вдова Анна Николаевна. После смерти мужа, она переехала в свой родной Ярославль. Состояла на должности начальницы Ярославского женского епархиального училища.

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