Психолог из Калуги Екатерина Ленёва рассказала, где в непростой жизненной ситуации искать опору

В последнее время мы живём в состоянии неопределенности и стресса: пандемия, спецоперация, новые и новые санкции.

Тревожность, беспокойство усиливаются и влияют на нашу повседневную жизнь.

Как это скажется на нашей психике и где найти силы, чтобы адаптироваться к новой реальности, мы поговорили с калужским психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

Приводит к нервному истощению

- Екатерина, сейчас многие переживают из-за всех происходящих в мире изменений. К может привести долгое нахождение в негативе? Наша психика многое может выдержать?

- Психика у всех разная, ресурс - разный и разные возможности. Поэтому там, где один вполне устойчив, другой может впасть в панику, истерику или депрессию.

Но находиться в негативе долгое время вредно всем. Это ведёт к нервному истощению: мы уже не в силах игнорировать мелкие неудобства, и то, что раньше просто не нравилось, теперь ведёт к срыву.

А если гнев подавлять, то появляются психосоматические расстройства. Тело на наше эмоциональное напряжение реагирует очень быстро. Поэтому отслеживайте свои мысли.

Если чувствуете, что уровень тревоги зашкаливает, постарайтесь осознать, какие мысли приводят к этому, о чём они, это - ваши размышления, или чужие слова и размышления, которые вы принимаете, как свои. Попробуйте опровергнуть их, поищите противоположные положительные утверждения.

Например фраза, что мы попали в жуткий кризис на самом деле это - чьё-то мнение. Но если вы не эксперт в экономике и политике, вы не можете это проверить. Так и не верьте!

Скажите себе: «Это очередной поворот в истории, но куда он приведёт - не известно, посмотрю, что будет, а пока буду делать своё дело». Это, по крайней мере, осознанное и осмысленное решение.

- Нужно ли признавать реальность или иногда полезно уйти в мир фантазий и жить мечтами. В чем опасность иллюзорного мира?

- Признавать реальность – это самое важное и необходимое для здорового психологического состояния. Это сложно.

Нас к этому не приучают, даже наоборот, уводят от реальности, хотя бы даже этой дурацкой фразой: «все будет хорошо». А что будет хорошо? И когда оно будет? Этого никто не знает. Главное – не беспокоиться, расслабиться, и не напрягать окружающих. То есть - отвалить.

Иллюзорный мир хорош для детского возраста. Дети в игре учатся исполнять взрослые роли. В сказках и мультиках взрослая жизнь им показана утрированно, в иллюзорном мире.

В игре безопасно учиться взрослым ролями, там можно побыть, и пожарными, и хирургами, и следователями, и даже повоевать. Но во взрослой жизни всё - реально и серьёзно, здесь - реальная жизнь и реальная смерть.

Взрослые, предпочитающие находиться в иллюзорном мире, показывают свою психическую незрелость, убегают в детскую безответственность и прячутся от принятия решений и их последствия, или принимают такие опасные решения, последствия которых вынуждены ликвидировать уже другие, более осознанные люди.

Сегодня инфантилизм, к сожалению, процветает во всём мире.

Принять помощь

- Когда работаешь – легче переключиться с негативных мыслей?

- Да. Занятость, особенно любимым делом, является, и ресурсом, и полезным вложением энергии. Тревога, чаще всего, происходит именно в бездействии. А бездействие более подходит детскому состоянию, соответственно, зависимому. Это так называемое избегающее поведение.

К избеганию обычно приходят люди, которые не привыкли нести на себе ответственность. Они её боятся, она их напрягает. Поэтому они самоудаляются от решения вопросов.

Конечно, это в некоторой степени удобно: за тебя кто-то что-то решит и сделает, а ты будешь пользоваться. Но есть другая сторона медали: тот, кто решит за тебя, может решить не в твою пользу, и тогда тебе останется только терпеть и приспосабливаться.

Поэтому, как бы не было страшно и тревожно, самым полезным будет понять: что мы хотим получить в итоге, каким будет для нас наилучший исход любой ситуации, какая бы она ни была неудобная.

Спланировать свои действия, осознать, что в этом случае мы можем сделать сами. А то, что не можем - отпустить и предоставить судьбе. Здесь будет ответственность, действие, снизится тревога, и, вероятнее всего, мы получим желаемый результат.

- На что мы можем опереться в непростых условиях?

- Взрослый ответственный человек, зрелая личность опирается на себя. Но никто не отменял дружеской поддержки и профессиональной помощи.

Быть в изоляции очень вредно, мы - социальные существа, нам жизненно необходимо участие друг в друге, поэтому просьба о помощи и способность принять её - главный ресурс в состоянии стресса.

Я также предлагаю максимально обратить внимание на свои внутренние ресурсы: что вы любите делать в свободное время, чем вы себя радуете, что приносит вам особенное удовольствие.

Поддерживаете себя любимыми занятиями, любимыми вещами. Но лучше обойтись без алкоголя, это - псевдовыход, который, скорее, усилит беспокойство и добавит проблем.

Помните, что все наши негативные эмоции указывают на потребность в заботе и любви, поэтому любите себя и заботьтесь о себе.

Контроль над жизнью

- Многие привыкли всё в жизни держать под контролем. Когда вдруг что-то идёт не так, даже по не зависящим от них причинам, это сильно выводит из себя.

- Контроль над жизнью – самая большая иллюзия. Есть две крайности: первая - это ощущение, что я всё могу контролировать и что всё должно получаться так, как я планирую. Вторая: от меня ничего не зависит.

Обе позиции - проигрышные, поскольку, стоя на любом из краев мы рискуем свалиться. Поэтому надо стремиться к золотой середине, то есть анализировать свои желания и потребности, распознавать их, ставить цели и действовать

. Планирование – важно. Не имея хотя бы приблизительно плана, мы рискуем вообще не двинуться с места. Но подавляющее большинство из боится столкнуться с препятствиями. И любая отсрочка запланированного выбивает нас из равновесия.

- Что мы на самом деле можем контролировать?

- Наши реакции. Если мы задумываемся над тем, что спровоцировало нашу реакцию, мы можем заметить повторяющиеся раздражители и обнаружить свои психологическое фиксации. С ними уже можно работать, чтобы восстановить внутреннюю гармонию и баланс.

Пытаясь контролировать, мы таким образом заглушаем повышенное чувство тревожности, но это - бессмысленно, это даже порождает новую тревогу. Только отпустив ситуацию, приняв вероятность любого исхода событий, мы становимся сильнее и неуязвимее, как бы ни парадоксально это звучало.

Я сейчас не говорю о фатализме и полной собственной беспомощности перед мирозданием. Я всего лишь хочу прояснить вопрос тревоги и контроля.

Контролируя свою жизнь (думая, что контролируя), мы не хотим замечать главное: что нас тревожит, беспокоит, почему мы так напряжены и не можем чувствовать себя уверенно, что мешает нам быть счастливым здесь и сейчас.

Ответьте себе на вопрос: что случится, если ваши ожидания не оправдаются? А затем – на вопрос: что случится, когда это произойдёт? И что будет дальше?

В итоге вы, скорее всего, зайдёте в тупик, так как ничего страшного в вашей жизни не случится. Но пока вы это не осознали, вы боитесь.

Деньги – это условность

- Сейчас сильно всё подорожало, это тоже вызывает беспокойство. Тема денег всплывает во многих разговорах.

- Я думаю, для каждого человека деньги значат многое. Здесь неплохо бы ответить себе на вопрос: зачем мне деньги? Но не одним предложением, типа: чтобы быть счастливым.

Напишите список, например из 50 пунктов: что вы хотите приобрести и что при этом будете чувствовать. Теперь прикиньте, сколько конкретно денег вам нужно, а ещё лучше добавьте точные сроки, в которые вам нужны эти деньги.

Думаю, вы снова удивитесь, обнаружив что вам нужно гораздо меньше денег для реализации ваших желаний. Многие желания, скорее всего, будут вычеркнуты, как не обязательные. В итоге вы обнаружите, что всё необходимое у вас уже есть.

С деньгами жить, конечно, удобно. Это даёт свободу выбора, но часто ли мы делаем осознанный и полезный для себя выбор? Становимся ли счастливее от этого? Чтобы быть по-настоящему счастливым, прежде всего необходимо понимать, кто я и чего хочу на самом деле.

- В наше время у многих деньги – на первом месте. Трудно ли перестроится и сделать их не главными в жизни?

- Главными деньги в жизни быть не могут в принципе, потому что они ничего в себе не несут, это - условность. Что за этим кроется?

Для одного деньги приравниваются к статусу, для другого это - внешность, для третьего - путешествия, для четвёртого - любовь… Но позвольте задать вопрос: долго ли длится ваше счастье от покупки очередного крутого аксессуара или похода в салон? Пару дней, а у кого-то и минут.

Так, где же имеет смысл искать счастье и уверенность: снаружи или внутри? Уверенность в себе невозможно купить. Купить можно иллюзию и пыль, которая прикроет глаза окружающим, «упаковку». Но чем вы будете её наполнять, вот что важно.

Стремясь внешне соответствовать статусу «крутых», мы надеемся через это завладеть внутренней уверенностью, шармом или притягательностью, но – это огромная ошибка.

Начинать нужно изнутри, а не снаружи. На это нужно гораздо меньше денег, но больше времени и сил. Зато в результате вы получаете ту неуязвимость, о которой мечтаете и отпустите гиперконтроль.

Вернуться в состояние радости

- Можно ли психологически подготовиться к стрессовым ситуациям?

- Можно и нужно. Определите для себя особенно пугающие вас моменты, например, финансовое положение. И создавайте «подушку безопасности» в каждой сфере.

Поскольку мы видим окружающую действительность, где есть неприятные нам люди, ситуации, например, выросшие цены в магазинах, слышим гнев и обсуждение, негативные высказывания соседей, нам кажется что этот внешний мир и порождает наше тяжелое состояние.

На самом деле мы сами позволяем себе быть втянутыми в эти переживания. Мы сами прислушиваемся и присматриваемся, как будто специально выискиваем подтверждение тому, что все плохо, убеждая себя в правоте своего беспокойства, в том, что мы находимся в очередном кризисе и ничего хорошего нам не светит.

Я предлагаю тщательно отбирать информацию. Поверьте: отравиться информацией можно гораздо быстро, а самое главное, от некоторых мыслей и чувств излечиться можно только в очень долгой и дорогой психотерапии.

Не позволяйте себе хапать всё подряд, тем более, если это не касается непосредственно вашей жизни, и вы не сможете ни на что повлиять. Занимаетесь конкретно своей жизнью. Наведите порядок в квартире, в подъезде, возле дома. Наведите порядок в своей голове. Делайте то, что любите, думайте о том, что любите.

Если мы получаем большое количество всякой информации, то теряем способность концентрироваться на своем деле, становимся рассеянными. Поэтому не позволяйте никакой агрессивной информации воздействовать на вас, не слушайте не смотрите то, что повышает вашу тревожность, но вас лично не касается.

Ещё хочу предложить вам вернуться в состоянии, условно говоря, животной радости. Вспомните, что вас приводит в состоянии счастливого человека - вкусная еда, секс, тепло, уют, красивая обстановка. Вот и создайте это простое человеческое счастье без заоблачных излишеств.

И позвольте себе жить здесь и теперь. Ведь пока мы недовольны жизнью, она проходит.

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