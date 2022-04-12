Поднимется ли еще вода в реках, и когда Калугу перестанет затапливать, обсудили на планерке Дмитрия Денисова

В понедельник, 11 апреля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Калужане собрали 1,4 миллиона рублей и 30 тонн гуманитарной помощи

В ходе совещания был заслушан доклад руководителя калужского регионального отделения «Российский Красный крест» Ларисы Пахомовой о сборе помощи для беженцев ЛНР и ДНР.

По ее словам, откликнулись более 1000 калужан и местных предприятий. Собрано около 30 тонн гуманитарной помощи. Это средство гигиены, продукты питания, постельные принадлежности, бытовая техника…

Калужане собрали 30 тонн гуманитарной помощи.

- Пришел ученик третьего класса и сказал, что хочет поделиться с детьми из ЛНР и ДНР, - рассказала руководитель калужского регионального отделения «Красного креста» Лариса ПАХОМОВА. – Для меня есть еще один пример гордости. Погиб Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов. На территории Калужской области проживает его друг. Он не называет своего имени, я не знаю его лично. Но этот молодой человек уже оказал большую помощь нам.

10 марта был открыт счет для сбора средств для обеспечения людей, находящихся в пунктах временного размещения в Калужской области. Наши земляки собрали пожертвовали более 1 миллиона 400 рублей.

- Слова благодарности должны звучат в адрес неравнодушным калужанам, принесшие все необходимое нашим соотечественникам, которые оказались в сложной ситуации и нуждаются в помощи, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. – Работа по сбору гуманитарной помощи необходимо. Она будет в Калуге продолжена.

Малые реки областной столицы вышли из берегов.

В малых реках Калуги ожидается подъем уровня воды

Главной темой минувших выходных стал обильный паводок. Столицу региона он также не обошел.

- На повестке дня сейчас осадки, которые выпали в последние сутки. Они в совокупности с процессом таяния снега вызвали подтопление мест, которые каждый год находятся в таком состоянии, - сказал на еженедельной планерке городской голова Дмитрий Денисов. - У нас деревни Черносвитино, Бабенки, Груздово оказались в определенной водяной блокаде. Также наблюдаются подтопления в садовых некоммерческих товариществах, в том числе в Турынино-2. Мы это все восстанавливаем. Самое главное, чтобы наше население было вовремя проинформировано и выбирало пути объезда.

Гидрологическая обстановка на Оке и Угре стабильна. А вот малые реки вышли из берегов.

- Особую озабоченность вызывает улица Крымская в деревне Груздово. В 7 часов утра 9 апреля поступила информация о подтоплении данного участка дороги, - отметила заведующая отделом по организации защиты населения Наталья ЕГОРОВА. - Оперативно отработали наши службы, организовали взаимодействие с местными жителями. На улице Крымской проживают 10 семей – 42 человек, из них 24 ребенка. Поэтому главная наша задача – обеспечить бесперебойную жизнедеятельность данного населенного пункта.

В настоящее время в Груздово находится пост постоянного наблюдения, в деревне дежурят спасатели.

В ближайшие сутки количество осадков увеличится, начнется новый подъем воды в малых реках.

Коммунальщики постараются убрать лужу на площади Победы.

Лужа на площади Победы должна исчезнуть

На планерке городской управы обсуждали и проблемы с ливневой канализацией, которые есть в нашем городе. Обильные осадки на некоторых улицах превращают тротуары и дороги в непроходимые лужи.

- Ливневая канализация не была создана в Калуге ни нашими предшественниками, ни в условиях современного города, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. - Организация «Калугаспецавтодор» на данный момент осуществляет эксплуатацию элементов ливневой канализации. У нас очень большие проблемы с этой системой. Она требует серьезнейших капиталовложений. На некоторых участках улиц вовсе нет ливневой канализации.

- Осадки всегда приносят проблемы для всех коммунальных служб. В том числе и для нашей, - сказал директор «Калугаспецавтодор» Константин АНИКУШИН. – Обильное таяние снега или сильные дожди увеличивает потоки воды. Земля, смываемая с тротуаров, мусор, ветки – все это попадает в систему ливневой канализации. В такие дни происходит самая активная наша работа. Мы усиливаем текущее обслуживание объектов, чтобы быстрее очистить самые проблемные места в нашем городе.

По словам городского головы Дмитрия Денисова, коммунальные службы должны каждый год брать в работу определенное число объектов. Чтобы люди видели конкретные результаты по улучшению ситуацию с элементами ливневой канализации. Так, градоначальник предложил в ближайшее время решить проблему на Площади Победы.

Константин Аникушин пояснил, что уже найден закатанный ранее дождеприемный колодец. В ближайшее время лужа на тротуарной части кольца на Площади победы должна исчезнуть.

В Калуге продолжается ремонт трех улиц

На планерке также обсудили работы, которые продолжаются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Мы продолжаем работу на трех улицах: Космонавта Комарова, Баррикад и Кутузова, - сказала директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН. - На Космонавта Комарова идет обустройство тротуаров, также произведено фрезерование. По улице Баррикад уже приступили к укладке плитки на трех участках. На Кутузова ведутся работу на четырех участках. Там будет плитка двух цветов – красная и серая. Сейчас есть трудности с поставкой красной плиткой. Поэтому мы сейчас идем работу по подготовке тротуаров.

По словам Татьяна Арен, сейчас мешают метеоусловия. Как только погода наладится, дорожники в полной мере продолжат свою работу.

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