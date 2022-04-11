Праздник футбола: два калужских клуба победили в чемпионате России

Прошли матчи второго тура весеннего этапа Футбольной национальной лиги-2. Оба клуба из Калужской области добились побед. Правда, добыты они были в совершенно разных условиях.

«Калугу» прорвало

Футбольный клуб «Калуга» попал в незавидное положение. Мало того, что команда провалила осеннюю часть сезона, так и начало весеннего утешительного турнира получилось неприятным. Футболисты из областной столицы дома уступили обнинскому «Кванту».

Во втором туре «Калуга» играла в Видном против местного «Металлурга». И осечки в этой встрече тренерскому штабу во главе с Константином Дзуцевым могли и не простить. Все-таки подмосковная команда звезд с неба не хватает.

Первый тайм калужане если не провалили, то явно не сделали того, чего от них ожидали болельщики. «Металлург» же свой момент использовал. На 18-ой минуте Жабкин огорчил вратаря «Калуги» Крайнова. Кстати, именно он занял пост номер один у «космонавтов» в этом поединке, а не Алексей Чернов.

А вот второй тайм получился куда более зрелищным. Константин Дзуцев выпустил второго нападающего. На 46-ой минуте на поле появился Укомский.

Но главная замена, пожалуй, произошла все-таки на 62-ой минуте. Совпадение это или нет, но после появления Романюка «Калуга» стала забивать. Да так, что и тяжело припомнить, когда наши футболисты так массово поражали сетку ворот соперников.

В итоге дубль оформил Лукьянов, еще по одному мячу забили Суханов и Укомский.

Любители статистики подсказали, что «космонавты» только трижды в своей истории забивали четыре и более мячей в одном тайме. Кстати, всегда голевое пиршество происходило после перерыва. Так, в 2017 году был разгромлен пензенский «Зенит» (0:5), в 2019 – обнинский «Квант» (0:4), в 2021 – ФК «Красный» (6:1).

Голы «Калуги» в матче с клубом «Металлург-Видное».

В Видном же «Калуга» в итоге победила со счетом 4:1.

Ах да, самое главное забыли отметить. Все четыре голевых паса отдал Денис Семин, который 7 апреля отметил 27-летие. Вот, кстати, и первая звезда этого матча.

Пресс-конференция главного тренера ФК «Калуга» Константина Дзуцева после игры с клубом «Металлург-Видное».

- Не просто для нас складывалось начало матча по счету. Хотя, на мой взгляд, гол не вытекал из логики игры. Но мы пропустили быструю атаку соперника. Наверное, это на какое-то время выбило нас из колеи, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. - Но наши футболисты показали характер. Они молодцы. Во втором тайме мы доминировали. Забили отличных четыре голы, были еще моменты, чтобы еще реализовать свое преимущество. Результатом и качеством игры мы довольны.

«Металлург-Видное» - ФК «Калуга» - 1:4 (1:0)

Голы: Жабкин, 18 – Лукьянов, 65, 80, Суханов, 68, Укомский, 86.

«Металлург-Видное»: Кабаков, Цыбиков, Пономарев, Мустафаев, Клочков, Кошелев, Егоров, Бураев, Винокуров, Жабкин, Хасцаев (Гуцан, 60).

ФК «Калуга»: Крайков, Олишевский (Укомский, 46), Желтиков (Антипов, 89), Новицкий, Демин, Волгин (Романюк, 62), Крыжевских, Храпов, Лукьянов (Манукян, 89), Семин, Суханов.

Предупреждения: Бураев, 31 – Желтиков, 7, Храпов, 60, Лукьянов, 63.

Гол «Кванта» в матче с пензенским «Зенитом».

Победа в Калуге без зрителей

А вот «Квант» проводил свой домашний матч с пензенским «Зенитом» в Калуге. Напомним, что в Обнинске играть пока нельзя.

Надо отдать должное футболистам из первого наукограда, они смогли сокрушить крепкую команду из Пензы. Единственный мяч на 26-ой минуте после передачи с фланга забил Сергей Захаров.

Правда, сам этот поединок больше запомнится скандалом после его окончания. В социальных сетях болельщики стали оставлять комментарии о том, что на матч в Калуге их попросту не пустили. Не повезло не только фанатам «Кванта», но и поклонникам «Зенита», которые преодолели расстояние в 745 километров.

Кто-то в телеграм-каналах неожиданно обвинил региональное министерство спорта. Кто-то вообще приплел футбольный клуб «Калуга». Обнинский «Квант» же в своей группе в соцсетях обещал сделать заявление в понедельник, 11 апреля. Но его мы так и не дождались. Зато высказались в министерстве спорта Калужской области.

- Решение о проведении матча на нейтральном поле без зрителей принято Российским футбольным союзом из-за дисциплинарного нарушения со стороны футбольного клуба «Квант», - говорится в сообщении. - Болельщиков не пускали инспекторы контрольно-дисциплинарной комиссии. При этом клуб не проинформировал об этом своих болельщиков. В причинах сейчас разбираемся. Со стороны Калуги всё было на высшем уровне. И стадион, и организация игры. Мы заинтересованы в максимальном присутствии зрителей на спортивных мероприятиях.

Заявление, конечно, так себе по оформлению и смыслу. Но, прежде всего, обнинским болельщикам надо спрашивать, почему их никто не предупредил о невозможности посещения матча, у своего же футбольного клуба.

Кстати, поклонники «Кванта» почему-то до сих пор молчат.

«Квант» (Обнинск) – «Зенит» (Пенза) – 1:0 (1:0)

Голы: Захаров, 26.

«Квант»: Яковлев, Исаев, Болтунов, Иванушкин, Юлдашев, Захаров, Семкин, Демидов, Житников (Нефедов, 90), Мельников (Бойчук, 69), Садовский.

«Зенит»: Балаган, Тимченко, Сарычев, Трунов, Соколов, Очередин (Левкин, 61), Парамонов, Изосимов, Кашмин, Купцов (Егоров, 46), Аралин (Данилин, 61).

Удаление: Иванушкин, 64.

Предупреждение: Демидов, 52.

Нерядовой тур

В итоге этот тур принес поклонникам футбола в Калужской области больше положительных эмоций, нежели негативных. Обе команды добились побед.

«Квант» делит аж третье место в турнирной таблице с раменским «Сатурном». У «Калуги» пока все скромнее. Только девятая строчка.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги-2. Группа 3Б.

Впереди матчи третьего весеннего тура. «Калуга» примет в субботу, 16 апреля, футбольный клуб «Коломна». А «Квант» отправится в этот же день в Тулу. Там обнинским футболистам придется помериться силами с лидером утешительного турнира – командой «Арсенал-2».

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