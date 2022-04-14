Наталия Моисеенко и Михаил Силаев из Калуги сделали «страшно красивые» куклы-автопортреты

На выставке в Палатах Коробовых до середины мая можно увидеть выставку «Кукла. Традиции и современность».

Cупруги Наталия МОИСЕЕНКО и Михаил СИЛАЕВ пять лет назад увлеклись исследованием народных традиций, бросили основную работу и начали делать авторские коллекции кукол.

Так погрузились в тему, что стали ездили по глухим деревням, встречаться с бабульками-мастерицами. Теперь Михаил конструирует кукол, ткёт, лепит, а Наталия их разукрашивает и одевает, потому что знает всё про старинные наряды.

В 2022 году Наталия и Михаил вошли в рейтинг 12 лучших мастеров России.

- Мой прадед - гончар, - рассказывает Наталия. - Он делал посуду, глиняную игрушку. И мне захотелось узнать про этот промысел побольше.

Как-то, листая книгу о Хлудневе, мы с Михаилом увидели, что возле фото одной из мастериц есть дата рождения и нет даты смерти. Позвонили знакомому мастеру, спросили: «А что Татьяна Дмитриевна ГОРОДНИЧЕВА жива?» Он говорит: «Жива, в доме престарелых!»

Я была поражена: как жива! Мы год изучаем глиняную игрушку и нам никто не сказал, что последняя из старейших хлудневских мастериц жива! Почему её до сих пор не подняли на пьедестал, почему она не рассказывает о своем ремесле!

Этот звонок был в три часа, а в пять часов мы уже сидели в Думиничах в Доме престарелых рядом с Татьяной Дмитриевной. И я просто рыдала, не могла понять, как такой человек не у дел!

Мы с ней общались два года, она научила нас лепить потрясающих петухов.

Нашли на краю деревни

- От Татьяны Дмитриевны мы тогда сразу направились в Хлуднево. И сначала не заметили деревню, потому что она стоит в овраге, её не видно. Маленькие домики с крохотными окошками по обе стороны кривой дорожки.

Мы проехали через всю деревню, остановились у последнего дома. Видим: женщина там косит траву. Вышли из машины, говорим, что ищем, кого-нибудь, кто про хлудневскую игрушку расскажет. Она спрашивает: «А кого знаете?»

Ну мы знали, что должна быть Татьяна Ивановна РОЩИНА (БУБНЁВА). Она говорит: «Это - я, пойдёмте в дом!» И мы только в 12 часов выползли из хлебосольного стола, наевшись, напившись, наслушавшись рассказов.

А через неделю приехали уже на День Хлуднева. Там возле одного из домов накрывается огромный стол, вся деревня туда что-то приносит. Нас, как гостей, посадили во главу стола.По традиции поднесли чарку. Михаил - за рулем, он отмазался, а мне пришлось отдуваться.

И потом пели частушки. Одна маленькая незаметная бабулька перепела всех жителей. Равных ей не было! Мы тогда жалели, что не записали. Через год приехали на этот праздник уже с диктофоном.

Теперь мы в деревне, как постоянные жители – картошку убираем, сено косим, за столом сидим, в бане паримся, игрушки лепим.

Две судьбы

- В каждом промысле есть уникальные люди. У нас – Татьяна Городничева. Она была одиноким человеком, и её судьба очень напоминает судьбу известной северной мастерицы Ульяны БАБКИНОЙ, которая жила в заброшенной деревне, куда приходят медведи.

К ней все приезжали, и каждому она игрушечку делала. На ютубе есть фильмы «Сказки бабушки Ульяны» и «Куда ушла старушка». Посмотрите! На втором фильме будете рыдать взахлеб.

Вся её жизнь – подвиг ради глиняной игрушки. Ульяна рано потеряла жениха в первую мировую, потому что отец не разрешил им жениться. Жизнь прожила одна, посвятила её племяннику. Но племянник погиб. И она жила только игрушечкой, лепила её.

И, не смотря на тяготы, все её игрушки радостные и добрые. У таких бабулек есть внутренний дух, стрежень, и это чувствуется.

Каргопольская игрушка с калужским пирогом «Роща».

Добавили калужский пирог

- Несколько лет назад мы рванули на север, в Архангельск. На обратном пути заехали в Каргополь. По местным меркам это – рядом, всего лишь 500 км. Поехали по деревням, по наитию, куда машину приведёт, там и остановимся. Нашли мастеров, пообщались с ними.

Глиняные игрушки там – другие, фигуры – коренастые, лица - круглые. И люди от нас отличаются, мы – худые, лица узкие, а они – плотные, круглолицые.

И Михаил слепил по работам одного старейших мастеров коллекцию «Вдохновленные Севером». Здесь можно проследить историю жизни: свадьба, рождение детей, потом ребёнок вырос, муж закурил, пошли на базар покупать живность...

Но, так как это наша авторская коллекция, мы соединили каргопольскую игрушку с калужской. Добавили традиционный для нашего края свадебный пирог «Роща». В пирог вставлялись палочки, наверх которых приделывали печенья.

Раньше в деревне пьянство не поощрялось. Поэтому, когда свадьба заканчивалась, каждый брал из этого пирога палочку с печеньем и шёл домой. Если шёл не очень твёрдой походкой, то, видя эту палочку, люди понимали, что он – со свадьбы.

На зависть соседкам

- В глиняной игрушке всегда прослеживается традиционный костюм: сарафан, панёва, головные уборы. И однажды нам пришла идея воплотить это в ткани. Сделали глиняную куклу и одели её в панёву, занавеску, сороку.

Мужиков раньше нарядами не баловали по той причине, что они являлись добыдчиками. Витриной достатка в семье была женщина.

Первая глиняная кукла, которую Наталия и Михаил одели в традиционный костюм.

И если у неё на занавеске (типа фартука) кроме ткачества (ткать умели все) появлялся покупной кусочек кумача, это говорило о том, что достаток в семье вырос. Мы никак не могли понять, зачем этот кумач, когда такое шикарное ткачество?

А для того, чтобы Манька из соседнего дома, выгоняя корову, рано утром увидела меня в этой занавеске и померла от зависти, потому что мой муж имеет возможность подарить мне кусочек кумача. Все это увидят и на колодце обязательно обсудят.

Баба-грематуха в понёвном костюме Калужской губернии.

Всех одеть в порты

- После поневы (это - не юбка, как многие считают, а набедренная женская одежда, поясная) моя страсть теперь – порты. Я поняла, что все мужики должны ходить в портах. Женщин, которые любят брюки, тоже надо перевести на порты.

Это очень удобно: можно нагнуться, повернуться, сделать выпады. Потому что порты растягиваются в шпагат. Вы попробуйте мужчину в брюках на шпагат посадить - не получится. А в портах - можно и будет комфортно. Понёва и порты - это наше всё.

Дети до 5-7 лет, кстати, вообще ходили без портов. Помню, мой дед в деревне на нас, детей, говорил: «Беспортошная команда». Мы обижались: «Дед Костя, какие ж мы безпортошные? У нас всё есть!» Оказывается, это не сколько про одежду, сколько про статус, что мы - малявки, не положены ещё нам порты.

Страшно красивые

У Натальи и Михаила не только богатая фантазия, но и отличное чувство юмора. Недавно они сделали автопортрет. Кукол назвали «Страшно красивые».

Самое интересное, что внутри. Наталия показала всю подногтную своих кукол.

- Рождались они долго, - объясняет Наталия. - У них необычное тело. Ножки, ручки – подвижные, шевелятся. Верх и низ тельца - папье-маше, а середина - текстильная, сделанная из крапивной домоткани и набитая опилками. Это - душа внутри куклы.

Мужская рубаха сшита по этнографическому образцу. Мне мужские рубахи больше нравятся по крою, чем женские. Там лихо кроятся клины. И садятся эти рубахи идеально, ничего нигде не подвисает.

Михаил сделал такие конструкции, что ноги-руки у кукол шевелятся.

- У куклы - девочки - лоскутное шитье: 280 квадратов. Собрать их для меня было особым потрясением. Это мой первый опыт и не факт, что решусь его повторить. А на её сарафан ушло три метра материала.

В прошлом году у Наталии и Михаила была коллекция «У ангела нет других рук, кроме наших». Ангел – это те поколения, которые ушли. Сзади на спине у него – две маленькие куколки. Прошлое поколение несёт на своих плечах последующее – нас с вами. И чтобы наше скольжение по жизни было легче, он - на коньках.

По мотивам Марка Шагала

Эту куклу нужно крутить, чтобы рассмотреть рисунки на платье.

- В Калуге недавно проходила выставка Марка Шагала, Я пошла на неё с твёрдым убеждением, что это - переоцененный художник, я тоже так могу рисовать, - говорит Наталия. - Мы заходим в зал, где библейские сюжеты, я останавливаюсь возле первой картины «Адам и Ева» и замираю, потому что понимаю, что в одной капле за Евой – целая Вселенная.

Это - талант! Я не могла спать несколько дней. И родилась коллекция «Мать сыра земля». История от сотворения мира до распятия и нового сотворения мира

Первая кукла - с черепахой на голове. Это история про плоскую землю. Волосы у неё сделаны в виде спирали, как у галактики.

А на сарафане, если его покрутить, - библейские сюжеты, вдохновленные работами Марка Шагала – Адам и Ева, грехопадение, распятие, ангел, Дева Мария и земля – новый рай.

Вторая кукла – это уже новая земля и новое небо. Старая уходит и приходит новая, у нее пока только райский сад на сарафане.

В коллекции «Фазы жизни, как фазы Луны» было 18 кукол, почти все они - в частной коллекции. Повторять их мастера не имеют права. У них осталась одна кукла - растущая Луна. Это девочка, у неё нет украсов на рукавах, как у взрослой, простой сарафан и простая рубаха. Через неделю-две будет ещё кукла – молодуха в затканной рубахе, сарафане, занавеске.

16 апреля в 13:00 в Палатах Коробовых пройдёт творческая встреча с Наталией Моисеенко и Михаилом Силаевым. Мастера всех приглашаюти и обещают рассказать много интересного.

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