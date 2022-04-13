Екатерина Емельянова из Калуги освоила тонкое японское мастерство

В Доме мастеров до 21 апреля будет работа выставка «Свяжу букет весны», где можно увидеть авторские украшения Екатерины ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

Это практически ювелирная работа. Екатерина вяжет миниатюрные цветы из тончайших ниток и создает из них украшения: серьги, броши, подвески, заколки.

При этом каждый цветок настолько маленький, что поместиться на ногте пальца.

Украшения Екатерины очень позитивные.

Такие цветочки смотрятся оригинально, а связать их не так уж просто.

- Все связано крючком, - объясняет Екатерина. - Он очень тонкий, как иголочка. Нити тоже тончайшие, наподобие мулине. Это, действительно, работа с миниатюрой.

В Японии очень популярно амигуруми - маленькие вязанные крючком игрушки. Из этого направления отдельно выделись цветы. Ниток на них уходит очень мало. Цветочки получаются лёгкие, невесомые.

Открыла заново

- Рукоделию меня учили мама и бабушка. Вышивать бабушка меня начала учить, когда я ещё маленькая была. В детстве я это, конечно, всерьёз не воспринимала. Но потом произошло переосознание. Я заново для себя открыла вышивку.

Одно время увлеклась рисованием, и примерно год самостоятельно его осваивала. А потом трансформировала это в вышивку. Потому что художественная вышивка тоже своего рода рисование. Здесь, и работа с цветом, и свои особенности в том, как ложатся нитки.

Брошь с цветами придаст наряду весеннее настроение.

Цветы и животные

- Всё, что вы видите в Доме мастеров, я сделала специально для выставки. Что-то из этих украшений иногда ношу, что-то дарю. В моей коллекции - цветы и животные. Я люблю лилии, розы, герберы и такие простые цветы, как подсолнухи и ромашки, их много в моих украшениях, не могу без них.

Анималистическое направление – мое авторское. Я люблю вышивать птиц. И мне хотелось перенести это в украшения.

Так получились броши – птицы с цветочными узорами. Птицы все разные, есть и совы, и попугаи, и петухи.

Сделаны они с добавлением бусинок, пайеток. Сначала создаётся основа из вышивки, потом отдельно вышиваются цветы. И всё собирается вместе.

Птицы сделаны в Екатриной в её авторской технике. Они часто - с цветами.

Брошь «Снегирь» подойдёт для зимнего платья или теплого пиджака.

Сыну интересно

- Вязать цветы и делать украшения я начала буквально в этом году. Думала, что в декрете меня полностью накроет материнство, но нет, наоборот, пробила энергия, захотелось творчества.

Моему сыну Мише годик. Но он уже интересуется мои рукоделием, всё цапает, хватает. Кстати, мальчику на костюмчики вполне можно делать аппликации с животными.

А еще малышам часто вяжут игрушки. Я тоже успела сыну их навязать. Для детишек это – приятные тактильные ощущения, массаж пальчиков.

Делаю всё обычно ночами. Творчество на меня влияет психологически, гармонизирует. Важна и работа с цветом: если хочешь успокоится, можно использовать синий цвет, а чтобы добавить энергии – красный.

Дома у меня много вязаных вещей, хотя на большие вещи, как кофта, меня не хватает. У меня мама этим занимается. А моя любимая работа - миниатюра.

А это - заколка для волос.

Под разные наряды

- Весна - самый сезон для вязанных украшений начинается. Они могут быть, и повседневными, и вечерними. Походят под разные ситуации.

Мне сейчас очень нравятся тюльпаны – они на каркасной основе из проволоки. У них каждый листочек связан отдельно и может принимать нужную форму. Иногда я добавляю в цветы немного клея ПВА, потому что они закручиваются.

Впереди ещё предстоит большая работа. Задумок много – времени мало. У меня дома есть пакетик с цветочками, которые связались, но пока ещё не нашли своего места на украшениях.

На открытии выставки Екатерина представила свою авторскую коллекцию.

По традиции в Доме мастеров для гостей всегда - музыкальный комлимент.

Сотрудники Дома мастеров поблагодарили Екатерину за подготовку выставки.

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