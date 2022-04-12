«12 стульев» в Калуге: режиссер Роберт Манукян появился в роли Сталина

На сцене калужского драмтеатра – премьера: культовое произведение ИЛЬФА и ПЕТРОВА «12 стульев».

Спектакль заявлен, как «Стремительное весёлое доброе и музыкальное действо».

Поставил его главный режиссер театра Роберт МАНУКЯН.

Все премьерные дни – аншлаг! Ни одного свободного места в зале!

Спектакль приняли на «ура». Даже злые скептики остались довольны. В соцсетях писали:

- Отличный спектакль, работа актёров - супер! Великолепное музыкальное сопровождение!

- Кумицкий - молодец. Манукяну – супер-респект.

- Аккуратный спектакль. Пауз мало, действие идёт динамично.

- Игорь КУМИЦКИЙ выше всех похвал! Владимир ПРУДНИКОВ - брависсимо! Все, все актёры - браво, браво, браво!

- Весело и музыкально! И очень понравилось выступление артистов в фойе перед началом спектакля!

Знаменитый роман режиссёр Манукян уложил в два с половиной часа. Прежде всего поражает масштаб постановки – задействована практически вся труппа драмтеатра.

Такие лозунги и сейчас очень актуальны. Альхен, завхоз дома Старсобеса (Сергей ВИХРЕВ) и его жена Сашхен (Ольга ПЕТРОВА).

Почти все артисты играют сразу нескольких персонажей, переодеваясь и перевоплощаясь до неузнаваемости. Эффектная сценография по эскизам художника-постановщика Бориса ШЛЯМИНА (Нижний Новгород): вращающаяся двухэтажная конструкция – корабль, как символ мечты, безоблачной жизни.

Огромное количество лестниц, проходов, дверей, подиумов позволяет героям мгновенно переноситься в разные места действия. Яркие костюмы, которые создала художник Оксана БОГДАНОВИЧ передают противоречивую эпоху конца 20-х годов ХХ века.

Екатерина КЛЕЙМЁНОВА в роли Елены Станиславовны - бывшей возлюбленной Кисы Воробьянинова.

Эффектная мадам Грицацуева в исполнении Людмилы ФЕСЕНКО.

Остап и Киса - хамелеоны

Великого комбинатора, 28-летнего Остапа БЕНДЕРА играет Игорь Кумицкий. Бывшего предводителя дворянства, 52-летнего Кису Воробьянинова - «мощного старика, гиганта мысли, отца русской демократии и особу, приближенную к императору» Владимир Пудников.

Игорь Кумицкий - в роли Остапа Бендера, Владимир Прудников - в роли Кисы Воробьянинова - интресный, необычный режиссерский ход.

Дуэт получился идеальный: артисты прекрасно дополняют друг друга. Хотя и для Кумицкого, и для Прудникова роли совершенно не типичные.

- Что касается меня, то режиссер решился на жуткую авантюру, - говорит Игорь Кумицкий. -Я артист комедийный. Если рассматривать на примере фильма «Фантомас», я – комиссар Жюв (Луи де Фюнес), но никак не Жан Маре, а вот Вова Прудников – наоборот.

Перед началом репетиционного процесса я предложил режиссёру сделать рокировку – он категорически отказался! Вы знаете уже на первоначальном этапе было понятно, что режиссёр знает, что хочет.

Было ясно, что Роберт не просто взял этот материал, а что он зацепил его. А это значит он знает, что и как делать. Я доверился. И, мне кажется, он победил! После премьеры многие говорили: «Мы Кумицкого таким не видели!»

- Роль Остапа Бендера сыграли многие актёры – МИРОНОВ, ГОМИАШВИЛИ, ВЕСНИК, ЮРСКИЙ, МЕНЬШИКОВ, ФОМЕНКО. Вы на кого-то ориентировались?

- Нет! Более того, я уже давно не пересматривал кинофильмы по этому произведению. Хотя экранизации о поиске фамильных драгоценностях знают и помнят все.

Единственно, мне было странно, когда в начале репетиционного процесса в социальных сетях люди комментировали: «Кумицкий – Бендер, Прудников – Киса! Боже! Они совершенно не похожи на Миронова и не Папанова!» Мне было так смешно! А почему мы должны быть на них похожи?

Спектакль калужского театра это – взгляд, интерпретация режиссера Роберта Манукяна. Если хотите это его манифест! Если кто-то хочет подлинного и первозданного, лучше прочитать книгу. Если кто-то обожает Миронова или Гомиашвили, лучше пересмотреть фильм.

Наша история - театральный спектакль. Главное здесь слово - ТЕАТРАЛЬНЫЙ. Искусство кинематографии, телевидение позволяет быстро менять кадры, места действия, локации - там есть монтаж, на сцене показать весь роман невозможно.

От чего-то приходилось отказываться. И порой, от очень вкусных вещей. Но как все мы знаем, один из принципов режиссуры это - отбор. Режиссёрский приём в технике флешбек, когда герой о чем-то вспоминает и это проецируется параллельно на сцене, нас просто спасает.

Во – первых, в жанре гротеск это интересно, а, во-вторых, это сокращает огромное количество времени, которого у нас нет. Тайминг - ещё одно из важных понятий в комедии. Комедия не должна быть долгой.

Первое действие длится 1 час 32 минуты, второе – час. Мы стараемся делать эту историю динамичной, лёгкой, чтобы зрителю не приходилось смотреть на часы, чтобы он был частью сюжета.

Украденное у мадам Грицацуевой ситечко Остап Бендер (Игорь Кумицкий) меняет у Эллочки (Ирина Желтикова) на стул.

- Кто для вас Остап Бендер?

- Роберт предположил, что Остап – артист! И мне это показалось интересным. Одно его представление чего стоит: Остап Сулейман Бетта Мария Бендер Бей. Ну согласитесь, даже в этом есть что-то театральное.

Другое дело, играл ли он в театре, это - вопрос. Да, несколько раз в пьесе он упоминает, что когда-то исполнял роль Гамлета, душил на театральных подмостках не одну Дездемону, знавал, что такое успех, зависть, театральные интриги, но ведь он мог и врать.

Вот здесь для меня было не важно, играл он, или нет. Бендер – артист в жизни. Знаете, есть такие люди, им театр не нужен, в жизни они куда артистичней, чем на сцене.

Он - очень талантливый человек. Поиски стульев с сокровищами для него - не основная цель, его цель – развлечься. Для него это – квест, игра.

И если Воробьянинов, не находя сокровища в каждом последующем стуле, злится, нервничает. Бендер говорит: «Ничего страшного, заседание продолжается!» Для него это - приключение. Ему безумно нравится эта ситуация, он купается в ней.

Если зрители заметили, то художником по костюмам Бендер и Киса прорисованы в чёрно-белом варианте. Все остальные - цветные персонажи.

Остап и Киса – хамелеоны. Им приходится подстраиваться, приспосабливается для достижения своей цели. В конце спектакля Бендер и вовсе оказывается рядом с отцом всех народов на а-ля мавзолее.

А ведь сколько таких Бендеров не только стояло рядом с сильными мира сего, но и руководило нашей страной. Вы думаете нет? А я уверен!

- Сколько раз вы читали роман, готовясь к роли?

- Один раз, и это было лет восемь назад. Перед спектаклем перечитывал только фрагменты, где есть мой персонаж.

Готовясь к роли, я взял лист бумаги, провел посередине линию. В одной колонке написал «Кумицкий» в другой – «Бендер». И начал выписывать те черты, которые есть у меня и у моего персонажа.

Потом - те черты, которые есть у меня, но нет у Бендера и наоборот, есть у Бендера, но нет у меня.

Эту технологию я позаимствовал у британского актера Девида СУШЕ, который блистательно сыграл сыщика Пуаро. Это мне помогает на сцене не играть того или иного человека, а быть им.

Остап Бендер и Киса Воробьянинов сделаны в спектакле чёрно-белыми и выделаются на фоне других персонажей.

Откуда взялся Сталин

В спектакле много интересных режиссерских ходов: на сцене в одинаковых светло-бежевых костюмах появляются авторы Илья Ильф и Евгений Петров. Ильфа сыграл Дмитрий ДЕНИСОВ, а Петрова – Кирилл БЕССОНОВ.

Они постоянно взаимодействуют с персонажами. Петров даже умудряется напиться в ресторане с Кисой Воробьяниным.

Авторы Ильф (Дмитрий Денисов) и Петров (Кирилл Бессонов) постоянно в гуще событий. Например, помогают отцу Фёдору (Михаил Кузнецов) передать письмо для жены.

Сам режиссёр Роберт Манукян тоже выходит на сцену в конце спектакля в совершенно неожиданной роли… товарища СТАЛИНА.

- Я не хотел убивать Бендера, - поясняет режиссер Роберт Манукян. – Для меня «12 стульев» - история не столько про поиск бриллиантов, сколько о двух людях, которые оказались лишними в этом обществе.

В конце Ипполит Матвеевич практически сошел с ума из-за бриллиантов. А такой человек, как Остап, мне кажется, в те годы дошёл бы до верхушки. И я придумал финальную фразу: «Такие люди, как вы, на улице не валяются, идите к нам».

Мне нужна была документальность, что наступает эпоха сталинизма. Поэтому пошёл парад, который плавно перетёк в актёрский поклон. Чтобы почеркнуть документальность, я взял запись тех лет «Марш энтузиастов» и завершил им спектакль.

В завершении спектакля Бендер оказывается рядом со Сталиным.

- На афише жанр спектакля обозначен, как гротеск.

- Да, это - преувеличение. Поэтому актёрское существование идёт не в обычной бытовой форме, там есть некое преувеличение, которое в обычной жизни, может, и не бывает. Это все-таки театр. И в этом случае этот жанр уместен.

- Будет ли продолжение, увидим мы «Золотого телёнка»?

- Я думал об этом. Но надо было сначала поднять эту махину, поскольку спектакль сложный. Общая работа над ним заняла пять месяцев.

Два месяца я писал инсценировку: 474 страницы текста надо было превратить в пьесу. И три месяца все вместе работали над спектаклем.

38 актеров на сцене и 84 персонажа. Конечно, исподволь приходят мысли о продолжении. Но если это и состоится, то, естественно, не в этом сезоне.

Спектакль начинается в фойе

Все два с половиной часа зрители полностью погружены и вовлечены в атмосферу спектакля. В фойе перед началом и в антракте поют актёры. Зрители с порога попадают в эпоху начала ХХ века.

Во время спектакля актеры несколько раз проходят через зал, периодически обращаются к зрителям, сидят рядом с ними в проходе на стульчиках, делая ставки на аукционе.

В текст вручены Калуга и Мосальск. Поэтому кажется, что всё происходит здесь и сейчас.

Обилие танцев, песенных номеров. Артисты выкладываются по полной! Весь спектакль пропитан мощной актёрской энергией и оставляет позитивный настрой - отличный рецепт для понятия настроения.

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