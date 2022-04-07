Почему на перекрестке Гагарина и Королева в Калуге творится чехарда

В феврале мы уже рассказывали об аварийном участке дороги в нашем городе: «Волшебное кольцо. Участок дороги на Правобережье в Калуге стал для водителей камнем преткновения».

Эта публикация стала первой из нашего нового цикла рассказов о проблемных для автолюбителей Калуги местах города.

В ее завершение мы попросили вас, дорогие читатели, высказаться, о каких еще транспортных точках вы бы хотели почитать. И сегодня даем разбор одной из ваших заявок.

Наш подписчик «belowd.1974» в комментариях к той статье написал:

«Интересно было бы разобрать проезд перекрестка Гагарина – Академика Королева. Если со стороны Каменного моста все понятно (есть знаки движения по полосам), то со стороны парка Циолковского при движении по левой полосе прямо и повороте направо (в сторону Правого берега) водители часто попадают в аварийные ситуации.

Осложняется это еще тем, что перекресток пересекает маршрутный транспорт из крайней правой полосы прямо, что тоже сильно «удивляет» всевозможных ездунов и гостей нашего города».

Чехарда в час пик

Действительно, автолюбители хорошо знают, что в час пик машины на этом перекрестке идут сплошным плотным потоком. При движении по улице Академика Королева со стороны Каменного моста водители ориентируются на знаки, указывающие направление движения по полосам, там вопросов быть не может.

Но что касается направления движения от парка Циолковского в сторону улицы Гагарина – там начинается чехарда и неразбериха. Некоторые водители при повороте направо предпочитают не стоять со всеми в правой полосе. Занимают крайнюю левую полосу, доезжают до перекрестка и выполняют поворот направо, на улицу Гагарина. Причем даже о намерении повернуть сообщают не всегда – видимо, некогда.

И вот здесь вариантов ДТП может быть несколько: встреча с попутным общественным транспортом, идущим прямо по крайней правой полосе; встреча с автомобилем, поворачивающим на Гагарина со стороны Каменного моста. Да и еще много других вариантов, которые, полагаем, наши читатели могли наблюдать лично.

Глазами очевидцев

На остановке у парка Циолковского, которая является конечной для нескольких маршрутов общественного транспорта, мы спросили водителей об аварийности на перекрестке.

– Постоянно здесь наблюдаю аварии, – рассказывает водитель 77-й маршрутки Андрей. – Если ехать от парка в сторону Гагарина по крайней левой полосе, то здесь для легковых автомобилей поворот направо невозможен. Там знак: поворот только для грузовых, потому что они просто не вывернут иначе.

Аварии чаще потому, что машины не разъезжаются. С той стороны, – показывает мужчина на верхнюю часть Академика Королева, – две полосы разрешено налево, чтобы пробки не создавать. А со стороны парка, что часто бывает, правая полоса – прямо транспорт идет, а левая – вдруг направо поворачивает.

– Когда последний раз видели аварию на этом перекрестке?

– Час назад, – смеется мой собеседник. – Ну только эти просто догнали друг друга, следом ехали. Нужно быть внимательным на дороге, вот и все.

Подробно расспросить водителя другого маршрута, который подъехал следом, не удалось. Пока он обилечивал пассажиров, только и успел ответить:

– У меня есть 20 секунд и уезжаю. Аварии есть, часто. Обычно в сторону Гагарина, туда, вниз.

Официально

За разъяснениями правил проезда перекрестка мы обратились в УМВД России по Калужской области.

УМВД России по городу Калуге прислала нам следующие данные за 12 месяцев прошлого года.

На перекрестке улиц Гагарина и Академика Королева города Калуги зарегистрировано:

2 ДТП, в результате которых 2 человека пострадали,

11 ДТП с материальным ущербом (без пострадавших).

По видам ДТП – 11 столкновений, и по одному наезду на велосипедиста и пешехода.

Основными причинами ДТП явились невыполнение водителями требования перед поворотом направо заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, а также несоблюдение очередности проезда перекрестка.

- Местом концентрации ДТП (аварийно-опасный участок) данный перекресток не является, - говорят в дорожной полиции. - Для справки: местом концентрации ДТП является участок дороги в населенном пункте, пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло 3 и более ДТП одного вида (например, наезд на пешехода), или 5 и более ДТП независимо от их вида (например, наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание и т.д.), в результате которых ранены или погибли люди.

Знаки

Также в ГИБДД подробно объяснили, как надо двигаться на этом участке по правилам.

Поворачивая или разворачиваясь на любом перекрестке, водители обязаны руководствоваться общими принципами проезда. А именно: они обязаны занять соответствующую крайнюю полосу в направлении поворота или разворота. Исключение - когда водитель заезжает на круг, либо если разметка и знаки указывают на иные правила пересечения перекрестка.

Со стороны ул. Баумана в сторону ул. Гагарина, согласно знакам, движение осуществляется следующим образом: с левой полосы разрешено поворачивать налево и разворачиваться, с правой – прямо, направо и налево. То есть с двух полос возможен поворот налево в сторону микрорайона «Правый берег».

А вот со стороны ул. Циолковского в сторону ул. Гагарина, говорят в ГИБДД, при проезде перекрестка водителям следует руководствоваться пунктом 8.5 правил. То есть поворот направо должен выполняться только с правой полосы.

При этом со стороны ул. Циолковского перед перекрестком установлен знак 4.1.4 «Движение прямо или направо» совместно с табличкой 8.4.1 «Вид транспортного средства». Этот знак действует не на левую полосу движения, а на пересечение проезжих частей. Табличка же распространяет действие знака 4.1.4 только на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

То есть грузовики обязаны двигаться через перекресток только прямо или направо, а поворот налево и разворот им запрещен.

Надеемся, благодаря столь развернутому ответу УМВД России по городу Калуге, вы получили исчерпывающие ответы.

Уважаемые читатели, мы всегда ждем от вас обратную связь. Пишите в комментариях или на почту: lanita@kp.kaluga.ru, сообщайте об аварийных, проблемных участках дорог города, разъяснения по которым вы бы хотели получить. Будем разбираться вместе!

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