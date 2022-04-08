Кологривовы купили в Калуге знаменитую усадьбу и открыли в ней нотариальную контору

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В 1885 году наследники богатых калужских купцов ЗОЛОТАРЁВЫХ уезжают из Калуги и продают свою знаменитую усадьбу жене нотариуса КОЛОГРИВОВА Екатерине Ивановне ХРАПОВИЦКОЙ.

Из тульских дворян

О Кологривовых сохранилось мало сведений. Известно, что Александр Иванович КОЛОГРИВОВ происходил из тульских дворян.

Родился он в семье Ивана Николаевича КОЛОГРИВОВА и его жены Анны Петровны (по некоторым данным ЭНГЕЛЬГАРДТ, по другим – БЕХТЕРЕВОЙ).

Это была уважаемая семья. Иван Николаевич служил в лейб-гвардии Кирасирского полка, вышел в отставку в чине полковника. Владел имением в Тульской губернии. Скончался он 8 марта 1849 года в селе Леонтьево возрасте 40 лет от болезни.

Его жена - Анна Петровна - была женщиной активной. После смерти мужа она стала директором Мариинского института в Петербурге. Эту должность ей предложила Великая княгиня Елена Павловна.

В институт принимались девочки от 10 до 12 лет - дочери священников, купцов, ремесленников, мещан и служащих. Предпочтение отдавалось сиротам.

В Мариинском институте из них должны были «сделать честных и добродетельных женщин, хороших и сведущих хозяек, попечительных нянек или надзирательниц за детьми, а в случае нужды, надежных и исправных прислужниц, искусных во всяких рукоделиях».

Институт готовил в основном воспитательниц и учительниц. Ряд дисциплин преподавались на иностранных языках.

Учреждение было закрытым, со своим уставом строгим распорядком. Подъем - в 6 утра, затем – молитва и завтрак: чай с хлебом. Потом два часа уроков и рукоделие, а в 12 часов - обед, после которого до 2-х часов - отдых. Затем - занятия до 5 часов. В 8 вечера - ужин, в 10 часов – отбой ко сну.

Анна Петровна Кологривова шесть лет руководила этим институтом, заведовала учебной частью.

Переезд в Калугу

У Анна Петровны и Ивана Николаевича было шестеро детей. Дочери: Софья, Надежда, Ольга и сыновья: Николай, Владимир и Александр. Старшая дочь – Софья - вышла замуж за Якова Семеновича УНКОВСКОГО и жила в Калуге. К ней и переезжает Анна Петровна.

В Калуге эта деятельная женщина также ведёт активную жизнь. Участвует в различных благотворительных сообществах и мероприятиях. А позже в наш город приезжает и её сын Александр. Так Кологривовы оказались в нашем городе.

Знатное родство

Александр Кологривов был пятым ребенком в семье.

Он получил хорошее образование, закончил университет в Санкт-Петербурге.

В Калуге Александр Иванович сначала был судебным следователем Лихвинского уезда, затем служил на разных должностях в судах.

Позже открыл свою нотариальную контору.

Женился на Екатерине Ивановне Храповицкой, принадлежавшей старинному дворянскому роду, внесённому в родословные книги Смоленской, Калужской, Владимирской и Тверской губерний.

Её мать - Варвара БЕЛКИНА - была дочерью малоярославецкого помещика.

Отец – Иван Николаевич ХРАПОВИЦКИЙ - поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка. Выйдя в отставку, он поселился в Калуге.

Семья была в родстве с дворянами КАР - владельцами калужской усадьбы Горяиново (Сергиевское), мореплавателем, директором калужской Николаевской мужской гимназии, предводителем дворянства, УНКОВСКИМИ и ГОНЧАРОВЫМИ - родственниками Натальи ГОНЧАРОВОЙ.

Дом стал музеем

Семья нотариуса Кологривова всегда занималась общественными делами, состояла в различных попечительских обществах. Екатерина Ивановна была избрана членом правления Работного дома, который помогал бедным.

У Екатерины Ивановны и Александра Ивановича было пятеро детей, сыновья: Геннадий, Александр, Виктор, Константин и дочь Пелагея.

Купив усадьбу Золотарёвых, Кологривовы разместились на втором этаже, а на первом комнаты сдавали. В большой усадьбе хватило место и для нотариальной конторы.

В 1919 году дом национализировали, а в 1922 году сюда из палат Коробовых переехал Калужский исторический музей.

Семейная трагедия

Что стало с Александром и Екатериной Кологривовыми после революции - не известно.

Судьба же их детей не была счастливой. Сын Константин выбрал военную службу, но был убит в ссоре с сослуживцем, недожив до 27 лет. Сына Александра расстреляли в 1918 году.

Третий сын - Геннадий Кологривов служил в разных ведомствах, был чиновником. После революции сведений о нём нет. Ничего не известно и о его брате Викторе Кологривове.

Дочь Кологривовых Пелагея закончила Петербургскую консерваторию, преподавала пение в калужской музыкальной школе, позже вела вокальные занятия в Калужской государственной театральной школе.

Замуж она вышла за морского офицера Сергея Николаевича УНКОВСКОГО, который прошел три войны: русско-японскую, первую мировую и гражданскую. Был начальником морского отдела при командующем всеми вооруженными силами Украины и Крыма.

В 1931 исполнял обязанности начальника Управления безопасности плавания кораблей Черного и Азовского морей. В том же году его арестовали. В тюрьме он погиб.

По одной версии - покончил с собой, по другой - скончался, не выдержав условий содержания.

Пелагея умерла от голода во время блокады Ленинграда.

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