Экономист из Калуги объяснил, что будет с ценами и почему

Цены в магазинах растут каждый день. При этом в конце февраля этот процесс объяснялся падением рубля.

Последние две недели национальная российская валюта растет. Но цены на прилавках при этом не снижаются.

О том, в каких условиях всем нам дальше жить и к чему готовиться, мы узнали у кандидата экономических наук, доцента кафедры «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» калужского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Искандера ТУРСУНМУХАМЕДОВА.

- Искандер Гайратович, будут ли цены вообще откатываться назад? Повод ли это для проверок ФАС? Это спекуляция или как-то можно объяснить поведение ретейлеров?

- В рыночной экономике действует эффект храповика. Согласно нему, если цены единожды поднялись, то они уже не опустятся. В нашей настоящей ситуации не все факторы роста цен являются рыночными. Ряд крупных поставщиков товаров решил, что называется, сыграть на моменте экспорта и получить сверхприбыль.

Сейчас Федеральная антимонопольная служба должна в ежедневном режиме контролировать обоснованность ценообразования, установив предельные темпы роста цен на товары. Особенно это касается рынка продовольствия.

- Цены не упадут ни в каких сферах? Останемся как минимум с такой же стоимостью продовольствия и техники, как сейчас?

- Компании, занимающиеся продовольственными товарами, стоят особняком. У них свои условия жизни. Потому что жители в любом случае будут покупать продукты. Им деваться просто некуда. Каждый день необходимо кушать.

У компаний, которые торгуют техникой, совсем другая ситуация. Ведь с покупкой этих товаров население может повременить. Скорее всего, именно такие компании пойдут первыми на снижение цен.

Но еще раз повторюсь. На снижение цен должны пойти под воздействием федеральной антимонопольной службы и продуктовые ритейлеры, которые необоснованно завысили стоимость товаров в своих магазинах.

- Это же чистой воды спекуляция.

- Конечно. Такими случаями должны заниматься соответствующие органы. Нельзя это оставлять в таком состоянии и спокойно смотреть на такие действия.

- Если цены понизятся, то насколько?

- Сильно отыграть стоимость товаров не получится. Многое будет, конечно, зависеть от внешних факторов, которые стали причиной всей этой ситуации.

- В России сейчас есть два самых обсуждаемых продуктовых товара: гречка и сахар. Спрос на них велик, цены растут. У этих процессов одинаковая природа?

- По сахару рост цен в принципе обоснованный в сложившейся ситуации. Что касается гречки, то это опять же спекуляция.

- Одну волну повышения цен мы уже пережили. Стоит ли ждать второго сильного потрясения в 2022 году?

- Это невозможно предугадать. Как я уже говорил, многое зависит от внешней повестки. Но и не стоит забывать о том, как должны реагировать на нынешнее положение дел российские власти всех уровней.

- Как вы считаете, к сегодняшнему дню эта реакция профессиональна? Достаточно ли принятых уже мер?

- В целом реакция властей адекватна. Но нужно все-таки действовать на опережение. Мы только отвечаем на какие-то удары, а должны «бить» первыми.

- Сейчас многие россияне радуются тому, что курс доллара падает. Причем, достаточно быстрыми темпами. Хотя, насколько я понимаю, такое резкое укрепление нашей валюты тоже не приведет ни к чему хорошему. Так ли это?

- Резкие изменения валютного курса никогда не ведет к хорошим результатам в экономике. Это касается как роста, так и падения.

Укрепление национальной валюты не будет способствовать нашему экспорту ни в каком направлении, ни в какой отрасли.

- Но российские товары, за редким исключением, во многих странах мира сейчас и не ждут.

- Пока не ждут, именно сейчас. В российских товарах, а тем более в ресурсах нуждается мировая экономика.

- Газовый вопрос остается одним из главных в современной мировой повестке. Это один из главных козырей России. Расчеты за газ рублем большинство наших соотечественников восприняли с большим воодушевлением. Хотя мало кто понимает, что на самом деле это дает России.

- В глобальном тренде цель одна – потеснить расчеты в долларах, снизить роль этой валюты в мировой экономике. Плюс не стоит забывать, что это сильный политический момент.

- Но речь идет о покупке за рубли не только газа, но и других российских товаров. Пойдут ли на это западные страны?

- А куда они денутся? Если наши товары будут нужны, то, конечно, купят и за рубли.

- Как себя вести простым калужанам в создавшейся ситуации? Куда направить деньги, если они есть.?

- Нужно дифференцировать расходы так, чтобы не пропали сбережения граждан. Сейчас необходимо вкладывать финансы в то, что конкретно нужно конкретно каждому человеку. Не надо запасаться на долгие годы вперед.

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