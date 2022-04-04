В калужском дерби сильнее оказался обнинский «Квант»

В воскресенье, 3 апреля, на стадионе в Анненках стартовала весенняя часть чемпионата России по футболу. В рамках Футбольной национальной лиги-2 на поле вышли клуб «Калуга» и обнинский «Квант».

Калужские противоречия

Этому противостоянию не так много времени. Все-таки команда из Обнинска лишь второй сезон выступает в профессиональном футболе.

Но с самого первого матча между «Калугой» и «Квантом» болельщики заговорили о противостоянии двух подходов к делу.

«Калуга» якобы богаче, может позволить себе привозных футболистов. А «Квант» делает ставку на своих воспитанников.

На бумаге это так. Но кто мешает клубу из Обнинска зарабатывать, подписывать спонсорские контракты с предприятиями города и области? Разными способами выбивать партнерские договоры с банками и другими компаниями.

Также говорят и про то, что «Квант» дает возможность своим игрокам развиться в профессиональном футболе. При удачном раскладе обнинцы могут пойти дальше, в клубы более высоких лиг. А «Квант» даже получит возможность заработать на продаже футболистов.

Правда, такого примера в истории обнинского клуба найти невозможно.

Так что противоречия в действительности «Калуги» и «Кванта» только кажущиеся. На поле в первом туре утешительного турнира вышли две одинаковые команды с не самыми высокими задачами на оставшиеся матчи этого сезона.

Главному тренеру ФК «Калуга» Константину Дзуцеву сейчас не позавидуешь.

Незавидное положение

«Калуга» и «Квант» весной поборются только за места с 13-ое по 22-ое. Очки в утешительном турнире командам из нашего региона достались только добытые в матчах с теми клубами, которые также не борются за медали турнира. У «Калуги» всего 6 баллов. У «Кванта» до отчетного матча было 12.

Турнирная таблица ФНЛ-2 - Группа 3.

В ночь перед игрой в Калуге прошел сильный снегопад. Несмотря на это, поле стадиона в «Анненках» было подготовлено. А вот болельщики в такую погоду на матч не собрались. На трибунах присутствовали не более 300 любителей футбола.

Калужские фанаты немного наделали шума на матче.

Главная трибуна осталось практически пустой.

Смотреть футбол в такую погоду холодно даже под пледом.

Главный герой - судья

Сама игра получилась не самой событийной. Голевых моментов за 90 минут «Калуга» и «Квант» практически не создали. Только судья Сергей Осипов из Смоленска иногда оживлял немногочисленных болельщиков. Арбитр показал 10 желтых карточек.

Пенальти и гол в матче «Калуги» - «Квант».

Главный эпизод в матче случился на 61-й минуте. Судья назначил неоднозначный пенальти в ворота «Калуги».

Полузащитник «Кванта» Алексей Феколкин смог переиграть вратаря Алексея Чернова и забил победный гол.

В оставшееся время хозяева поля так и не смогли ничего создать у ворот гостей. «Калуга» уступает в первом официальном матче 2022 года – 0:1.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

Константин Дзуцев – главный тренер ФК «Калуга»

- Вину за это поражение возьму на себя. Не удалось достать ту эмоцию у футболистов, которая необходима при дерби. В атаке мы сыграли достаточно академично. Во-вторых, наверное, я поспешил с заменами. Надо было дать какое-то время еще сыграть игрокам основного состава. Потому что после замен наша игра совсем сломалась. Хотя она и так была не самого высокого качества. Так что вину беру на себя. Но не могу и не отметить судейство. Первый матч всегда проходит на нервах. В этот раз судья трактовал спорные моменты не в нашу пользу. Факт остается фактом. Действия арбитра повлияли на результат матча.

Пресс-конференция Олега Морозова.

Олег Морозов – главный тренер обнинского «Кванта»

- Прежде всего, хочу поздравить всех с началом весенней части сезона. Первый матч получился интересным. Все-таки калужское дерби для нас занимает особое место. Мы выиграли. Хотя матч был ничейным. Где-то нам улыбнулась удача. Когда-то и такое должно случаться. Рады за ребят. Они сыграли дисциплинированно, сплоченно, как мы и требуем от них. После забитого гола мы практически ничего не дали создать у своих ворот «Калуге». Это очень порадовало, это не всегда свойственно нашей команде.

Мы накануне матча занимались по колено в снегу в Обнинске. У нас нет возможности почистить поле. Я сказал брать в Калугу своим футболистам все: валенки, кеды, кроссовки. Уже на матче будем разбираться, в какой обуви выходить на поле. Надо отдать должно организаторам встречи, поле подготовили, играть было комфортно.

ФК «Калуга» — «Квант» (Обнинск) — 0:1 (0:0)

Гол: Феколкин, 62 (с пенальти).

ФК «Калуга»: Чернов, Демин, Новицкий, Дубровин (Укомский, 57), Романюк, Волгин (Олишевский, 46), Крыжевских (Бурдыкин, 57), Храпов, Антипов, Суханов (Сергеев, 57), Лукьянов.

ФК «Квант»: Яковлев, Исаев, Болтунов, Иванушкин (Волков, 59), Юлдашев, Семкин (Житников, 90+), Захаров, Демидов, Феколкин (Нефедов, 90+), Мельников (Бойчук, 46), Садовский.

Предупреждены: Дубровин, 11, Храпов, 27, Новицкий, 52, Волгин, 86, Укомский, 90+ — Мельников, 10, Феколкин, 40, Семкин, 45, Юлдашев, 49, Садовский, 67.

После победы в Калуге «Квант» поднялся на пятое место.

Во втором весеннем туре «Калуга» сыграет в Москве с клубом «Металлург-Видное». А «Квант» примет пензенский «Зенит». Матчи пройдут 11 и 10 апреля соответственно.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.