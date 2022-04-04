«Улыбки месяца»: чему улыбались калужане в марте

Несмотря на апрельский снегопад, весна в ближайшие дни окончательно придет на калужскую землю. А это значит, что все вокруг преобразится и засияет новыми красками.

Наш традиционный проект «Улыбки месяца» никогда не тускнеет. Калужане продолжают с улыбкой смотреть на все, что происходит вокруг.

Так что же радовало наших земляков и гостей города в марте? Мы узнали это, прогуливаясь по улицам.

Наш корреспондент Дарья Иванова поговорила с калужанами и гостями города о том, что же их порадовало в первый месяц весны.



Надежда: «Больше встреч с друзьями было, классная тёплая весенняя погода, светило солнышко».

Настя: «Хорошие оценки в школе, прогулки с друзьями, семья, сестра».

Дарья: «Погода, семья и прогулки - гуляем вместе, лучшие подруги».



Владислава и Андрей: «День рождения сына, нашли возможность и время попасть в театр».

Данила и Настя с улыбкой вспоминают каникулы.

Евгения радовала мартовская погода.

Артём в марте получил зачёт автоматом.

Наталья Михайловна улыбалась, глядя на детей и внуков, и радовалась работе.

Анна Ивановна: «У меня каждый день полон радости: ремонт сделала, мебель новую купила, внуки радуют».

Ирина: «Весна пришла рано! Дети хорошо окончили четверть, все здоровы».

Андрей Бурмистров: «Тёплая погода, выстраивание хорошего распорядка дня, поездки с друзьями в соседние регионы».

Даниил: «По работе стало спокойнее, наступает весна - это всегда повод для радости, вечера довольно насыщенны».

Елизавета: «Первый раз сходила на пилатес, взяли билеты в Пятигорск. Радовали солнечные дни и мои ученики».

Анна: «Месяц был насыщенным. Радует стабильность в работе».

Дарье (слева) исполнилось 20 лет. Она учится в автошколе и скоро будет сдавать вождение. У Виолетты (в центре) появилось больше времени на себя. Анастасию (справа) порадовали в марте новые знакомства.

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