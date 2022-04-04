«Улыбки месяца»: чему улыбались калужане в марте
Несмотря на апрельский снегопад, весна в ближайшие дни окончательно придет на калужскую землю. А это значит, что все вокруг преобразится и засияет новыми красками.
Наш традиционный проект «Улыбки месяца» никогда не тускнеет. Калужане продолжают с улыбкой смотреть на все, что происходит вокруг.
Так что же радовало наших земляков и гостей города в марте? Мы узнали это, прогуливаясь по улицам.
Наш корреспондент Дарья Иванова поговорила с калужанами и гостями города о том, что же их порадовало в первый месяц весны.
Надежда: «Больше встреч с друзьями было, классная тёплая весенняя погода, светило солнышко».
Настя: «Хорошие оценки в школе, прогулки с друзьями, семья, сестра».
Дарья: «Погода, семья и прогулки - гуляем вместе, лучшие подруги».
Владислава и Андрей: «День рождения сына, нашли возможность и время попасть в театр».
Данила и Настя с улыбкой вспоминают каникулы.
Евгения радовала мартовская погода.
Артём в марте получил зачёт автоматом.
Наталья Михайловна улыбалась, глядя на детей и внуков, и радовалась работе.
Анна Ивановна: «У меня каждый день полон радости: ремонт сделала, мебель новую купила, внуки радуют».
Ирина: «Весна пришла рано! Дети хорошо окончили четверть, все здоровы».
Андрей Бурмистров: «Тёплая погода, выстраивание хорошего распорядка дня, поездки с друзьями в соседние регионы».
Даниил: «По работе стало спокойнее, наступает весна - это всегда повод для радости, вечера довольно насыщенны».
Елизавета: «Первый раз сходила на пилатес, взяли билеты в Пятигорск. Радовали солнечные дни и мои ученики».
Анна: «Месяц был насыщенным. Радует стабильность в работе».
Дарье (слева) исполнилось 20 лет. Она учится в автошколе и скоро будет сдавать вождение. У Виолетты (в центре) появилось больше времени на себя. Анастасию (справа) порадовали в марте новые знакомства.
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