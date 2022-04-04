Какие дороги отремонтируют в Калуге, обсудили на планерке Дмитрия Денисова

В понедельник, 4 апреля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

В Калуге реализуют «народные» проекты

В ходе совещания были озвучены возможности территориального общественного управления по привлечению бюджетных средств для реализации собственных инициатив. Так, в 2022 году финансирование получать как минимум четыре проекта: памп-трек в микрорайоне Силикатный (возле 49-ой городской), спортивная площадка рядом с домом 14 по улице Карла Либкнехта, Аллея добра в микрорайоне Кубяка и универсальная детско-спортивная площадка в деревне Крутицы

- В этом году надо обязательно профинансировать максимальное число проектов по инициативному бюджетированию, - сказал городской голова. - Действительно, проекты все очень важные и нужные. Они прошли процедуру голосования. Все абсолютно справедливо.

Субботники пройдут с 4 апреля по 6 мая.

Субботники в Калуге пройдут с 4 апреля по 6 мая

Из-за выпавшего на выходных снега изменились графики проведения субботников в Калуге. Они пройдут в областной столице с 4 апреля по 6 мая.

- Ежегодно проходят субботники, - сказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Всегда есть одна проблема – несвоевременный вывоз отходов. Необходимо подготовить перечень площадок, где будут складироваться эти пакеты с мусором. Потом уже наши учреждения все это соберут и вывезут на предприятие по переработки мусора в районе бывшего полигона в Ждамирово. Губернатор дал соответствующее распоряжение. Оно было поддержано и финансированием.

Что касается веток и санитарной опиловки, сейчас у управляющих компаний есть возможность решить эту проблему, по сути дела, за бюджетные деньги. В городе пока не создана стройная система, связанная с вывозом древесно-стружечных отходов. Этот вопрос нам еще предстоит решить. Мы уже определили участок для складирования отходов. Но сейчас в рамках взаимоотношений с калужским региональным экологическим оператором эту задачу можно решить. Управление ЖКХ должно дать разъяснения. Город и областное правительство поможет.

Информация о местах проведения субботников опубликованы на сайте городской управы.

- Есть очень много калужан, которые искренне хотят помочь городу, приняв участие в субботниках, - отметил Дмитрий Денисов.

На Синих мостах будет произведен ремонт горячим асфальтом.

Первый горячий асфальт в 2022 году ляжет на Синих мостах

На планерке также много времени было уделено дорожным работам.

- Ямочный ремонт проходит по плану. Отклонений и сбоев нет, - сказал заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги Игорь БУГАЕНКО. - С 1 декабря и по настоящее время МБУ «СМЭУ» произведен ямочный ремонт на площади 2990 квадратных метров. Работы проходили более чем на 50 улицах Калуги. За прошедшую неделю литым асфальтом произведен ремонт на площади 395 квадратных метров. Были отремонтированы участки дорог на улицах Степной проезд, Хрустальная, Мичурина, Достоевского, Суворова, Грабцевское шоссе. На текущую неделю в планах работы на дублере ул. Генерала Попова, Ромодановские дворики, перекресток улиц Циолковского и космонавта Комарова, улицы Поле Свободы и Волковская.

Игорь Бугаенко также отметил, что пока работы продолжаются литым асфальтом. С наступлением благоприятных погодных условий будет осуществлен запуск муниципального асфальтного завода. Для этого доведено финансирование, закуплены инертные материалы. Тогда дорожники приступят к работе горячим асфальтом.

- Надо начать с развязки на Синих мостах, - сказал городской голова Дмитрий Денисов. – На Синих мостах был достигнут определенный эффект от ремонта литым асфальтом зимой. При отрицательных температурах мы большого сделать не могли. Но это нельзя, конечно, считать капитальным ремонтом. Сейчас все доделаем. Будем заходить с началом работы асфальтного завода сначала на самые проблемные объекты.

В 2022 году отремонтируют улицу и площадь Привокзальную, ул. Мельничная, кирпичный завод МПС.

В Калуге дополнительно отремонтируют четыре улицы

В Калуге отремонтируют еще четыре улицы. Такую информацию озвучила директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН.

- В текущем году появилась возможность выполнить работы дополнительно на четырех дорогах: улица и площадь Привокзальная, ул. Мельничная, кирпичный завод МПС, - отметила Татьяна Арен. - На прошлой неделе состоялись торги. Мы сейчас находимся на этапе заключения контрактов. Поэтому к заявленным ранее восьми дорогам ремонт будет сделан еще на четырех.

По словам Татьяны Арен, работы начались на улицах Кутузова, Баррикад, Космонавта Комарова. На прошлой неделе там производилась разборка тротуаров. Также устраивали бортовой камень.

По улице Кутузова устанавливались латки для приема осадков и готовили основание под укладки плитки. На Космонавта Комарова произведено фрезерование проезжей части. Как только позволит погода, начнется укладка выравнивающего слоя асфальта.

Молоко и ярмарки

В конце марта в Калуге были достигнуты договоренности о понижении цены на бочковое молоко. Как они выполняются, рассказал начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН.

- Мы ведем мониторинг деятельности предпринимателей, осуществляющих торговлю разливным молоком на территории города Калуги, - сказал Васин. - По прошествию четырех дней можно сказать, что наши договоренности соблюдаются. Молоко в Калуге стало стоить 50 рублей за литр.

С 5 по 7 апреля будет проведена ярмарка на пешеходной части улицы Театральной. Она дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий.

- Приглашаем всех калужан на эту ярмарку. Можно будет купить качественные продукты по ценам от производителей, - отметил Владимир Васин.

В завершении планерки городской голова Дмитрий Денисов традиционно ответил на вопросы, которые калужане оставляли ему в социальных сетях.

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