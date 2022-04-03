Железных коней не прокормить. Пересядут ли жители Калужской области на общественный транспорт?

Мы продолжаем серию публикаций о ситуации с наличием и ценами на различные товары в нашем городе.

Ранее мы писали об электронике, подорожании бытовых товаров и о наличии в магазинах косметики.

Сегодня даем обзор того, что творится с автозапчастями.

Дорогое удовольствие

Ремонт автомобиля редко когда обходился дешево. А в свете последних событий может превратиться в исключительно дорогое удовольствие, съедающее весь бюджет семьи.

Вот и меня коснулась эта проблема. Автомобиль стал плохо держать обороты, а потом и вовсе заводился через раз. Мастер предупредил, что сейчас ремонт доступным точно не будет. Решила пока пересесть на общественный транспорт.

Чтобы выяснить, как складывается ситуация с наличием и стоимостью запасных частей на автомобили, я посетила несколько магазинов автозапчастей и побеседовала с их владельцами и продавцами.

«Вода у всех есть, а остальное – импорт»

Первым на пути оказался магазин автозапчастей на сквере Мира. Вывеска сообщает, что там можно найти комплектующие на автомобили Volkswagen, Audi, Toyota, Volvo, Mitsubishi и другие. Я поинтересовалась, стало ли сложнее их клиентам купить детали для автомобиля?

— Нет, купить не так сложно, все зависит от количества денег у людей, – говорит сотрудник магазина Константин. – Мы продаем любые запчасти, необязательно оригинальные. А вот цены выросли, особенно на европейских комплектующие. И на товары китайских производителей тоже.

Что вы думаете? В два раза подорожали, а масла из Европы еще больше! Если говорить о наличии запчастей, то китайские есть, а вот остальные у поставщиков уже заканчиваются.

Еще один магазин, в который я заглянула, находится на удаленном расстоянии от центра города, на улице Московской.

— Поставщики наши уже зажали товар, – приглушенно говорит через медицинскую маску продавец магазина автозапчастей, пожелавший сохранить анонимность. – Закрыли на ключ и держат. Либо дают порционно, либо отказывают.

Поинтересовалась я и стоимостью автомобильных масел российского производства, которые, как оказалось, тоже выросли в цене.

— Знаете, это как мы суп дома варим: вода у всех есть, а вот остальное – импорт, – поясняет продавец.

Ликбез о логистике

Неожиданно в разговор вступает стоявший в магазине молодой мужчина, который отказался представиться.

— Я очень плотно работаю с закупками: с Китаем, Европой – у нас мало веселого. Вот у ребят, – показывает рукой на стеклянную витрину мой собеседник, – фары приезжают из Китая.

Запчасти ввозятся в Россию в основном морскими контейнерами, это самый дешевый вариант логистики. А почти 90 процентов всех морских перевозок – это такие крупные контейнерные перевозчики как MAERSK, например (зарубежный оператор контейнерных перевозок – прим. авт.). Так вот они уже не возят нам ничего из-за санкций. Все. Остались российские перевозчики, которые физически не вывозят это, просто не могут привезти, – продолжает объяснять удивительно осведомленный в вопросах грузоперевозок мужчина, и я понимаю, что он в магазине не в качестве покупателя.

Шины и диски

Чтобы понять ситуацию с наличием шин и дисков, я посетила магазин в центре города, на улице Кирова.

Входящих с улицы встречает резкий запах резины. Достаточно тесно, пространство вокруг занимают сложенные друг на друга чуть ли не до потолка шины. На первый взгляд, о дефиците резины говорить не приходится. Но ценников не видно.

Зато есть распечатанное на офисной бумаге сообщение.

У кассы стоят покупатели и разглядывают стопку листов. Это список имеющихся в продаже шин всех производителей с актуальной на сегодня ценой.

Молодой мужчина-продавец предлагает помощь. Спрашиваю о стоимости летней резины, которую покупала ровно год назад.

«Континенталь» немецкого производителя, комплект которой я приобрела прошлой весной за 24 000 рублей, сегодня обойдется примерно в 35 700.

— Ценам не только вы удивляетесь. Сейчас все удивляются тому, что происходит вокруг, – как бы сочувствующе говорит сотрудник магазина. – И цены каждый день меняются. Мы сами не знаем, какая цена будет завтра. Началось это не сейчас, а еще зимой, когда был кризис контейнерных перевозок. Теперь еще текущая ситуация наложилась.

Пока в наличии шины есть, но осенью ничего хорошего ожидать не стоит, – продолжает продавец. – На осень ожидаем дефицит резины. В перспективе ничего не останется на складах. Поставки уже остановились.

Многим клиентам сотрудники помогали найти аналоги подешевле, поскольку на шины тех производителей, которыми ранее пользовались автовладельцы, цены взлетели. Как следствие, все ищут более дешевые варианты.

В автосервисах

На анонимных условиях поговорить со мной о текущей ситуации согласился специалист одного из крупных автомобильных сервисов Калуги.

— Запчасти у нас подорожали в два-три раза, – говорит мужчина. – Что оригинал, что аналог. Бренды ушли из рынка из-за санкций, нет поставок.

Ремонт машины все чаще приостанавливается на неопределенный срок. Мы оставляем автомобили у себя на хранении.

Если говорить о расходниках, то в наличии они есть, но именно тех производителей, которых люди брали раньше, уже нет, – поясняет мастер. – То есть хороший аналог, качественный, с рынка ушел. Его нет. Либо его единицы и стоит очень дорого. В три раза дороже. Естественно, в такой ситуации автовладельцы начинают выбирать более дешевых китайских производителей, те же фильтры.

У людей фактически остается три варианта: либо на машине не ездить, либо денег платить очень много, либо покупать совсем дешевые запчасти.

Что люди выбирают? По-разному бывает. Недавно ситуация была, – добавляет мастер, – привезли в сервис «Туарег», один из последних. В итоге хозяин его просто в гараж поставил и пересел на «Ниву».

Кто-то приходит в ужас от цен на запчасти и говорит: «Нет, я потом буду машину обслуживать». А кто-то говорит: «Мне что-нибудь самое дешевое, лишь бы поменять». Люди ищут пути, у каждого свои возможности.

Если сравнить с весной прошлого года, то обращений в сервис стало однозначно меньше, – завершает сотрудник автосервиса.

В заключение

По тону и настроению, с каким меня встречали сотрудники многих магазинов, становится понятно, что люди напряжены и взвинчены сложившейся ситуацией. Теперь практически всем участникам рынка придется решать трудную задачу: как получить товар и как удержать клиента, не работая в убыток себе.

Подорожание автозапчастей, жидкостей, резины грозит тем, что обслуживание автомобиля в скором времени превратится в неподъемную ношу для многих калужан. Ситуация не добавляет оптимизма в будни жителей региона.

В состоянии ли правительство страны обеспечить стабильность поставок, регулировку цен и доступность? Вынуждены ли будут автовладельцы массово отправлять своих железных коней на постой или начнут продавать? Время покажет.

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