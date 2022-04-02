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Что думают иностранцы Калужской области о России после начала спецоперации на Украине

Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 02.04.2022 12:00 1 716
Что думают иностранцы Калужской области о России после начала спецоперации на Украине

Уже больше месяца продолжается спецоперация России на Украине. И кажется, что против нас весь мир.

Но что же об этом конфликте думают иностранцы, проживающие в Калужской области? Какое у них сложилось мнение о России после этих событий?

Мы опросили гостей нашей страны, которые учатся в Обнинском институте атомной энергетики и выяснили много интересного.

Студент 3 курса из Иордании Беляль ДАДАХ

- В этой ситуации у каждой страны есть свои интересы и заботы, которые явно противоречат друг другу. Это и привело к началу спецоперации России на Украине. Думаю, что это естественный исход сложившихся событий за последние годы. Я не осуждаю, но и не поддерживаю действия ни одной из стран.

Запад ждал возможности ввести санкции, поскольку это единственный возможный способ вести войну против России. Иордания решила придерживаться нейтральной позиции, в конце концов, это не наши проблемы. Я надеюсь, что отношения между нашими странами не пострадают.

Студент 3 курса, палестинец Салах АЛТАМИМИ

- Я поддерживаю этот конфликт. Его начали, чтобы защитить людей из ДНР и ЛНР, которые хотели быть свободными, а украинские военные бомбили их, не думая о последствиях. Санкции прекратятся, когда Европа поймет, что им нужно покупать газ у России только в рублях.

Это не должно повлиять на отношения между Палестиной и Россией. То, как ненависть к русским распространяется по всему миру из-за оправданных действий, которые ведет ваша страна, было и с нами. Ведь в течение последних 80 лет идет борьба и за нашу – палестинскую - землю тоже.

Студент 4 курса из Шри-Ланки Равин БАНДАРА

- Как студент и предвзятый человек хочу сказать, что для меня это просто вооруженный конфликт, не более того. Это специальная операция, проведенная Российской Федерацией для защиты людей из ДНР и ЛНР.

Украина хочет вступить в НАТО. Считаю, что это угроза для вашей национальной безопасности, поэтому Россия и проводит эту операцию.

Что касается санкций, я уверен, что есть планы по их преодолению. Потому что ваше правительство знало, что это произойдет, учитывая прошлый опыт с Крымом. Я думаю, что с этими санкциями западные страны потеряют торговые отношения с русскими, особенно в области нефти и газа, поэтому тут появятся восточные покупатели.

Это будет отличная возможность для Шри-Ланки наладить отношения с Россией. Кроме того, к нашей стране на всех встречах, проводимых в мире по поводу этой ситуации, относились предвзято. Надеюсь все разрешится хорошо.

Студент 3 курса, египтянин Эяд САЛЕХ

- Я не осуждаю политику вашей страны, связанную с этой ситуацией. Считаю, что это решение было необходимым и неизбежным в любом случае. Влияние Америки и Европы должно уменьшаться. Нельзя игнорировать тот факт, что вражеские войска находятся у порога. Американцы и НАТО использовали Украину и ее президента в качестве приманки. Их попытка явно направлена на разрушение вашей экономики.

Санкции против России - это акт лицемерия. Никогда они не вводились против любых других стран, которые не являлись их союзниками, но это было ожидаемо. Американцы всегда придумают причину, чтобы ввести санкции. Например, с утверждением, что Россия вмешалась в американские президентские выборы.

Эта ситуация не повлияет на отношения между нами. И даже если бы я являлся гражданином США или любой европейской страны, это не имеет большого значения. Международные отношения - это всего лишь некая фальшивая связь, которая немедленно разорвется, если интересы не совпадут. Так что самое главное - это взаимодействие людей между собой.

Студентка 4 курса из Индии Садхви ВИДЖАЯКУМАР

- Дружба и сотрудничество между Россией и Индией имеют долгую историю. Наше правительство не критикует ваше решение о начале специальной операции на Украине.

Ситуация находится под угрозой перерастания в крупный мировой кризис. Если не действовать осторожно, то это может коснуться всех стран. В первую очередь возникнут экономические проблемы.

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Станислав Стрелков , Фото автора.
Опубликовано: 02.04.2022 12:00 1 716
Тэги: общество украина донбасс иностранцы
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