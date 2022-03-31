В Калуге появится региональный центр подготовки футболистов

Футбол – самый массовый вид спорта в Калужской области. В одних только детских турнирах на регулярной основе играют более 2000 человек.

В 2022 году состоятся два знаковых события для региона. Команда из областной столицы начнет выступать в Юношеской футбольной лиге. Также создан дублирующий состав ФК «Калуга». Таким образом, будет окончательно сформирована система подготовки спортсменов.

Председатель Калужской областной федерации футбола Игорь СЕДОВ рассказал о развитии детско-юношеских школ, спортивной инфраструктуре и ближайших планах организации.

Юношеская футбольная лига

- Игорь Викторович, самая приятная спортивная новость марта связана с возможным дебютом калужской команды в Юношеской футбольной лиге. Когда пройдут стартовые матчи?

- 21 и 22 мая намечены первые игры нашей команды. По предварительному календарю калужане сыграют в Иваново против местного «Текстильщика».

Всего в новом проекте Российского футбольного союза будут участвовать 16 команд из центра России, Подмосковья и Золотого кольца.

- Кто представит Калужскую область в этом серьезном турнире?

- Достигнута договоренность о создании команды из лучших футболистов 2007 года рождения спортивных школ «Калуга» и «Торпедо». Старшим тренером стал Николай Сидоров. Ему будут помогать Дмитрий Ялышев и Владимир Мишустин.

- Вы уже понимаете, что из себя будет представлять Юношеская футбольная лига?

- Это турнир с очень серьезными требованиями. Играть будут молодые футболисты до 16 лет. А вот уровень организации соревнований – профессиональный. Безопасность, медицина, информационное сопровождение – все примерно на той же планке, что и у клубов Футбольной национальной лиги.

Команда наша уже собрана, тренируется, проводит товарищеские матчи.

На предварительном этапе в своей группе калужане сыграют, как я уже сказал, с юношами из Иваново. Также предстоят игры с командами из Смоленска, Химок, Подольска, Владимира, Мурома и Ярославля. Четыре лучшие сборные попадут в плей-офф.

- Кто играет в другой подгруппе?

- Тула, Тамбов, Шебекино, Воронеж, Липецк, Орел, Брянск и Курск.

- Где будут проводиться матчи?

- Пока мы стоим перед выбором. Есть два варианта – «Анненки» и «Орбита». В ближайшее время будет сделан выбор. Конечно, хотелось бы принимать соперников по ЮФЛ на «Орбите», там все-таки поле новое. Но есть технические нюансы.

- Я так понимаю, что все футбольные структуры в Калуге будут вовлечены в новый проект?

- Калужская область участвует в Юношеской футбольной лиге для подготовки резерва в наш профессиональный клуб. Мы стараемся создавать условия, в которых возможен рост молодых игроков. Чтобы как можно больше местных воспитанников выступали в том же футбольном клубе «Калуга».

Кубков и медалей для детских команд из Калужской области нужно много.

Молодежная команда и юношеский футбол

- Еще один нужный для всей системы подготовки футболистов региона проект – молодежная команда ФК «Калуга». Она должна с этой весны начать выступление в Третьем дивизионе.

- У нас был совместный проект с генеральным директором клуба Олегом Митрофановым «Олимпик-Калуга». В течение трех последних лет команда выступала в чемпионате области. Мы хотели дать еще один шанс для тех молодых футболистов, которые не закрепились по разным причинам в профессиональном клубе.

Команда выступала, мягко скажем, неплохо. На ее базе создается дублирующий состав ФК «Калуга». Мы передали туда 14 игроков. Теперь уже тренерский штаб дубля ими занимается.

- Какая ситуация в детско-юношеском футболе?

- В Калужской области осталось только два муниципальных образования, которые вообще не принимают участие в наших турнирах. Это Ульяновский и Мещовский районы. Они ни в каком виде ни детский, ни взрослый футбол не поддерживают. Все остальные играют.

Мало того, появляются новые команды. Например, сейчас в Бетлице и Спас-Деменске будут играть юноши.

Вообще детских команд очень много. В наших турнирах принимают участие более 2000 молодых футболистов. В зимнем первенстве играли 80 команд.

- Довольны темпами развития детско-юношеского футбола в нашем регионе?

- Количественных показателей мы достигли. Каждый год ситуация в этом плане только улучшается. Например, пять лет назад у нас всего было 30 команд всех возрастных групп.

Вся структура поделена на три зоны: «Центр», «Север» и «Юг». В каждой из них создан детско-юношеские комитеты. Их возглавляют Владимир Мишустин, Максим Иванькин и Александр Яковлев.

Сначала проводятся зональные соревнования, после чего выявляются лучшие команды в финальных стадиях.

- Какие цели в ближайшее время вы ставите перед федерацией?

- Наша основная задача сейчас – появление в Калуге регионального центра подготовки футболистов.

Уже прошли, частично за счет федерации, обучение калужские тренеры на лицензию C. В 2021 году более 60 тренеров на курсах повысили свою квалификацию.

Также в областной столице спортивные школы «Калуга» и «Торпедо» получили статус Детского футбольного центра.

Сейчас у нас появилась новая должность. Ее утвердило региональное министерство спорта. Старшим тренером сборных команд Калужской области стал Дмитрий Чекарев. Он займется поиском талантливых игроков со всего региона. Объем работы у тренера будет очень большой.

- Что нужно для появление регионального центра подготовки?

- Прежде всего, манеж. Он сейчас строится в Калуге. Вся остальная инфраструктура подходит под необходимые требования. Мы уже ведем подготовку документов и готовим тренеров соответствующей квалификации, чтобы в Калуге появился такой региональный центр.

Воспитанникам калужской спортивной школы «Торпедо» не страшен никакой «Спартак».

Выстроенная система

- В областной столице есть еще Калужская футбольная лига. Как вы взаимодействуете?

- Никак. Взаимодействие не налажено. Разве что одни и те же судьи обслуживают наши турниры.

КФЛ – коммерческая структура, которая нацелена на зарабатывание денег, вне зависимости на ком – дети, взрослые, ветераны. У нас другая ситуация. Мы с детей взносов не берем.

- Вы видите весь областной футбол. Насколько реально со всего региона собрать талантливых ребят в одной команде и выступать на профессиональном уровне?

- Это возможно сделать. Федерация давно усадила за стол переговоров все заинтересованные стороны. Думаю, что диалог между спортивными школами и профессиональными клубами будет налажен. Нам нужно развивать талантливых детей в регионе, чтобы они играли за ФК «Калуга» и обнинский «Квант».

Для калужских юных футболистов созданы хорошие условия для тренировок.

- Если опираться на факты, то в нашем регионе выстроена с 2022 года хорошая футбольная система. В детско-юношеском спорте множество команд, которые еще и добиваются успехов на всероссийских турнирах. Сейчас представители области будут принимать участие в Юношеской футбольной лиге. Создается молодежная команда при ФК «Калуга». Есть два профессиональных клуба. Строиться манеж, в регионе множество хороших полей.

- Система выстраивается. Ее еще надо правильно отладить. Для этого все есть. Но через пару лет существующей инфраструктуры будет не хватать. В ЮФЛ от области начнут играть сразу три команда, а не одна.

В Калуге нужно построить два больших спортивных зала. Один отдать школе «Торпедо», там больше 1000 воспитанников. Второй зал должен достаться СШ «Калуга». Там тоже очень много игроков.

- Для футбола нужно воспитывать не только футболистов, но и судей. Как в этом направлении работает федерация?

- У нас функционирует Калужская областная школа футбольного арбитра. В 2021 году она выпустила 12 судей.

Сейчас пытаемся оживить муниципальные образования области. Молодые арбитры нужны не только в Калуге, но и других городах.

- В областной столице с футбольными полями все хорошо. Какая ситуация в районах?

- В Боровском районе недавно уложили два искусственных поля. Команда Малоярославца начнет выступление в этом году на обновленном стадионе. В центре и на севере области ситуация нормальная. Хотелось бы, чтобы и юг региона подтянулся в вопросе инфраструктуры. Точно нужно поле в Кирове. Ведем переговоры с районом, чтобы уложить там искусственный газон.

- Где футбол лучше всего развивается в нашей области?

- Конечно, это Калуга и Обнинск. Хотел бы отметить город Киров и Максима Иванькина. У них виден прогресс.

- Что вы ожидаете от 2022 года?

- Хотелось бы, чтобы наши команды, которые представляют Калужскую область на всероссийских соревнованиях, показывали более качественный футбол. Наша задача – поднять престиж региона на межрегиональном уровне.

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