Спортивные итоги марта: победы калужских волейболистов, пловцов и тяжелоатлетов и контрольные матчи футболистов

КП40 рассказывает о главных достижениях калужских спортсменов в марте. Медали пока удается завоевывать только на всероссийском уровне.

Классический волейбол

Главным поставщиком спортивных новостей в марте стал волейбольный клуб «Обнинск». Причем, его представители отличились как в «классике», так и в пляжной разновидности этого вида спорта.

Восьмой тур Высшей лиги «Б» чемпионата России проходил сразу в трех городах. Волейбольный клуб «Обнинск» в качестве лидера турнира играл в Воронеже.

Соперники для наших спортсменов были хорошо знакомы – середняки турнира «Ставрополь-СГАУ» и «Ростов-Волей».

С этими командами «Обнинск» провел по два матча с 12 по 15 марта.

Волейболисты из Калужской области добились побед во всех четырех встречах с одинаковым счетом 3:0. Таким образом, «Обнинск» набрал 12 очков в Воронеже. Наша команда возглавляет турнирную таблицу.

«Обнинск» лидирует в чемпионате России.

С 31 марта по 3 апреля волейболисты из Калужской области проведут еще четыре матча в Тюмени в рамках девятого тура.

Два поединка с хозяевами площадки – командой «Тюмень-ТюмГУ» - должны стать для «Обнинска» легкой прогулкой. А вот матчи с клубом «ИжГТУ-Динамо» из Удмуртии будут крайне важными для борьбы за золотые медали. Встречи пройдут 1 и 3 апреля.

Обнинские волейболисты Дмитрий Веретюк и Игорь Величко дали бой призеру Олимпийских игр.

Пляжный волейбол

В пляжном волейболе в марте прошли сразу два крупных турнира.

Первый этап чемпионата России состоялся на севере страны. В Архангельск приехали все элитные отечественные спортсмены.

В мужском турнире главной надеждой для Калужской области была пара в составе Дмитрия ВЕРЕТЮКА и Игоря ВЕЛИЧКО. Игроки клуба «Обнинск» успешно прошли групповой этап, добившись трех побед в трех матчах.

Две стадии плей-офф наши волейболисты также преодолели. Веретюк и Величко переиграли спортсменов из Санкт-Петербурга, Анапы и Москвы.

В финальном матче Игорю и Дмитрию противостоял хорошо знакомый Олег Стояновский. Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр получил волейбольное образование в Обнинске. Он даже выступал в паре с Игорем Величко. А в Архангельске Стояновский играл с Ильей Лешуковым из анапского «Витязя».

В итоге все-таки класс соперников сказался. Стояновский и Лешуков выиграли финал со счетом 2:0 и завоевали золотые медали. А волейболисты клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко выиграли серебряные награды.

В женском турнире у «Обнинска» также были притязания на медали.

17-летнюю Елизавету ГУБИНУ и 18-летнюю Арину РЯЖНОВУ остановили только первая пара сборной России. В ней также играет уроженка первого наукограда Светлана Холомина. Она вместе с Надеждой Макрогузовой и выиграла первый этап чемпионата России.

А Ряжнова с Губиной сотворили маленькую сенсацию в матче за третье место и победили более опытных волейболисток из Москвы.

Арина Ряжнова и Елизавета Губина выиграли бронзовую медаль на этапе взрослого чемпионата России и золотую награду первенства страны.

Уже в конце марта в Анапе прошло первенство России по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 20 лет.

Игроки клуба «Обнинск» Елизавета Губина и Арина Ряжнова без поражений прошли весь турнир. Спортсменки из Калужской области в финале в двух сетах переиграли пару из Москвы и стали победительницами первенства страны. При этом на протяжении всего первенства России у Арины Ряжновой были проблемы со здоровьем.

- В Анапу приехали сильнейшие команды России по этому возрасту. Так что победа особенно приятна в такой сильной компании участников, - прокомментировал успех тренер волейбольного клуба «Обнинск» Иван ГОЛОВИН. – В первых матчах у Арины и Елизаветы были ошибки. Но мы знали, как их исправить. Правда, потом начались проблемы со здоровьем у Ряжновой. Это было заметно даже болельщикам. Даже обсуждался вопрос о снятии наших девушек с турнира. Пришлось вновь менять свою игру. Мы это сделали. Арина и Елизаветы молодцы. В финале они минимально ошибались, выполняли установку на решающую игру. Очень рад нашей победе.

Футбольный клуб «Калуга» проведет первый официальный матч в 2022 году 3 апреля.

Футбол

Футбольный клуб «Калуга» готовится к возобновлению сезона. Команда из областного центра в марте решила провести тренировочный сборе не на юге России, а на домашнем стадион в Анненках. Также футболисты провели несколько контрольных матчей.

18 марта «Калуге» противостоял дубль тульского «Арсенала».

На стадионе в Анненках в первом тайме хозяева владели инициативой и были вознаграждены голом. Мяч забил Артемий Укомский.

После перерыва в составах обеих команд было сделано немало замен. В результате двух ошибок защиты «Калуги» тульские футболисты дважды подряд огорчили вратаря Алексея Чернова.

Но последнее слово все-таки осталось за «космонавтами». Сергей Храпов эффектным ударом из-за штрафной площади установил окончательный счет – 2:2.

- В этом матче у нас были хорошие действия в атаке, много острых комбинаций, которые мы наигрываем на тренировках, - прокомментировал исход матча главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – Забили два отличных гола. Мы имели больше моментов, чем соперник. Но не удалось добиться победы из-за индивидуальных ошибок в обороне. Это, конечно, нужно будет поправлять. На теоретических занятиях обговорим с футболистами, как действовать при защите своих ворот. Но отчетный матч дал все-таки больше позитива. Наши игроки находятся под нагрузкой, есть определенное утомление. И все равно удалось показать неплохой футбол в атаке. Также пробовали в матче с «Арсеналом-2» различные сочетания, связки. Что-то понравилось, что-то – нет. Будем делать выводы, это рабочие моменты, притирки в команде, которые находятся на завершающей стадии.

Также главный тренер «Калуги» высказался о переносе южного сбора в Калугу.

- Это, несомненно, влияет. Все-таки в двухразовом режиме в нужное время у нас не получается тренироваться в Калуге, - продолжил Константин Дзуцев. – Тренировки проходят на одном поле и у нас, и у воспитанников спортивной школы. Так что время для занятий у «Калуги» есть только утром. Это, конечно, немного мешает соблюдать тот график, который позволяет футболистам набирать определенные физические кондиции. Но, исходя из реалий, руководством клуба было принято правильное решение об отмене южного сбора. Надеюсь, что в условиях тренировок в Калуге мы сможем хорошо подготовиться к весенней части чемпионата и выступить достойно.

26 марта «Калуга» встречалась с брянским «Динамо». Хозяева поля открыли счет в начале второго тайма. Гол в составе калужан забил Павел Крыжевских. Брянское «Динамо» смогло отыграться под занавес матча – 1:1.

Уже в воскресенье, 3 апреля, «Калуга» проведет первый официальный матч в 2022 году против обнинского «Кванта».

Никита Соловецкий выиграл первенство России по тяжелой атлетике.

Тяжелая атлетика

Первенство страны по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15, 13-17 лет прошло в Белгородской области. Национальные соревнования среди ведущих спортсменов России провели в городе Старый Оскол. В ходе турнира за награды соперничали свыше 400 представителей отечественных школ тяжёлой атлетики из 43 регионов страны.

В активе сборной Калужской области есть одна золотая медаль. Воспитанник жуковской спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» Никита СОЛОВЕЦКИЙ показал лучший результат в весовой категории до 89 килограммов.

По сумме двоеборья спортсмен из Калужской области набрал 289 килограммов.

В Калуге прошли крупные соревнования по плаванию.

Плавание

В областном центре завершился этап «Кубка Золотого кольца» по плаванию. За медали в дворце спорта «Центральный» боролись более 450 участников в возрасте от 9 до 14 лет из 16 регионов и порядка 50 городов страны.

Награды разыгрывались на дистанции 800 метров вольным стилем, 50 и 100 метров во всех видах плавания и в эстафетах.

Калужане завоевали пять медалей. Золотую награду выиграла Виктория ШАМКИНА. Второе место занял Иван Харитошкин. Две бронзовые медали завоевала Мария Петрова. Также с третьим результатом финишировал Артем Антипов.

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