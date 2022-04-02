На свадьбы в Калуге тратили от 300 тысяч до миллиона, но теперь экономят

В 2022 году Калуга вошла в пятёрку городов, где устраивают самые дорогие свадьбы. Об этом сообщало РИА Новости.

Лидером в этом рейтинге является Москва, где на свадебное торжество в среднем тратят 299 тысяч рублей. Затем идут Санкт-Петербург - 262 тысячи рублей, Калининград - 250 тысяч рублей, Мурманск - 248 тысяч рублей.

Калуга закрывает пятёрку лидеров со средним свадебным бюджетом в 245 тысяч рублей. Однако в нынешних условиях эта сумма может вырасти.

Летом свадьба дороже

Сейчас, весной, свадеб меньше. Активный сезон – с июня по сентябрь. Пик свадебных торжеств приходится на август.

Не в сезон свадьба всегда обходится дешевле. Но на красивые даты расценки будут выше.

В этом году красивые даты были в феврале, но из-за того, что месяц зимний, ажиотажа не наблюдалось. Так, 20.02.2022 в Калужской области сыграли 101 свадьбу, а 22.02.2022 - 88 свадеб.

По сравнению со свадебным бумом 2007 года, это в два раза меньше. Тогда в красивую дату 7.07.2007 стали супругами 206 калужан, молодоженов расписывали сразу на четырех площадках с 8 утра и до 8 вечера. Это был рекорд.

Самая расходная часть

В прошлом году некоторые агентства предлагали свадьбу «под ключ» за 269 тыс. рублей с банкетом на 50 человек, фото и видеосъемкой, ведущим и координатором, декором, флористикой, тортом на 5 кг и караваем, аксессуарами (свечи, бокалы для битья, приглашения и прочие мелочи.), причёской и макияжем для невесты, фейерверком из святящихся воздушных шаров. Причем, такой бюджет назывался «небольшим».

Сколько денег нужно на свадьбу в 2022 году? Свадебные эксперты успокаивают: пока ситуация в нашем городе более-менее стабильна.

- Не могу сказать, что цены на данный момент сильно поднялись. Больше стали брать ведущие и подорожал банкет, но мы ещё сами не знаем, насколько, - говорит организатор свадеб Ольга УСТИНКИНА. – На летний сезон уже большинство мест забронировано.

Какие-то площадки оставляют прежнюю стоимость, но могут изменить состав блюд, в зависимости от подорожания продуктов. А какие-то оставляют за собой возможность корректировки цены.

Если говорить о сезоне, то трудно назвать окончательную стоимость. Потому что закупка продуктов идёт непосредственно перед мероприятием. Кондитерская уже подняла цены из-за подорожания расходников.

Что касается флористики, она каждый год дорожает. Но большинство декораций делается без живых растений. И пока стоимость того, что идёт в аренду, не меняется. Цена увеличивается, если люди хотят получить то, чего у декоратора нет в наличии.

Тратят на свадьбу калужане от 300 тысяч рублей до миллиона. Такие бюджеты могут быть и в столице. Но, если брать Москву, там в ресторанах ценник на банкетное меню значительно выше. А банкетное меню, как вы понимаете, самая затратная часть.

И если в Калуге средний чек - 2500 рублей на человека, то в Москве ещё в 2018 году мы делали свадьбу, и средний чек был 5000 рублей на человека. Конечно, рестораны там разные, но, тем не менее, в нашем городе таких цен нигде нет.

Сейчас из-за сложившейся обстановки люди стали устраивать более экономные свадьбы, просят уложить их в выделенный бюджет.

Зависит от количества гостей

Ведущие мероприятий рассказали, что некоторые пары начинают готовиться к свадьбе за год. Например, на август этого года заказ был сделан ещё в прошлом году. Но бывает, что люди звонят и впритык к торжеству.Сейчас у некоторых ведущих стоимость услуг подорожала на 10%.

- Я поднял цену ещё осенью, до этого два года не поднимал, - поясняет еще один ведущий свадеб Антон ГРУЗДЕВ. - Поэтому сейчас менять ничего не буду. Да, цены в магазинах выросли, но зарплаты у людей остались те же. Считаю, что ориентироваться надо не только на всеобщее повышение, хотя это – один из факторов, а на уровень профессионализма.

Разбег цен в плане нашей работы большой. «Комплект» ведущий в паре с диджеем, плюс аппаратура стоит от 20 до 60 тысяч, в зависимости от уровня мероприятия. И чем ближе к Москве, тем ценник выше. В Обнинске услуги ведущего будут дороже примерно на 20-30%.

На цену влияет и количество гостей. Обычно на свадьбах бывает в районе 50 человек. Если приглашенных более 90, там уже другой зал, комплект аппаратуры другой, и подготовка требует дополнительных моментов.

Нас, ведущих, скачок цен затронул меньше всего, потому что мы не зависим от расходников. Больше всего подорожание отразилось на оформителях, потому что у них идут постоянные закупки флористики, декора.

У диджеев, например, подорожала аппаратура. И стоимость её ремонта тоже возросла. Они пока не поднимали цены, но в дальнейшем это произойдёт. Фото и видео техника тоже подорожала в разы. Соответственно, вырастет и стоимость услуг на фото и видеосъёмку, и не только на свадьбы, но и на выпускные в детских садах и школах.

Большая конкуренция

Фотографы с ценами пока не определились, раздумывают. Берут они примерно 2 тысячи в час или - от 20 тысяч за всю съёмку. Здесь большая конкуренция.

- Молодежь накупила себе любительские зеркалки и бомбит за копейки, - просветила нас известный профессиональный калужский фотограф и журналист Анна ЗОЛОТИНА. - Можно найти и за 15 тысяч рублей, но это совсем грустно, так как работа сложная. Там, и постановка, и репортаж, и много постсъёмочной обработки.

Аппаратура сейчас, действительно, серьёзно подорожала. Например, беззеркальная sony 7RM3 без объектива стоит 300 000 рублей, Nikon Z6 с объективом за 250 тысяч можно взять. Олимпус OM-D E-M1 Mark3 без объектива - 160 тысяч рублей. Но кто купил себе подорожавшую камеру? Пока все только икают, глядя на цены. На прежней аппаратуре работают.

По идее, всё должно дорожать. Но, с другой стороны, думаю, на фотографе будут экономить, искать тех, кто не поднял цену.

Плюс 20 процентов

В салоне свадебных платьев нас заверили, что невесты без нарядов не останутся. Будут новые коллекции, как зарубежные, так и отечественные. Но свадебные платья в среднем подорожали на 20 процентов.

Если не успели до подорожания купить кольца, сейчас и за них придётся заплатить на 15-20 процентов больше.

Некоторые аналитики из-за экономическй обстановки прогнозируют снижение количества свадеб в этом году. Пророчат и перенос торжеств из ресторанов в домашнюю обстановку, чтобы отметить праздник и не разориться. Сбудутся ли эти прогнозы, узнаем через год.

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