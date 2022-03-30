Нефролог Анна Кузьминых: «Пять дней мы боролись за жизнь этой маленькой девочки»

27 марта во всем мире отмечали профессиональный праздник – день нефролога.

Нефролог — это специалист, который занимается всеми патологиями почек, аномалиями их развития и теми органами, которые с ними связаны. Для заболеваний почек нет разницы в возрасте: они поражают как взрослое население, так и совсем маленьких детей.

Сложность в определении этих заболеваний состоит в том, что большинство из них протекают бессимптомно. То есть без болевых ощущений, даже когда становятся серьезными, прогрессируют.

Почки взаимосвязаны со множеством заболеваний: сердечно-сосудистых, легочных, эндокринных, ревматических болезней, заболеваний крови, желудочно-кишечного тракта, печени, различных инфекций, – все это может протекать с поражением почек.

По некоторым данным на все население России лишь 1800 врачей-нефрологов. Детских специалистов, конечно, меньшая часть. Но некоторые из них работают в Калуге.

В преддверии профессионального праздника мы встретились с врачом-нефрологом Анной КУЗЬМИНЫХ.

О становлении

— Как вы пришли в нефрологию? Почему решили изучать именно это направление?

— Мой профессиональный путь начался в 2009 году, когда я приехала врачом-интерном на практику в Калужскую областную детскую больницу. Моими первыми пациентами были дети с заболеваниями мочеполовой системы. Так и сложился мой выбор в пользу нефрологии.

Я училась в нефрологической школе на базе Московской клиники святого Владимира, она считается лучшей. Моим руководителем был прекрасный педагог, врач и новатор Дмитрий Владимирович Зверев — основатель детской нефрологической школы, он создал первое в России детское отделение диализа. Благодаря ему маленькие пациенты с острой почечной недостаточностью могли жить.

Закончив обучение, я стала организовывать диализную службу в Калужской области, поскольку до 2012 года детского диализа у нас не было. С 2012 по 2018 год была назначена заведующей кабинетом гемодиализа в детской областной больнице и главным внештатным детским нефрологом Калужской области.

В мои обязанности входила координация всей нефрологической службы в регионе, согласование лечения с федеральными клиниками. Все дети с острой и хронической почечной недостаточностью проходили лечение на базе детской областной больницы, а после стабилизации состояния маленькие пациенты с хронической почечной недостаточностью направлялись в РДКБ в Москву для трансплантации почек.

Нефроурологическая служба

— Опираясь на ваш личный профессиональный опыт, наблюдения, что можете сказать о ситуации с заболеваниями почек у детей?

— Тут нужно отметить, что нефрология тесно связана с урологией, поэтому правильнее говорить о нефроурологической службе.

Большая часть больных, наблюдаемых у врача-нефролога, — это дети с врожденной аномалией мочевыделительной системы (гидронефрозы, пиелоэктазии, пузырно-мочеточниковые рефлюксы и т.д.).

Учитывая ухудшение экологической обстановки, усиление токсико-аллергического фона, роста перинатальной патологии, роста числа недоношенных детей, конечно, мы наблюдаем увеличение патологии среди детского населения.

Что касается воспалительных заболеваний, их число остается относительно стабильным на протяжении нескольких лет. Это говорит о раннем выявлении воспалительных изменений в почках, применении диагностики для установления причины данного воспаления, их купировании и проведении профилактических мероприятий для предотвращения рецидивов болезни.

Нефрологическая служба в Калужской области сейчас ориентирована на оказание экстренной и плановой помощи детскому населению. Высокоспециализированная помощь оказывается на базе федеральных клиник.

Проживать историю с каждым пациентом

— О каком случае из своей практики вы можете рассказать, когда вы были особенно довольны результатом вашей работы как врача?

— Каждый случай, особенно сложный, для врача – это проживание отрезка жизни вместе со своим пациентом. Я помню всех своих пациентов. Поделюсь историей одной победы над грозным недугом 5 лет назад.

Ко мне на прием приехали родители вместе с ребенком двух лет с жалобами на повышенную температуру тела у девочки, многократную рвоту, жидкий стул. Обращали на себя внимание отеки лица, рук, ног и отсутствие диуреза.

Пациентку госпитализировали в нефрологическое отделение, где в экстренном порядке провели обследование, выявили острую почечную недостаточность, сопряженную с анемией, тромбоцитопенией. Диагноз был очевиден: гемолитико-уремический синдром, типичная форма на фоне гастроэнтерита. Это очень грозное заболевание, протекающее с поражением почечной ткани, в результате которого почки не могут выполнять свою функцию — выводить мочу, а значит, время идет на часы.

Пять дней мы боролись за жизнь этой маленькой девочки с помощью аппарата искусственной почки. И как же мы радовались, когда увидели у нее первые капли мочи: это означало, что шанс на выздоровление есть. Шли дни, недели лечения, ежемесячного контроля функции почек.

Сейчас эта юная леди, возможно, и не вспомнит о страшном недуге. Тогда мы сделали все, чтобы восстановить функцию почек в полном объеме. И нам это удалось! По прошествии пяти лет функция почек восстановлена полностью. Ребенок пошел в первый класс. Проблем со здоровьем у нее нет.

Вне работы

— Профессия врача забирает немало физических и моральных сил. Что помогает вам набираться энергии?

— Мой надежный тыл – любимая дружная семья. Также я занимаюсь спортом. В здоровом теле – здоровый дух, как говорится!

Хобби как такового у меня нет, поскольку все свое свободное время я посвящаю семье и образованию. Я убеждена: хороший врач должен всегда учиться. В настоящее время я получаю дополнительную специализацию — детский нутрициолог.

Родителям на заметку

— Когда родителям стоит показать ребенка нефрологу?

— Если у ребенка повышение температуры и озноб без катаральных явлений (насморка, кашля), тошнота, рвота, общая слабость, тупая ноющая боль в животе, боку, частое и/или болезненное мочеиспускание, отеки разной локализации – это повод сдать общий анализ мочи и обратиться с результатом к нефрологу.

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