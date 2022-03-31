Психолог из Калуги Андрей Скатов рассказал, как не разругаться из-за разных взглядов на события в Украине

Происходящие в мире события никого не оставили равнодушными.

Политические дискуссии теперь развернулись даже дома.

Как правильно обсуждать острые темы, чтобы не испортить отношения с родственниками и друзьями, разбираемся с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Информационная зависимость

- Андрей, сейчас обсуждение событий в стране часто приводит к конфликтам в семьях. Как сохранить отношения, не смотря на разные взгляды?

- К сожалению, в некоторых ситуациях это не подается какому-то решению, и доходит до разлада и даже до разрыва отношений. Особенно всё усугубляется, если люди живут в разных городах.

Потому что каждый человек находится в своем информационном мире, пользуется своими источниками информации и ту реальность, которая формируется у него в голове, воспринимает, как единственно правильную, верную. Другой точки зрения для него не существует.

Зачастую, и одна позиция очень окрашена эмоциями, и другая. И найти компромисс во многих ситуациях невозможно.

Если люди пытаются как-то обсудить ситуацию, договориться, это - редкость. Критики к себе, и к своей позиции обычно бывает очень мало.

- Может, договориться вообще не трогать дома эту тему?

- Это сложно, потому что многие люди стараются открыто обозначить свою позицию. Вы видели, как много машин, окон в домах, обозначенных знаком специальной операции, я вечером гулял по центру города и обратил на это внимание.

Некоторые вещи невозможно спрятать. А сдерживание своих эмоций может привести к нехорошим последствиям.

Здесь важно понимать, что люди, которые находятся дома друг с другом, почему-то до этого не взаимодействовали, не общались, не обсуждали, какие у них источники информации. Например, у молодежи есть четкие представления, что на телевидение – пропаганда, а вот ютуб отражает реальность, там люди по доброте душевной рассказывают всё, как есть на самом деле. А то, что может быть наоборот, что ютуб - это тоже пропаганда, та же самая манипуляция человеком, у них мысли не возникает.

Я сейчас стараюсь следить за всеми источниками информации. Понятно, что объективной картинки не будет. И я не выступаю в роли критика.

Мне важно понимать, что происходит у людей в голове. И разность картинки - тот феномен, который возник, благодаря такому уровню цифровизации, уровню погружения в информацию, которого никогда не было.

Раньше люди опирались на взаимодействие с людьми, сейчас можно сидеть дома и якобы быть в курсе всего, что происходит в мире.

- Люди сами несут за это ответственность. Они часами смотрят политические программы, хотя в любое время могут выключить телевизор или перейти на другой сайт.

- В этом не совсем их вина. Да, мы сами выбираем - включать телевизор или не включать, заходить в интернет на какие-то каналы или не заходить. Но, зачатую, наши действия обусловлены тем, что у нас появляется зависимость от информации.

В некоторых странах это уже вывели в классификацию психических заболеваний. Информационная зависимость – это, когда человек не может остановить себя в потреблении информации.

И здесь, я считаю, в рамках государственной политики очень мягкие меры цензуры и ограничений. Невозможно так жить. Я не беру даже ситуацию, которая сейчас происходит.

Я беру тот контент, который потребляют люди, и дети, и взрослые. К сожалению, он очень разрушителен для психики, он, можно сказать, замусоривает нашу психику, перегружает её не нужной, лишней информацией, которая может вовсе не пригодиться.

Даже реклама, которая вроде как кому-то полезна, по факту - очень точная, грамотно выстроенная работа для привлечения внимания, чтобы увеличить количество кликов, просмотров и за счёт этого получить более высокую монетизацию.

Беда в том, что человек имеет неограниченный доступ и, зачастую, впадает в очень тяжелое состояние: депрессивные, панические, тревожные расстройства (список можно продолжать долго). Много исследований есть на эту тему. Это возникает у человека, когда он теряется в информации, когда у него интоксикация от всего того, что нам доступно в две секунды.

Я называю это информационной войной. У людей формируется достаточно негативное, болезненное отношение к жизни, к окружающим людям, к той реальности, в которой они существуют. Человек уничтожается на моральном, духовном уровне, у него теряются какие-то смысловые конструкции

- Известно, что тревожные новости, криминал негативно влияют наше психоэмоциональное состояние, мы начинаем переживать, а комедии, юмор защищают от стресса. Нам всем сейчас нужно смотреть больше комедий?

- Конечно, есть люди, которые стремятся какими-то положительными эмоциями перекрыть негатив, закрыться от реальности. Изолироваться не получится, потому что ситуация значимая.

Если человек максимально от этого абстрагируется, а родные и близкие требуют от него какой-то позиции, это может вызвать нарушение связи с реальностью.

Для него будет болезненно, когда скорлупа его иллюзорной реальности начнёт трескаться со всех сторон, если кто-то попытается достучаться со своей повесткой, полученной там, где он берёт информацию.

Нарушен баланс

- Различие во взглядах может довести до развода?

- К разводу может привести многое, в том числе и это. Обычно в семейной психологии важную роль играет накопительный эффект. Человек долго-долго терпит, а потом неожиданно идёт разводиться.

Или в каких-то ситуациях сначала возникает одна причина, потом - вторая причина, и в какой-то момент человек понимает, что минусов в отношениях гораздо больше, чем плюсов и решает всё закончить.

- Почему вообще в семье возникают ссоры, какая самая частая причина?

- Ссоры возникают, потому что был какой-то баланс, а потом неожиданно кто-то в семье решил что-то изменить, например, стал больше работать, значит, ему нужно больше отдыхать, а бытовые дела уместнее переложить на того, кто меньше занят.

Когда происходит такая переделка власти в семье, это приводит к конфликту. Здесь важно всё проговаривать.

Иногда можно чётко прописать обязанности, вплоть до того, кто и когда выносит мусор. Мало кто это делает, но это работает. Другое дело, что имеющаяся ситуация плюс-минус устраивает.

А некоторые люди взаимодействую на уровне эмоций. Иногда это даже положительно сказывается в начале отношений, в развитии – в любви, страсти. Но в какой-то момент эти же эмоции могут дать совершенно обратную реакцию в отношениях.

Спасти людей в матрице

- Стоит ли вообще пытаться кого-то в чём-то переубеждать?

- Опять же, как переубеждать. Надо уметь подбирать слова, не выражать критику напрямую. Если говорить, что твое понимание жизни, твои взгляды – глупые и сам ты - глупый, кто после этого будет продолжать с вами разговор?

А если начать обсуждать, задавать вопросы: откуда такая точка зрения, почему ты думаешь, что по-другому быть не может? Откуда такие взгляды, когда они возникли? Это позволяет выстраивать беседу.

Когда я работал в психиатрии, самое глупое, что можно было сделать, пытаться критиковать позицию человека, у которого бред, галлюцинации, мании, сказать ему, что этого нет, не придумывай. Поэтому где-то даже нужно подыграть, но в адекватном объёме, чтобы человек не почувствовал какую-то поддержку, или чтобы не питал иллюзию, что мы - единомышленники.

Иногда это переносится и на людей, у которых есть очень выраженная позиция и которые пытаются изо всех сил её отстоять. Они в ней уверены, и им до слёз обидно, что люди их не понимают.

Они говорят: «Вы будто в другом мире живете, вы меня не слышите, не понимаете». Им крайне важно, чтобы их картинка мира была у большинства окружающих людей.

Включается уровень миссионерства: я не просто владею якобы правильной информацией, у меня есть миссия, я должен донести её всем, убедить, потому что люди обмануты, зомбированы.

- Людям нравится считать себя правыми, это повышает их самооценку.

- Люди ещё любят считать себя избранными, это - комплекс Нео: у меня миссия спасти тех людей, которые сейчас в матрице.

Плюс у многих есть такая псевдоинтеллигентность: мы любим сложные книги читать, передачи блогеров смотреть, мы – умные, поэтому обладаем большей истиной. Хотя, по факту, эта псевдоинтеллигентность при общении с такими людьми не имеет глубины и даже высокого интеллектуального уровня.

Мир в семье

- Как быстро помириться после ссоры?

- К сожалению, это настолько тяжело, когда у людей две яркие противоположные позиции. И в ближайшее время в такой ситуации это будет сложно сделать.

Не хватает фильтра информации. Это - беда. Всё то хорошее, к чему мы стремимся, о чём пишем в наших статьях: демография, рождение детей, семья, любовь, всё это в каком-то смысле уничтожается.

- С точки зрения психологии, лучше мириться сразу, или дать человеку остыть?

- Смотря у кого, какая семейная организация. Зачастую, если вовремя сказать: «Прости, я проявил эмоции, накричал на тебя», это будет уместнее, чтобы тот осадок, внутренняя интоксикация обиды не разрушили его дальше. Это, как со стороны обиженного, так и со стороны нападавшего.

А иногда работает правило: хочешь выразить эмоции, что-то высказать, подожди пару часов, а ещё лучше - переспи ночь с этими мыслями, отпусти их, и с утра сформируй свою точку зрения – утро вечера мудреней. Это действительно так.

В эмоциональном состоянии мы ничего не можем объяснить, даже если у нас замечательное красноречие, мы правильно, понятно и доступно говорим. Когда человек чувствует яркие эмоции, повышенные тона, у него включаются защитные механизмы психики, он от этой информации максимально отстраняется, закрывается, либо совершает защитное ответное нападение.

- После конфликта обычно, и у одной стороны осадок остаётся, и у другой, но, может быть, я и ошибаюсь.

- Самое распространенное наше заблуждение, что мы пытаемся воспринимать последовательность мыслей и мотивации людей с позиции наших взглядов, опыта и зачастую интеллектуального уровня.

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