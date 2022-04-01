Купцы Золотарёвы были одними из самых богатых в Калуге

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Новые любопытные факты про знаменитую усадьбу ЗОЛОТАРЁВЫХ удалось узнать сотрудникам Калужского объединённого музея-заповедника.

Полторы тысячи купцов

Калуга всегда была купеческим городом. Здесь удачно шла торговля, устраивались ярмарки. Расцветом города историки называют XVIII- начало XIX вв. Известно, что в 1789 году в Калуге проживало 1505 купцов с капиталом 799 283 рубля.

К 1 гильдии относилось 48 человек (14 семейств), ко второй – 165 (48 семей), а к третьей - (392 семьи).

Самыми богатыми считались Билибины, Золотаревы, Торубаевы, Прянишниковы, Кожевниковы, Фалеевы, Решетниковы, Масленниковы.

Эти семьи ещё в XVII веке были поставщиками товара, а что-то и сами производили. Калуга тогда специализировалась на парусине, сукне, писчей бумаге, пеньке.

В конце XVIII века в городе три раза в неделю, по воскресеньям, средам и пятницам устраивались торги. Торговали хлебом, мясом, товарами, привозимыми из Москвы и Санкт-Петербурга и местными изделиями − чулками, крашениной (грубое крашеное крестьянское полотно), сапогами, башмаками, свечами, серебряными предметами.

Когда построили Гостиные ряды, они стали центральным местом торговли в городе. Здесь разместились основные магазины, лавки, склады. Сюда был перенесен толкучий рынок, который ранее находился на Плац-парадной площади (одно время так называлась площадь Старый торг).

Чеканщики серебра

Семья Золотарёвых была в Калуге одной из самых известных. Сейчас в их усадьбе находится филиал Калужского объединённого музея-заповедника (краеведческий музей).

Кстати, у слова «золотарь» два значения. Так называли как мастеров, работающих с золотом, так и тех, кто занимался очисткой выгребных ям, туалетов. Согласно словарю Даля, золотарь − позолотчик по дереву.

Как пишет краевед Олег МОСИН, купеческий род Золотарёвых пошёл от известного в Калуге мастера — чеканщика серебра Максима Кузьмича ЗОЛОТАРЁВА. Он был торговцем, имел свою лавку в серебряном ряду, являлся старостой серебряного ряда, принимал участие в содержании пробирной палатки и клеймении серебра.

В Государственном архиве Калужской области сохранилась челобитная на имя Екатерины II от Максима Золотарева. А в Государственном историческом музее хранится 8 предметов из серебра с клеймом Золотарёва.

Умер Максим Золотарев в 1803 году, что известно из Прошения его сыновей об объявлении себя наследниками.

Семейное дело продолжили его сыновья - Пётр Максимович и Иван Максимович ЗОЛОТАРЁВЫ. Они были крупными промышленниками и купцами: торговали не только в Калуге и в Санкт-Петербурге, но и за границей, в частности в Германии.

В 1744 году на речке Песоченке они построили небольшой железодельный молотовый завод. С годами производство металла возросло, и уже в середине XVIII века здесь возникло несколько железодельных заводов, принадлежащих Золотарёвым.

Позднее эта семья организовала предприятия для производства полотна, бумаги и щетины.

Уважали даже за границей

Купец 1‑й гильдии Пётр Максимович Золотарёв в 1814 году стал городским головой Калуги. Занимая такую должность, он по-прежнему носил длинные, постриженные в скобку волосы, большую бороду, ходил в длиннополых кафтанах и имел угрюмый вид.

В Берлине у него имелся кредит в 200 000 рублей, и в 1812 году, когда русские деньги на заграничной бирже упали в цене, он не воспользовался, как другие наши купцы, возможностью выплатить всего 50% задолженности, а погасил свой долг полным золотым рублём. После этого поступка Золотарёва зауважали даже иностранцы.

Лично знал калужского купца и император Александр I. На Высочайшем разрешении от 10 августа 1815 года царь дал следующую резолюцию: «Я его (Золотарёва) лично знаю, он человек почтенный и заслуживает отличия. Дать ему звание коммерции советника». Это - высшее звание в купеческой иерархии.

Оно давало право вести оптовую торговлю не только в России, но и за рубежом. наравне с дворянами купцы 1 гильдии по указу Екатерины Великой могли владеть крупными частными предприятиями.

Они освобождались от пошлин, государственной службы и рекрутской повинности. Им давались различные льготы и кредиты. А выплачивали они лишь 1% налога от объявленного капитала. Хотя их капиталы составляли от 10 до 50 тысяч рублей золотом, но официально назвать они могли любую сумму.

Когда скончался и где похоронен Пётр Максимович Золотарёв, неизвестно. Некоторые историки считают, что его могила находится в Санкт-Петербурге.

Кому принадлежала усадьба

Сотрудникам Калужского объединённого музея заповедника удалось узнать интереснейшие факты. Так, долгое время считалось, что владельцем знаменитой Золотарёвской усадьбы (здания краеведческого музея) был Пётр Максимович Золотарев.

Однако специально проведённые архивные исследования показали, что усадьба принадлежала его брату – купцу 1-й гильдии Ивану Максимовичу Золотарёву. Он родился в 1751 году и прожил долгую жизнь.

Иван Золотарёв вёл торг китайкой (шёлковая, затем хлопчатобумажная лёгкая ткань с узорами, производившаяся в Китае, и массово ввозившаяся в Россию в XVIII — начале XIX века), чаем и сукном.

В Калуге он исполнял должность бургомистра, был гласным Калужской думы. Много занимался благотворительностью, жертвуя крупные средства для нуждающихся калужан и различные общественные потребности.

В 1826 году он передал один из своих каменных двухэтажных домов в ведение Приказа общественного призрения. На нём была установлена табличка «Больничный Золотарёвский дом».

Усадьбу семья Золотаревых построила в районе Завершье. Выбор места историки называют странным, так как раньше это была окраина города. Но постепенно Калуга разрослась, застраивалась.

Причем, эта усадьба не была обычным городским особняком. Здание считалось самым богатым в Калуге и долгое время именовалось «дворцом».

А «убранство главной комнаты стоило хозяину, купцу Золотареву, сказывают, 10000 рублей». А улица, на которой стоит усадьба, раньше называлась Золотарёвской.

Наследники продали дом

Иван Максимович был женат на Настасье Ивановне ГРЕХОВОЙ. У них было две дочери: Елена (в замужестве Чернова), и Анна (в замужестве Зюзина). Анна со своим мужем долгое время жила в доме отца.

А в 1824 году, когда Елена - старшая дочь Золотарёвых, умерла, её дети стали жить в доме деда Ивана Максимовича.

Кроме хозяев и их родственников в доме в первой четверти XIX века проживали больше десяти дворовых людей со своими детьми, которые вместе с нанимаемые работниками вели хозяйство: встречали хозяев и гостей, убирали помещения, готовили еду, сервировали стол, обслуживали хозяев и их родственников, следили за лошадьми, ухаживали за парком, топили печи и так далее.

Настасья Ивановна Золотарёва умерла 5 декабря 1825 года в возрасте 64 лет. Иван Максимович Золотарёв - 30 января 1831 года в возрасте 80 лет.

Их похоронили в калужском монастыре Святого Лаврентия. Эпитафии им были написаны в стихах.

После этого усадьба перешла Черновым – внукам Золотарёвых. В 1880-х гг. они продали её дворянам КОЛОГРИВОВЫМ, которые владели домом до 1919 года, до национализации.

Александр Иванович Кологривов был нотариусом, поэтому в усадьбе разместил нотариальную контору.

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