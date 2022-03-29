Владислав Шапша внес ряд предложений по совершенствованию государственной миграционной политики

28 марта в Москве прошло заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Его провел Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В Калуге в режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали губернатор области Владислав Шапша, его заместители Карина Башкатова и Константин Горобцов, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, начальник регионального УМВД России Александр Дедов, руководители профильных министерств и ведомств.

Речь шла о модернизации подходов и механизмов государственной поддержки переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Дмитрий Медведев отметил, что Государственная программа поддержки переселения зарубежных соотечественников в Россию действует уже более 15 лет. За это время произошли существенные изменения. Необходимо подумать над ее усовершенствованием. В реализации программы участвуют 80 регионов. Накоплен большой опыт. Но новые обстоятельства диктуют важность ее переработки.

В числе направлений Госпрограммы, требующих корректировки в современных реалиях Дмитрий Медведев назвал, прежде всего, вопросы владения русским языком и внедрения механизмов оценки знания русского языка, в том числе освобождения от сдачи экзамена по русскому языку граждан, для которых этот язык является родным. По мнению Дмитрия Медведева, с учетом сегодняшней международной обстановки необходима корректировка верификации предоставляемых документов на получение гражданства. Не менее важно реалистично оценивать возможности регионов, которые участвуют в реализации программ поддержки переселения.

«Эффективность Государственной программы по переселению соотечественников важно оценивать не по количественным показателям, а по реальным результатам. Главная цель – способствовать развитию нашей страны и территорий субъектов Российской Федерации, и, конечно, привлекать к нам образованных и квалифицированных специалистов, которые связаны с нашим государством. На повестке дня стоит и задача улучшения демографической ситуации в стране. Вот на эти цели и должны быть направлены наши общие усилия. На передний план выходят и гуманитарные вопросы», - сказал Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам государственной миграционной политики и мерам по совершенствованию Госпрограммы поддержки переселения соотечественников в Россию.

За необходимость модернизации данной программы высказался Владислав Шапша. По словам губернатора, в ее рамках Калужская область с 2007 года одной из первых в стране начала принимать соотечественников. За это время в регион приехало около 90 тысяч человек. Люди трудоустраивались и вливались в экономику области. Однако со временем качественный состав переселенцев стал меняться. Если в начале 73% участников программы имели высшее и среднее специальное образование, то в прошлом году квалифицированных специалистов приехало менее 40%. Доля наших соотечественников, носителей русской культуры и языка, которые возвращались из Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана на первых порах превышала 80%. К сегодняшнему дню их число уменьшилось почти в 5 раз.

Губернатор подчеркнул растущий интерес к Программе у низкоквалифицированной рабочей силы без знания русского языка. Их мало интересуют российская культура и традиции. Они не стремятся интегрироваться в принимающее общество. Миграционный перекос в пользу уроженцев Средней Азии ведет к росту межнациональной напряженности. В этой связи региональные власти были вынуждены ограничить виды трудовой деятельности для иностранной рабочей силы. Видеозапись приема документов в многофункциональном миграционном центре подтвердила многочисленные случаи предъявления фиктивных сертификатов о владении русским языком. «С учетом ситуации мы обратились к Председателю Правительства Российской Федерации с просьбой о приостановке разработки новой региональной программы. При этом для граждан, прибывших из Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы, Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик, сохранилась возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке», - сказал Владислав Шапша.

Губернатор выразил уверенность в том, что работа комиссии позволит урегулировать многие вопросы миграционного законодательства. Со своей стороны он предложил рассмотреть возможность принятия некоторых дополнительных решений.

В частности, необходимо уточнить понятие «соотечественник» и признавать ими тех, кто помимо подтвержденного факта проживания на территории Российской империи или СССР, обязательно владеет и повседневно пользуется русским языком. Для проверки знания русского языка - ввести экзамен, освободив от него граждан Белоруссии, Украины, ДНР и ЛНР. Сделать саму процедуру проведения экзамена объективной и открытой.

Кроме того, Владислав Шапша предложил предусмотреть создание в регионах адаптационных школ русского языка для быстрой социокультурной адаптации и интеграции детей, приехавших из-за рубежа.

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